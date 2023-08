Marcos, Jaime y Rocío, los hijos 'hippies' de José Manuel Soto: de Podemos, cantantes y mochileros

Un mal estudiante, un periodista con un futuro frustrado en el mundo del fútbol y una joven licenciada en Turismo. Así se comenzó a escuchar hablar de los hijos de José Manuel Soto, uno de los máximos exponentes de las canciones de rumba ligera en España, que en los últimos días se ha visto una polémica que ha terminado con la cancelación de varios de sus conciertos por insultar a Pedro Sánchez y sus votantes en las redes sociales.

El trío de hermanos nada tiene que ver con su padre. Soto llegó a comentar en una entrevista: "Creo que mis hijos votan a Podemos". Sea como fuere, el futuro de sus hijos está en los escenarios. Su estilo bohemio y desenfadado les ha llevado a aterrizar sin complejos en el mundo de la música.

La carrera de Marcos (33 años), el mayor de los tres, está muy unida a la de su hermano Jaime (de 28 años). Marcos no sabía cuál podía ser su camino si no era el de zambullirse en los escenarios. Jaime, sin embargo, contaba con estudios de Periodismo y se había formado como futbolista en el Betis, hasta que una lesión de rodilla truncó su futuro en los campos. Fue la gota que colmó el vaso.

Poco tiempo después, ambos decidieron viajar durante 40 días a La India. Como explicó en una entrevista en La Razón: “Nos fuimos de mochileros y con 400 euros”. Fue allí como estos dos hermanos se encontraron. A lo largo de su viaje, se grabaron algunas canciones que publicaron en YouTube. Las reacciones positivas no se hicieron esperar, así que los Soto no tardaron mucho en unir sus vidas profesionales.

Se podría decir que aquel viaje les cambió la vida. En 2015 formaron el grupo Mi hermano y yo, donde volcaron una mezcla de gustos musicales que van desde la música negra hasta lo más aflamencado. Tras actuar de sala en sala, Asómate donde el agua suena fue el título que eligieron para su primer disco.

Tras aquel éxito, los hermanos no han dejado sus mochilas quietas. Vietnam, el camino de Santiago desde Sevilla o Cuba han sido algunos de los viajes que les han seguido inspirando. Como han asegurado en varias entrevistas, han ido prácticamente con lo puesto y con poco dinero. Les gusta vivir la experiencia de la calle, como afirman en otra entrevista con Vanity Fair. Nada se les ha puesto nunca por delante. Ni siquiera el viajar a Cuba cuando estaba completamente inundada por el huracán Irma.

Desde entonces, los dos hermanos, viven de su música, aunque ambos han protagonizado apariciones en los medios que nada tienen que ver con los acordes de sus guitarras. Marcos, por ejemplo, acaba de publicar el libro Mi experiencia Satori y la divina cosquilla en la que el sevillano busca las claves de la existencia humana.

Lo que él denomina Satori es el afán por permanecer en un estado de no-mente para poder llegar a conocerse a uno mismo. Como cuenta Marcos en la descripción de su libro, “a veces no nos damos cuenta u olvidamos que vivimos levitando en una esfera que flota en el espacio infinito. No te has visto jamás y crees estar cumpliendo años, todo esfuerzo es en vano, solo muere aquello que nace ¿Dónde estás observador de formas? No te has visto jamás...”.

Por su parte, Jaime se ha dedicado a sus dos pasiones. No solo está desarrollando su carrera en el mundo de la música junto a su hermano, sino que en agosto de 2018–durante su viaje a Cuba– tuvo la idea de fundar su propio club de fútbol: el Atlético Central, con “la misión de convertirse en la tercera entidad futbolística de Sevilla”, según recoge su página web.

Fundó este club con una visión de aunar a las dos grandes aficiones sevillanas: el Betis y el Sevilla. “Unir a esas familias y hermanos que siempre han estado separados por esta famosa rivalidad futbolística local. Ambos de la mano para compartir una misma ilusión. Esa que llevan tantos años sin compartir por esta fuerte pugna”, señalan en su web. Un club que, además, dirige junto a Alberto Herrera, hijo del periodista Carlos Herrera y hermano de su ex Rocío Crusset.

Jaime Soto junto a su ex Rocío Crusset. GTRES

Quien se ha mantenido más escondida es Rocío Soto, la hermana pequeña de los dos cantantes. Se licenció en Turismo, pero la pasión por la música que ha vivido en su casa durante toda su vida no ha pasado desapercibida. Como sus hermanos, Rocío también decidió agarrar su mochila y marcharse una temporada a Italia, un viaje, como cuentan en la revista ¡Hola!, del que nació su primera canción oficial: Volver a empezar. De fondo, pueden escucharse las voces de sus hermanos y de su madre, Pilar Parejos.

“Supongo que quería hacer un viaje así, sin comprar billete de vuelta, de dejar que la vida me sorprenda y lo está haciendo. Cada día es diferente y aún no sé qué será de mí el mes que viene, pero sé que tendré muchas cosas que contar”, cuenta la joven en la entrevista. Los vídeos que fue subiendo en su Instagram acompañada de una guitarra tuvieron mucho éxito y ahora ve su futuro unido al de la música.

El 'resbalón' de José Manuel Soto

Mientras Marcos, Jaime y Rocío tratan de abrirse paso en los escenarios, su padre, José Manuel Soto, ha arremetido en sus redes contra el presidente en funciones Pedro Sánchez y sus votantes. “Voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en @sanchezcastejon. En su p.madre y en los millones de hdp que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos, que os jodan”, escribía en Twitter.

Como recoge Efe, tras los comentarios, los Ayuntamientos de Bormujos, en Sevilla, y de Villacarrillo, en Jaén, –ambos gobernados por el PP– decidieron suspender los conciertos que iba a ofrecer el cantante en las fiestas municipales. A ellos, se les unieron después el de Carmona, en Sevilla, y el de Logrosán, en Cáceres.

Tras lo sucedido, el artista publicó otro comentario: “Llamar hdp a alguien es una expresión popular muy española que está en El Quijote y en todos los clásicos, no hay que ofenderse tanto. A mí me llaman a diario fascista, nazi y cosas peores y me lo tomo con deportividad. Dicho esto pido disculpas a los ofendidos”.

Soto y Sánchez en un fotomontaje.

Como ha declarado el cantante en sus redes, a su juicio, no insultó a los votantes de Pedro Sánchez, sino “a los que aprueban el hecho de que estemos en manos de nuestros peores enemigos”. En una carta, añade: “A mí me insultan también cuando alguien se suena los mocos con mi bandera, pitan al Rey, apedrean a la Guardia Civil o montan vergonzosos homenajes públicos a asesinos sanguinarios que jamás pidieron perdón por sus crímenes”.

Dicho esto, Soto admite haberse dejado llevar por “el calentón” y espera que no le suspendan más conciertos por la polémica generada. Como él mismo ha publicado, el concierto en la localidad sevillana de Utrera podría ser el último de su carrera. El Ayuntamiento del municipio ha indicado en un comunicado que “se contrata a un artista, independientemente de la opción política que profese”, y añade que hizo “sus declaraciones en redes sociales y pertenecen al ámbito de su vida privada”.

“Utrera resiste a la presión y mantiene el concierto”, ha escrito José Manuel Soto, que ha añadido que el 8 de septiembre “allí estaremos dando la cara, como siempre desde hace 40 años”, para añadir: “será el último concierto del verano y puede que de mi carrera, o no, nunca se sabe. El dinero será para mis músicos que han perdido mucho trabajo por mi culpa”.

