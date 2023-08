Pepa Millán, nueva portavoz de Vox, llegó al Senado gracias a la Ley de Igualdad de Zapatero

La escalada de María José Rodríguez de Millán –o Pepa, como prefiere que la llamen– hasta la actual portavocía de Vox en el Congreso de los Diputados, no se entiende sin mencionar la ley de Igualdad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sino, que se lo digan a Jacobo González-Robatto, entonces asesor de la ex portavoz del grupo, Macarena Olona. No pudo repetir como senador autonómico por Andalucía por los cupos de paridad que imponía la normativa. En su lugar, fue Millán quien se hizo con el escaño.

Hasta entonces, la joven de 28 años había sido asesora política en el parlamento andaluz y había llegado a ser la candidata número dos por la provincia de Córdoba. Lo esperable era que González-Robatto renovara como senador. Era la mano derecha de Olona. Sin embargo, la formación verde se vio obligada a cambiar de planes. Los partidos de PP y PSOE habían cubierto el cupo máximo de hombres. Según establece la Ley 19/2007, de 17 de diciembre, de designación de Senadores y Senadoras en representación de la comunidad autónoma de Andalucía, una vez celebradas las elecciones se designa a los senadores de manera proporcional al número de diputados de cada grupo parlamentario. Pero, además, esta misma normativa dedica un apartado importante, en este caso, como es el de la paridad. Tal y como recoge el artículo 4.4, "las propuestas de los grupos parlamentarios deberán garantizar que cada uno de los sexos esté representado en la forma más cercana posible a la paridad y, como mínimo, en un cuarenta por ciento". En base a esto, la designación de cinco hombres y tres mujeres por parte de PP y PSOE (de los nueve senadores electos) solo dejaba espacio a Vox –el último en poder elegir– para la elección de una mujer, y esta fue Pepa Millán. Pepa Millán (segunda por la izq) en un acto electoral de Vox. Efe La reacción de González-Robatto a la decisión tomada a causa de la normativa no se hizo esperar. En una entrevista concedida a 7NN Noticias, el ex senador de Vox tildaba de "injusta" y "discriminatoria" una ley por la que el partido se ha posicionado en contra en numerosas ocasiones y que quería derogar. A pesar de reconocer que Millán "es una chica brillante" y que "era otra candidata posible", añadió que si hubiera llegado el lunes por la mañana al Registro Civil y hubiera dicho que es Jacoba en lugar de Jocobo habría podido mantener ese cargo. Así las cosas, Millán asumió con entereza su cargo de senadora hasta convertirse en una de las voces más críticas con el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez. En el seno del Senado, la cordobesa, natural de Cabra –la misma que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero–, no ha parado de escalar puestos en Vox. Su recorrido como senadora, en el que ha entonado duros discursos contra Sánchez, prosiguió con la apuesta acérrima del presidente de Vox, Santiago Abascal, por esta abogada de 28 años, al designarla como número cinco en las listas por Madrid. [Pepa Millán, la 'canterana' nueva portavoz de Vox: columnista, taurina y "azote de Sánchez"] Más giros de guion en Vox Ahí no iba a acabar todo. Los planes de Abascal iban a ir más allá. El candidato favorito a la portavocía de la formación verde tras la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros iba a rescatar el ala dura del partido, capitaneado en la sombra por Jorge Buxadé. Así, todo apuntaba a que el próximo portavoz sería Ignacio de Hoces Iñíguez. Según comentaron a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a Vox, la salida de Espinosa de los Monteros se debió, entre otras razones, a que Buxadé y Abascal planearon conmutarlo por De Hoces en la portavocía de la Cámara Baja. [Ignacio de Hoces, el noble caballero 'carlista' de Vox favorito para sustituir a Espinosa en la portavocía] Sin embargo, en un inesperado giro de guion, la portavocía de la formación de ultraderecha ha recaído sobre Pepa Millán, una joven más próxima al ala liberal del partido, joven y, además, mujer. Un movimiento con el que Abascal podría estar apostando por una imagen menos radicalizada de Vox. La senadora de Vox por Andalucía, Pepa Millán. EP La estrategia puede recordar a la elección de Juan García-Gallardo (también abogado) como relevo de Jesús María García-Conde para liderar la candidatura de Vox en Castilla y León en los comicios de 2019. Entonces se convirtió en el candidato más joven con poca experiencia política. Sea como fuere, a la "combativa" Pepa Millán –como han calificado desde Vox a la nueva diputada– le espera un arduo trabajo en Vox, sobre todo tras el descalabro de la formación en las elecciones del 23J, al perder 19 escaños. Graduada en Derecho por la Universidad de Sevilla, Millán contaba con estudios para ser registradora de la propiedad antes de comenzar un máster en Abogacía y Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil en la Universidad Pablo de Olavide. Además, entre 2015 y 2019 firmó como columnista en medios como La Razón o en la web La Iberia. Una faceta que, como ha asegurado en sus perfiles públicos, decidió abandonar para dedicarse por completo a sus labores en el Senado. Sigue los temas que te interesan España Igualdad Senado VOX