La Federación responde a las acusaciones de Tamara Ramos hacia Luis Rubiales

La RFEF no ha tardado en contestar a Tamara Ramos, directora general de Futbolistas ON, tras sus declaraciones de la mañana del miércoles en las que cargó duramente contra el presidente de la Federación.

La Federación ha negado rotundamente las acusaciones de Tamara Ramos y ha lanzado un comunicado en el que hace referencia a las declaraciones de Tamara en el 'El programa del verano" de Telecinco.

La directora de Futbolistas On coincidió con Luis Rubiales cuando ella era directora de marketing en la AFE. Fue allí donde, según ella, sufrió humillaciones, golpes y graves comentarios hacia su persona.

Comunicado de la Federación

1. La Real Federación Española de Fútbol lamenta y denuncia las gravísimas Y FALSAS acusaciones de Tamara Ramos, antigua compañera de trabajo del presidente Luis Rubiales cuando este dirigía el sindicato AFE. Además, se han tomado medidas legales inmediatas al entender que no se pueden tolerar afirmaciones de semejante magnitud y tan difamatorias que lo único que pretenden es dañar la imagen de Luis Rubiales aprovechándose de la actual corriente mediática.

2. Es pertinente informar de que la señora Ramos, además, ha mantenido contacto personal con el presidente Luis Rubiales durante todo este tiempo e, incluso, le ha mandado imágenes familiares, felicitado cumpleaños y hasta le solicitó recientemente un puesto de trabajo en la Federación.

3. Condenamos totalmente las referidas manifestaciones, que consideramos inadmisibles, anunciando al mismo tiempo la interposición de las acciones penales oportunas contra la Sra. Ramos.

Las acusaciones de Tamara Ramos

Este comunicado de la RFEF se ha producido tras las declaraciones de Tamara Ramos en 'El Programa del verano' donde dejó claro que la actitud del máximo mandatario de la RFEF viene de lejos. "No me sorprende en absoluto, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido", explicó la actual de directora general de Futbolistas ON.

"¿De qué color traes hoy la ropa interior?" o "Tú has venido aquí a ponerte las rodilleras" fueron algunas de las reveladoras frases que le dedicó el dirigente durante algunos de sus encuentros en la AFE y que Tamara Ramos no ha dudado en dar a conocer.

Tamara Ramos, directora general de Futbolistas ON Futbolistas ON

La dirigente también se ha mostrado muy crítica con el vídeo que publicó Luis Rubiales para pedir perdón por su beso a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial femenino de fútbol. Según ha reconocido, para ella no han sido unas disculpas sino que fue "un discurso de justificación".

"Me parece que no pidió disculpas, pero pareció un discurso justificándose. La cara que es, es la que ha dado. Por fin la ha dado, a mí no me sorprende en absoluto. Creo que ahora es más fácil que me crean, ahora se ha visto", apuntó durante su presencia en uno de los programas más reconocidos de la cadena.

