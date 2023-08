Tamara Ramos, sobre Rubiales: "Sufrí golpes y palabras como 'has venido aquí a ponerte rodilleras'"

Tamara Ramos, directora general de Futbolistas ON Futbolistas ON

Luis Rubiales sigue en la picota tras su polémico comportamiento en la final del Mundial. Una de las últimas personas en pronunciarse ha sido Tamara Ramos, exdirectora de marketing de la AFE, y lo ha hecho cargando duramente contra el presidente de la Federación, asegurando que sufrió humillaciones, golpes y graves comentarios hacia su persona durante su coincidencia en el sindicato de futbolistas.

Tamara Ramos ha intervenido en 'El programa del verano' de Telecinco y ha dejado claro que la actitud del máximo mandatario de la RFEF viene de lejos. "No me sorprende en absoluto, lo conozco desde hace muchos años y le he sufrido", explicó la actual de directora general de Futbolistas ON.

"¿De qué color traes hoy la ropa interior?" o "Tú has venido aquí a ponerte las rodilleras" fueron algunas de las reveladoras frases le dedicó el dirigente durante algunos de sus encuentros en la AFE y que Tamara Ramos no dudado en dar a conocer.

"Delante de todos él, con la sorna que tiene de reírse, venga a ver que tú has venido aquí a ponerte las rodilleras. Son palabras que nadie se merece y menos una profesional que ha venido a trabajar. Me dijo: "¿De qué color traes hoy la ropa interior? Te sientes tan... siendo mujer en un mundo de fútbol, que somos pocas. Es difícil enfrentarte. Cuando le demandé tenía dos bebés. Lo pasé fatal y me costó mucho hacerlo. Demandé para una rescisión de contrato. Me dijo que si me iba no me daba ni el paro", explicó en el citado programa.

La dirigente también se ha mostrado muy crítica con el vídeo que publicó Luis Rubiales para pedir perdón por su beso a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial femenino de fútbol. Según ha reconocido, para ella no han sido unas disculpas sino que fue "un discurso de justificación".

"Me parece que no pidió disculpas, pero pareció un discurso justificándose. La cara que es, es la que ha dado. Por fin la ha dado, a mí no me sorprende en absoluto. Creo que ahora es más fácil que me crean, ahora se ha visto", apuntó durante su presencia en uno de los programas más reconocidos de la cadena.

Ángel Torres también se pronuncia

Siguiendo la ristra de políticos que se han pronunciado, el primer club de La Liga en mostrar su posición ha sido el Getafe. A través de su presidente Ángel Torres, el conjunto azulón ha asegurado que Luis Rubiales no debe continuar en el cargo tras sus actos en la final del Mundial.

"Lo que tiene que hacer Rubiales es dimitir. Su comportamiento ha sido lamentable. No puede seguir un minuto más como presidente de la Federación y si no dimite debe intervenir Pedro Sánchez para sancionarle y proceder a su inhabilitación", aseguró el presidente del Getafe.

