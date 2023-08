La estrecha relación entre Rubiales y Sánchez que quizá esta vez no salve al presidente de la RFEF

El PP ha aprovechado la polémica del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso para cargar contra el presidente Pedro Sánchez. La portavoz y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha recordado su proximidad al PSOE.

Sin embargo, las cosas han cambiado, pues parece evidente que el Gobierno ha decidido dejar caer a Rubiales. En su comparecencia del pasado martes, Pedro Sánchez calificó de "inaceptable" el gesto del presidente de la RFEF de besar a la jugadora de la selección femenina, e "insuficientes" las explicaciones que ha ofrecido hasta ahora.

Al igual que numerosos dirigentes de otros partidos, portavoz popular Cuca Gamarra ha criticado además el gesto obsceno de Rubiales en el palco, una vez la Sección femenina ganó la final del Mundial. Se apretó los genitales, a escasos metros de la Reina y la infanta Sofía.

"Algo que ha abochornado a todos los españoles debe tener una respuesta en relación a lo que la sociedad española espera y lleva varios días demandando. Su conducta en el palco no nos identifica a los españoles. Espero que esta vez su amistad con Pedro Sánchez no le valga como en otras ocasiones", ha reseñado la portavoz del PP.

¿A qué nexos entre Sánchez y Rubiales se refiere Gamarra? Fuentes del PP explican a EL ESPAÑOL que "es obvia" la relación entre ambos "desde hace tiempo". Algo que a su juicio explicaría la "tibia" reacción del ala socialista del Gobierno ante la última polémica.

"Si fuera otro perfil, el Gobierno estaría siendo más contundente y nos da la sensación de que esa falta de contundencia es fruto de una relación personal", insisten los populares. Según el PP, existen evidencias que prueban dicho vínculo.

Por ejemplo, los mensajes de WhatsApp publicados en El Confidencial entre Rubiales y Sánchez revelan que el directivo escribió al líder socialista en junio de 2019 para felicitarle por sus resultados electorales, sus intervenciones en medios de comunicación y su gestión de la pandemia de la Covid-19.

Pero también le mensajeó para denunciar una resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) contraria a sus intereses o para pedirle veladamente el cese de la secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD).

En 26 junio de 2020, los siete miembros del TAD tumbaron la convocatoria de elecciones a la presidencia de la RFEF, en las que Rubiales aspiraba a sumar otros cuatro años más al frente de la Federación. "Presidente, tú crees que me merezco esto?", escribió el dirigente deportivo. Sánchez no sabía de qué le hablaba concretamente y contestó con tres símbolos de interrogación. "Presidente, sabotean mis elecciones. No me dejan ser presidente de nuevo", le insistió Rubiales.

"El vínculo político y personal entre ambos es conocido desde hace tiempo. Nadie se manda ese tipo de mensajes sin una relación personal de por medio", subrayan desde el PP.

"Si Rubiales tuviera una relación confesa con el PP, la parte socialista del Gobierno le estaría crucificando", insisten las mismas fuentes.

Sin embargo, el pasado martes, Pedro Sánchez calificó las disculpas de Rubiales de "insuficientes" y le exigió más gestos. "Debe seguir dando pasos", expresó el presidente del Gobierno al valorar lo que definió como una conducta "inaceptable". Otros líderes socialistas, como Patxi López, también han exigido su dimisión "para no ensuciar la gesta de la Selección femenina".

Por otro lado, otro de los nexos de Luis Rubiales con el PSOE es su padre. El juez que instruye el caso de los ERE en Andalucía procesó en 2019 al progenitor del presidente de la RFEF, Luis Manuel Rubiales, por presuntas irregularidades durante su etapa como delegado de Empleo de la Junta andaluza en Granada y alcalde de Motril, la localidad natal del actual presidente de la RFEF.

Rubiales también está siendo investigado judicialmente. Tal y como publicó EL ESPAÑOL el pasado octubre, la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Majadahonda ordenó investigar los gastos de la fiesta que el presidente de la RFEF celebró en agosto de 2020, para saber si se hicieron cargos a las tarjetas federativas. En esta causa, Rubiales está investigado por un presunto delito de administración desleal.

En un auto al que tuvo acceso este periódico, la juez ordenó a la Federación que aporte al Juzgado toda la documentación sobre las "estancia/jornadas" que se celebraron en Salobreña (Granada) en agosto de 2020. "En especial: motivo, fecha y lugar de la celebración, asistentes que oficialmente acudieron a la misma, coste económico que dichas jornadas supusieron para la RFEF, si dichos costes fueron soportados mediante cargos realizados a través de tarjetas de crédito/débito corporativas".

