Los policías enjuiciados por el 1-O ante la amnistía 'indepe': "Los perseguidos políticos somos nosotros"

"Ahora, toca la amnistía, sí o sí, o vamos a repetición electoral". Es la frase que fuentes del entorno de Carles Puigdemont subrayaron el pasado viernes, recogida por EL ESPAÑOL, como condición irrenunciable para favorecer la investidura de Pedro Sánchez. La exigencia debe quedar calificada en una proposición de Ley de Amnistía en la Mesa del Congreso.

De materializarse, beneficiaría, desde el vértice de la pirámide hasta su base, a agentes políticos y sociales vinculados al referéndum ilegal y al independentismo. Tanto condenados como procesados; bien por malversar, prevaricar o favorecer, por acción u omisión, la jornada del 1 de octubre de 2017 y todo lo que vino después.

Como por ejemplo, aquellos Mossos d’Esquadra que están, casi seis años después, encausados o condenados judicialmente por su supuesta inacción ante lo acaecido aquella jornada. Mientras, 45 agentes de la Policía Nacional siguen a la espera de juicio acusados de hacer un uso excesivo de la fuerza para repeler los ataques cumpliendo la orden judicial de retirar las urnas de los colegios electorales.

También algunos miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil fueron investigados judicialmente, pero los jueces acabaron sobreseyendo los casos. "Al menos un teniente y un cabo, así como algunos mandos inferiores", cuenta a este medio una fuente de toda solvencia del Instituto Armado.

"La Policía Nacional acudió al requerimiento judicial de su demarcación, en las ciudades y la Guardia Civil, en las suyas", en zonas rurales, explica Jacobo Rodríguez, portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Así, los jueces que tuvieron entre sus manos las denuncias de los GRS, o los absolvieron o sobreseyeron. Pero no ha sido así con los casos de estos policías nacionales que recayeron en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que dirige el magistrado Francisco Miralles.

"El juez, con su criterio, decidió encausar. A consecuencia de ello se han creado asimetrías también judiciales entre ambos cuerpos". Desde el SUP advierten de antemano que, de materializarse esa amnistía que afectaría a los Mossos, "no descartamos emprender acciones" que se decidirán en el Comité Nacional del SUP. "Sería un despropósito y una aberración que los que cumplimos con la ley aquel día se nos pague con la peor cara de la moneda, y a quienes la incumplieron, se les recompense".

Desconfianza

Fuentes del entorno del colectivo policial afectado han subrayado este periódico que tienen asumido que "son víctimas de una persecución política". El desánimo, tras casi 6 años, es la tónica. "No confían en el juicio ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Ni siquiera en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". Saben que el camino será largo. "Porque aunque los absuelvan en el Supremo, el independentismo apelará".

"Los perseguidos políticos, al final, somos nosotros", enfatiza uno de los agentes encausados a EL ESPAÑOL. "Los 45 agentes les damos igual. Lo que se está preparando con todo esto es el siguiente 1 de Octubre, en el que la policía no hará nada... para que en Cataluña no se vuelva a intervenir policialmente. Ni siquiera los Mossos".

El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, cuenta a este periódico "su profundo malestar por las negociaciones que se están llevando a cabo por parte del presidente en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, con las formaciones independentistas catalanas", en las que se vuelve a poner de manifiesto "un ataque y un abandono a la Policía Nacional como moneda de cambio política".

Agentes de la UIP despejan una barricada de una calle de Barcelona en los disturbios de 2019.

El secretario general de JUPOL, Aarón Rivero ha aseverado a EL ESPAÑOL "su indignación absoluta por la deriva que están tomando estas negociaciones, en las que se vuelve a utilizar a la Policía Nacional para conseguir unos objetivos políticos".

Rivero asegura que los indultos a los líderes independentistas y a los Mossos d´Esquadra que cometieron ilegalidades en sus actuaciones en el 1-O supone un "menosprecio a los miles de policías nacionales que estuvieron en Cataluña el 1 de octubre de 2017 defendiendo la Constitución y la unidad de España frente a los independentistas catalanes, únicos beneficiarios de estos indultos".

"Delincuentes indultados y policías imputados"

Rivero ha añadido que estas negociaciones suponen "una falta de respeto para los cientos de policías lesionados durante los disturbios de Cataluña en 2017 y en 2019, que hoy sienten como todo su trabajo y sus lesiones no han servido para nada".

Para JUPOL, es "incongruente" que el Gobierno de España "esté negociando el indulto de los autores de la situación que genero la mayor crisis política y los disturbios más graves de la historia de Cataluña, en los que resultaron lesionados cientos de agentes de la Policía Nacional, y para ello abandone a su suerte a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que son los únicos que estarían ahora mismo imputados por la justicia".

Para el secretario general de JUPOL "es increíble que en España un Policía Nacional se vea imputado por llevar a cabo su trabajo de forma correcta, ajustada a derecho y llevando a cabo el cumplimiento de un mandato judicial".

Fuentes del entorno policial investigado subrayan que la posibilidad de la amnistía a los Mossos no les sorprende porque "ya no esperábamos nada. Lo raro hubiera sido que hubiera ocurrido lo contrario". Seis años después muchos de ellos se arrepienten de haber ido a cumplir el mandato de los jueces del TSJ de Cataluña. "El juez que me mandó me está juzgando ahora. Me podría haber cogido una baja. Nos quitaron hasta las vacaciones. A los Mossos se las respetaron".

Muchos recuerdan la jornada "de extrema violencia" entrando en los colegios electorales para retirar las urnas. "Rodeados de 600 energúmenos". Obligados, usaron la fuerza, aunque sostienen que de manera proporcional. "No hubo lesiones graves. Pero si nos denunciaron hasta por abuso sexual en un colegio... ¿Qué querían que hiciéramos? ¿Que nos dejáramos matar, como ocurrió dos años después en Obispo Urquinaona?".

En aquellos días de octubre de 2019 muchos agentes de la UIP resultaron heridos. Los más graves, dos, de la Unidad de Galicia fueron agredidos salvajemente por los radicales independentistas y antisistema. "Uno de ellos se ha tenido que jubilar por las lesiones irreversibles. El otro estuvo a punto de morir y le dieron hasta la extremaunción".

En resumen, "que (desde el Gobierno) amnistíen a quien quieran, pero esto tendrá sin duda un coste social. Porque un policía, después de esto, levantará mucho el pie cuando tenga que actuar. Es triste, pero es así".

