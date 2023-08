Rubiales, entre la dimisión y la inhabilitación: el presidente de la RFEF ya asume que no seguirá

Luis Rubiales ya asume que no continuará como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, independientemente de lo que suceda en la Asamblea convocada para este viernes. Durante la mañana de este jueves ha debatido ya con su equipo sobre la decisión a tomar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El presidente de la RFEF era partidario de llegar hasta la última instancia y luchar por mantenerse en el cargo. Sin embargo, los acontecimientos se han precipitado después de que Jenni Hermoso avalara el comunicado de FUTPRO en la tarde del miércoles.

Rubiales sabe que si no dimite, el Consejo Superior de Deportes elevará el próximo lunes el caso al Tribunal Administrativo del Deporte y que será inhabilitado por vía urgente debido a su comportamiento tras la final del Mundial femenino. Ahora se debate entre dar un paso atrás en la Asamblea o esperar a que actúe la Justicia.

[El cumpleaños infeliz de Rubiales en su búnker de Las Rozas: creía que Jenni Hermoso le defendería]

Por primera vez desde que Luis Rubiales llegara a la presidencia en 2018, la dimisión es una opción que valora muy seriamente. Sabe que no continuará de una u otra forma y que sólo le queda decidir cómo será su salida de la Real Federación Española de Fútbol. En las últimas horas, el todavía presidente ha continuado perdiendo apoyos y hasta algunas Territoriales le empujan a dar un paso al lado inmediatamente.

Más pérdidas de apoyo

La Federación Vasca ha sido la primera en pronunciarse públicamente, aunque en privado ya son más las que lo han hecho, y ha comunicado que no asistirá a la Asamblea. De igual forma, su presidente Javier Landeta se plantea abandonar la junta directiva de la RFEF si Rubiales continúa en el cargo.

La situación ya es insostenible en la RFEF. Las presiones políticas han continuado este jueves y le han marcado el camino a seguir. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha afirmado que "el Gobierno actuará" si no hay acontecimientos antes de la Asamblea de este viernes.

"Desde el Gobierno estamos siguiendo muy de cerca este caso porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego, esperamos acontecimientos. Pero si no se producen, el Gobierno va a actuar. La posición la han marcado con mucha claridad tanto el presidente del Gobierno, como el ministro de Cultura y Deporte y el presidente del CSD. Esperamos que se produzcan acontecimientos y, si no, el Gobierno actuará", afirmó.

Luis Rubiales durante la recepción con el presidente del Gobierno en La Moncloa. Europa Press

Por otro lado, el popular Borja Sémper ha sido muy duro y crítico con el máximo mandatario del fútbol español: "El único que no se ha dado cuenta de que su mandato ha terminado es Rubiales. Que dimita o le hagan dimitar los acontecimientos que todos hemos tenido oportunidad de ver en aquella magnífica noche".

Rubiales está en un callejón sin salida. Sólo falta por conocer si decidirá dimitir o si esperará al TAD, pero según pasan las horas en la sede de la RFEF crecen las opciones de que el presidente haga oficial su renuncia por propia voluntad.

Sigue los temas que te interesan