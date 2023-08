Las mejores barras de pan del súper, según la experta Carmen Garrobo: Alcampo, Dia, Lidl...

El pan ha sido desde siempre un alimento fundamental en la dieta de la mayoría de la población. Es tan básico que no se entendería la gastronomía mediterránea sin él. Por ello, cada día, muchos consumidores españoles realizan el ritual de acercarse al establecimiento más cercano en busca de la barra que acompañará su comida, cena o merienda. Y aunque a priori, cualquiera diría que no existen diferencias de comprarla en un supermercado u otro, desde EL ESPAÑOL hemos decidido ponerlo a prueba.

No podemos negar que el pan es uno de los mayores placeres, y por ende, uno de los alimentos más consumidos del país. Otra cosa no, pero el pan que no falte. Se trata de un indispensable para acompañar cualquier plato, o para comerlo solo, no nos engañemos. Por ello, no es de extrañar que las grandes cadenas ofrezcan una gran variedad en este tipo de alimentos y con precios cada vez más ajustados. Y aunque la elección del mejor pan de supermercado puede variar dependiendo de varios factores (preferencias personales, conservación, cocción...), hay ciertos criterios que debemos tener en cuenta para elegir uno de calidad.

Para ello, nos acercamos al lugar idóneo para buscar la respuesta: la Escuela Española de Cata. Hemos decidido ponernos en contacto con especialistas que controlen esto del gusto y que sean capaces de discernir los leves matices entre los panes de las diferentes cadenas.

La experta Carmen oliendo una de las barras de pan.

Este medio se centrará en las principales barras de pan de Dia, Carrefour, BM, Lidl y Alcampo. Y, para el análisis, este diario ha contactado con Carmen Garrobo (Madrid, 1966), directora de la Escuela Española de Cata y una de las principales expertas en España del producto. De hecho, fue de las primeras expertas en dirigir abiertamente una cata de pan.

Pregunta.— Carmen, ¿qué criterios va a tener en cuenta a la hora calificar cada pan?

Respuesta.— En primer lugar, y como es obvio, me fijaré en su aspecto visual; si la corteza está bien tostada o si tiene o no un buen greñado. Después, observaré la estructura de la miga, que debería ser esponjosa y no apelmazada. Es más, si aplastamos el pan y es bueno, debería volver a su forma inicial. Además, se tienen que apreciar bien los alveolos y debería oler a cereal. Por último, en boca analizaré la textura y, por supuesto, el sabor. No debe ser muy ácido, ni muy salado, ni muy dulce, sino neutro, que sepa bien a cereal. Y, obviamente, cuanto mejor sea la calidad de los ingredientes, mejor saldrá el pan.

Eso sí, la analista ha puntualizado que lo que se realiza durante la jornada de esta cata es una sesión sensorial, es decir, con los sentidos –vista, olfato y gusto–. "La intención es valorar el pan según mis percepciones. No puedo hacer una evaluación a nivel químico o de composición, ya que eso requiere de un laboratorio", añade.

Carmen cortando una de las barras de pan.

Dicho esto, la experta explica que para poder elaborar un buen pan se requieren 3-4 horas y como mínimo 2 fermentaciones. Es por ello, por lo que Carmen asegura que la mayoría de panes de las superficies son precocinados y congelados. "Al fin y al cabo cuando entramos a un supermercado no huele a pan recién hecho, vienen ya preparados para economizar el tiempo y tenerlos hechos en minutos", explica.

Tras mostrar los criterios de valoración, Carmen se retira del aula de la Escuela Española de Cata, situada en el número 19 de la calle de las Mártires Concepcionistas, en Madrid. La cata se realiza a ciegas, de manera que la experta no sabrá, hasta el final, de qué marca se trata. De este modo, su valoración no se verá alterada con ningún prejuicio. Para ello, EL ESPAÑOL, aprovechando su ausencia, coloca las 5 barras y el azar hace que la que queda a la izquierda de Carmen sea la de Alcampo. Por ahí empezará, tal y como rige el protocolo de cata.

Alcampo

La barra de pan de Alcampo.

Tras explicar los criterios a tener en cuenta, la analista comienza la cata por el pan colocado a su izquierda. En este caso, se trata de una barra de pan de Alcampo que tiene un precio de 0,44 euros.

Y lo que la analista sospechaba con tan sólo ver el aspecto exterior de la barra se confirma: "la miga tiene mucha agua y no está perfectamente cocida. De hecho, si la apretamos se queda totalmente prensada", señala Carmen. Además, nos explica que para que un pan sea de calidad este debe recuperar la miga; es decir, no tiene que quedarse aplastada.

"Una vez lo probamos da la impresión que incluso está medio cruda, con lo cual igual te puedes pegar media hora para masticar este pan. A mí particularmente no me gusta nada.", indica Carmen. "Si este pan está así recién hecho, no me quiero imaginar cuando lleve todo un día sin venderse", añade.

Dia

La barra de pan de Dia.

La cata avanza y llega el turno de la barra de pan del Dia que nos ha costado 0,48 euros."Este tiene mejor pinta, cuesta más cortarlo y está más crujiente. Tiene muy buen tueste", dice Carmen.

Sin embargo, una vez corta el pan, la experta cambia de opinión. "Huele un poco más a cereales, pero también predomina la levadura. Es ese tipo de pan de hacer en poco tiempo y sin grandes complicaciones", apunta.

Además, señala que en la boca no es tan gomoso, ya que es más fácil de comer que el anterior. Sin embargo, asegura que este tiene menos sal que el anterior, "lo cual es importante para aquellas personas que tienen controlado este tipo de ingestas".

Carrefour

La barra de pan de Carrefour.

Nada más atravesar el ecuador de la cata, pasamos a la tercera barra de pan, que en esta ocasión es la de Carrefour (0,48€) y que, como es natural, se someterá también a análisis. “Este tiene muy buena pinta. Parece que está bien tostada”, valora Carmen. A continuación, coge un cuchillo panadero y corta un trozo de pan para poder analizarlo mejor.

"Este recupera miga. Tiene menos agua y menos levadura y eso se nota", indica la analista. Además, asegura que esta barra de pan huele bastante a cereales. "No es extraordinario, pero para ser un pan precocinado está muy bueno. De momento este es el mejor", añade la directora de la Escuela Española de Cata.

Lidl

La barra de pan de Lidl.

Precisamente, la siguiente barra que prueba es la de Lidl, cuya unidad cuesta 0,47 €. Nuevamente, la experta coge el pan y procede a cortarlo. "Esta no tiene mal aspecto, está bastante bien amasada", comenta Carmen nada más ver el pan. Acto seguido y como ha hecho con las barras anteriores, la analista corta un trozo para olerlo y valorarlo en la fase olfativa. "Recupera la miga, pero le cuesta. Además, tiene mejor crujiente que los dos primeros. Aunque este también es ese tipo de pan barato", apunta.

En cuanto a su sabor, Carmen corrobora que está bastante bueno, aunque sí que es cierto que le falta cocción. "Esto es ya cuestión de gustos. A pesar de ello tiene muy buen sabor", añade. Al finalizar la prueba, la experta coloca el pan de Lidl en la segunda posición de la clasificación.

BM

Pan del BM.

Tras haber probado casi todas las barras presentadas, Carmen se dispone a examinar la última, que en este caso es la de BM que nos ha costado 0,47 euros. "Este tiene muchísima agua", reacciona Carmen nada más partir una rebanada de pan. "De hecho, puedo hacer hasta una figurita del belén, parece plastilina. Esta miga no recupera", sentencia Carmen mientras aplasta la miga.

Además, la directora se atreve a decir incluso que nota la acidez de la levadura. "Huele como cuando el pan está fermentando", señala. Sin embargo, a pesar de ello Carmen asegura que de sabor no está tan mal como creía.

Ranking final

Una vez probadas todas las barras de pan y emitido el veredicto en cada uno de los casos, toca elegir. Para ello, EL ESPAÑOL pide a la directora de la Escuela Española de Cata, que haga un ranking de las mejores. Y la conclusión de la experta es la siguiente: "La mejor ha sido la de Carrefour por su buen sabor, textura y olor; después, la de Lidl y; en tercer lugar la de Dia, por su aspecto físico".

Las cinco barras de pan testadas en la cata.

En el cuarto lugar de la clasificación, la experta Carmen pone a la barra de BM. Y, por último, el peor de los panes analizados, a juicio de la especialista, ha sido la de Alcampo.

