Ángel Torres, el primer presidente de un club de La Liga que se manifiesta: "Rubiales no puede seguir"

La crisis de Luis Rubiales llega a los clubes de Primera División. Ángel Torres, presidente del Getafe, ha sido el primero desde su posición en denunciar el comportamiento del presidente de la Federación tras la polémica del beso a Jenni Hermoso y otros de sus gestos durante la celebración del Mundial.

Ángel Torres presidió un acto del club madrileño este miércoles y fue contundente sobre si Rubiales debería seguir o no: "Rubiales no puede estar un minuto más como presidente. Tiene tres denuncias, tenemos el Mundial de 2030 con Portugal y no podemos tener a alguien que ha dado esta imagen".

El presidente del Getafe cree que Rubiales debe dar un paso al lado: "Lo que tiene que hacer es dimitir porque no se puede tolerar este comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Si no dimite, se le debe abrir expediente y sancionarle como ya se hizo con (Ángel) Villar. Rubiales no puede seguir un minuto más en el cargo".

[Francos, presidente del CSD: "Si la Federación no actúa en el caso Rubiales, lo haremos nosotros"]

Torres cree que el Gobierno debe intervenir si Rubiales no deja la presidencia: "Si no dimite debe intervenir Pedro Sánchez para sancionarle y proceder a su inhabilitación".

Por último, Torres se refirió a la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF convocada este viernes para tratar el 'caso Rubiales': "Soy miembro de la Asamblea, pero no voy desde que se fue Villar. No sé si iré el viernes, pero está claro mi voto".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan