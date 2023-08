Amanda Gutiérrez, de ser discriminada por mujer a líder del sindicato que da voz a Jenni Hermoso

Tiene 32 años, se llama Amanda Gutiérrez y con solo 30 fundó Futpro, el primer sindicato que representa al cien por cien al fútbol femenino español. Según datos del Consejo Superior de Deportes, tenía en diciembre de 2022 a 61 futbolistas afiliadas, la mayoría de ellas de primerísima línea. En los vestuarios del FC Barcelona y el Real Madrid femeninos en donde FutPro tiene más fuerza. Entre las 61 está, Jenni Hermoso, una de las flamantes campeonas del mundo del fútbol femenino... y la víctima de un beso no consentido que ha puesto al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en la picota.

Si bien parecía que la deportista se había pronunciado en el comunicado remitido por la RFEF, no ha sido hasta el pasado miércoles cuando la campeona del mundo ha hablado oficialmente a través de un comunicado emitido por la asociación. "Mi sindicato FutPro, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto."

En el mismo documento figuraba, además y por vez primera, la postura de FutPro. Muy dura. "Expresamos nuestra firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres. Desde nuestra asociación pedimos a la Real Federación Española de Fútbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares".

[Jenni Hermoso avala pedir "medidas ejemplares" a Rubiales y la RFEF prepara una sanción mínima]

Amanda Gutiérrez es graduada en Derecho y especializada en Derecho Deportivo. Confiesa en su biografía que desde pequeña le ha apasionado el fútbol, aunque entre los 9 y los 16 practicó equitación, squash, judo, taekwondo, atletismo, tenis… "pero ninguno me llenaba tanto como el fútbol". En todos ellos, asegura, "he sufrido discriminación por ser mujer, así que he vivido de primera mano lo duro que es hacerse camino en el mundo del deporte, dominado por hombres".

Con 27 años fundó su propio despacho de abogados. Lo hizo, asegura, cuando constató que "trabajando para otros no iba a conseguir dedicarme a lo que realmente me gustaba: el Derecho Deportivo". Ya desde aquel bufete se encargó de representar "como abogada independiente" los derechos de las futbolistas. Y se dio cuenta de que en la mayoría de los casos existía un gran recelo por parte de los clubes. "No querían negociar nunca conmigo".

Amanda Gutiérrez, durante un desayuno informativo de Europa Press, en 2022. EP

La idea de crear este sindicato fue una propuesta a raíz de que el Consejo Superior de Deportes declarase como profesional el fútbol femenino, en junio de 2021. "Me ofrecieron la oportunidad de liderar este nuevo proyecto, pionero en la historia del deporte femenino, para poder luchar, esta vez sí, por sus derechos". La asociación se presentó en diciembre de ese mismo año, contando con el respaldo de varias jugadoras de primera división, como Andrea Pereira. Dos semanas más tarde ganaba las elecciones sindicales con 148, votos, por delante de los 108 de AFE, los 34 de Futbolistas ON y 1 de UGT.

Mejora salariales

Uno de sus caballos de batalla es la mejora salarial de las jugadoras de fútbol profesional en la negociación del nuevo convenio, paralizado desde el verano de 2022. El salario mínimo de las futbolistas españolas o que juegan en España es de 16.000 euros en 14 pagas, aunque hay permitido un 75% de parcialidad que puede dejar esta cantidad en 12.000 euros.

"Las jugadoras piden lo mismo que pedían sus compañeros hace 40 años. No quieren cobrar como Messi, quieren llegar a fin de mes, poder dedicarse al fútbol profesionalmente. Tener una vida tranquila porque han conseguido ingresos suficientes. No piden nada que sea ilógico", ha declarado Amanda Gutiérrez al respecto en una entrevista concedida recientemente a Huffington Post.

Su relación profesional con Luis Rubiales ha sido, hasta la fecha, buena. El pasado junio Gutiérrez acudió a presenciar la firma del convenio entre la RFEF y la Selección Española Femenina por el que las futbolistas alcanzaban la igualdad con respecto a los jugadores en cuanto a primas y derechos de imagen, calculado siempre en porcentajes. Eso sí, tendrían las mismas condiciones económicas en las concentraciones y los mismos criterios de reparto de los premios provenientes de la UEFA y la FIFA, y además se mejorarían las condiciones de desplazamientos y viajes.

Pese a que hubo representantes de la AFE y Futbolistas ON, estuvieron en segundo plano. Con una vigencia de cinco años, Gutiérrez mostró su "sincero agradecimiento" a la RFEF y su presidente por su "predisposición para alcanzar este acuerdo tan importante y demostrar con hechos que su interés es que el fútbol femenino siga creciendo".

La presidenta de FutPro acudió a la final del Mundial de Sídney invitada por la Real Federación de Futbol Español que preside todavía Luis Rubiales. Incluso regresaron en el mismo vuelo. Su sindicato, bien por prudencia o por otros motivos, no se pronunció sobre lo sucedido el domingo en Sídney hasta el miércoles. "Desde el sindicato estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables".



Sigue los temas que te interesan