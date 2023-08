Ainhoa Cantalapiedra, de apoyar a Rubiales a ir en contra: "Sólo ha sido un beso, ¿qué tiene de malo?"

La victoria de la Selección Femenina de Fútbol en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda se ha visto empañada por el vídeo que todos han podido ver, el del beso entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y Jenni Hermoso, jugadora del equipo. En la entrega de medallas, el presidente, sin que Hermoso pudiera impedirlo, cogió la cabeza de la jugadora y le plantó un beso.

Ante esto, el mundo enloqueció y todos parecieron crear una opinión acerca de las imágenes. Este es el caso de la cantante Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de la segunda edición del talent show 'Operación Triunfo'. La artista quiso dar su opinión ante las cámaras de Europa Press y, tras felicitar a las chicas, fue preguntada por el famoso pico.

Sorprendida ante la pregunta, la extriunfita declaró lo siguiente: "Por favor, es lo de siempre, ¿por qué hacer una locura de algo tan normal? El amor, un beso... ¿qué tiene de raro?" El periodista le explica la controversia, a lo que añadió que: "Supongo que será por felicitación, por el cariño, por el momento, por la euforia... Yo me preocupo más si llega y le hace así (simula un tortazo). ¿Pero un beso por qué no? Que viva el amor."

El polémico vídeo no tardó en difundirse en redes sociales, donde los usuarios cuestionaron las palabras de la cantante, que, al ser preguntada por la dimisión de Rubiales quedó extrañada. "Si solamente ha sido un beso, ¿qué tiene de malo? Ni ha abusado de ella, ni ha puesto ninguna... (dudas) No sé, yo creo que al final es cosa de dos".

¿Quién es Ainhoa?

Ainhoa Cantalpiedra es una cantautora española del País Vasco que saltó a la fama tras ganar la segunda edición de 'Operación Triunfo', en el año 2002. En su temporada concursaron junto a ella otros populares artistas como Vega, Manuel Carrasco, Beth, Hugo Salazar o Elena Gadel, entre otros. Gracias a ello consiguió un contrato para iniciar su carrera musical de la mano de la discográfica catalana Vale Music.

Durante el programa participó en los discos de las galas y en el álbum del concurso precedido del sencillo La fuerza de la vida. Poco tiempo después de ganar hizo un dúo con Gisela para el álbum Generación OT. En 2003 salió a la venta su debut en solitario, Esencia natural, un álbum que contó con colaboraciones de Jon Secada, Gian Marco o Shakira.

En octubre de 2004, Ainhoa regresó al mercado con su segundo disco, Mi tiempo roto. En febrero de 2008 se publicó Imperfecta de una manera poco habitual: el disco es descargable gratuitamente desde su página web y la promoción no se centra en un sencillo. Se planteaba que cada mes los compradores pudieran disfrutar de un vídeo y fotos exclusivas en la página web para un tema del álbum, en total 11 temas. Asimismo, Ainhoa recibió un premio Garamond en la II Edición de los Premios Nacionales de la Música.

Así, en el año 2010 trató de representar a España en Eurovisión con el tema Voleré, aunque quedó séptima en la preselección. Ese mismo año participó en la gira de Cadena 100 y fue parte del elenco del programa de Telecinco '¡Qué tiempo tan feliz!' Durante el verano de 2012 regresó a Latinoamérica con una gira benéfica bajo el nombre Uniendo Fronteras, que pasó por lugares como Ecuador, Colombia o Miami.

En 2014 inició un proyecto de micromecenazgo vía Internet gracias al que consiguió una generosa aportación de seguidores y mecenas para su música. Esto posibilitó la grabación de su cuarto disco de estudio, ADN. La cantante ha estado prácticamente desaparecida del panorama musical y televisivo español hasta que se anunció su participación en Supervivientes, siendo la tercera expulsada tras durar sólo 31 días en la isla.

La rectificación

Su imagen ha vuelto a la palestra tras las polémicas declaraciones del beso forzado entre Rubiales y Hermoso. Las redes han vuelto a hablar de la cantante que, aparentemente, en sus primeras declaraciones, desconocía la dimensión de la situación y la controversia que podrían generar sus palabras.

En la mañana del día de hoy ha querido aparecer en el programa Espejo Público para matizar sus declaraciones y explicar el porqué de las mismas. "Cuando a mí me preguntaron sobre el beso, yo aún no había visto el vídeo. Quizá fue error mío no haberme informado y no haberme enterado bien de cómo fueron las cosas antes de hablar con la prensa, porque yo ahora no opino igual", aseguró la extriunfita.

"Yo soy feminista, y lo soy en mis canciones, en mi vida y en mis hechos. Y me equivoqué", continuó explicando. "Siempre digo que no debo hablar de lo que no sé, y la cagué. Hablé de algo de lo que no sabía por no decirle al reportero que no lo había visto", aseguró.

Siguió explicando que "cuando me preguntó por un beso, yo pensé en el amor y dije '¿qué tiene de malo un beso?', porque yo soy muy happy flower". Y afirmó que ahora, poniendo el beso en contexto, se arrepiente de lo que dijo: "No hay cabida para ese beso".

"Pero qué bien haberla cagado, para ahora estar hablando y diciendo 'bravo' a las mujeres feministas y 'no' a comportamientos como el de Rubiales. No hay nada que justifique este abuso de poder", declaró la cantante, al tiempo que reconoció la "valentía" de Jenni Hermoso por haber denunciado la situación.

