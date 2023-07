El mejor queso de España 2023 lo hacen 13 personas en Extremadura: los súper donde comprarlo a 15 €

España es uno de los mejores lugares del mundo para comer un buen queso. Rodeados de países como Francia o Italia, donde la variedad y la calidad son especialmente notables, un queso extremeño logró alzarse con la medalla de plata mundial en el World Cheese Awards. Ahora vuelve a triunfar, coronándose como el mejor queso de nuestro país.

El Cremositos del Zújar se trata de una torta, con un interior cremoso y de lo más apetecible. Se elabora junto al río Zújar, en la zona de la Serena, concretamente en el municipio de Campanario, ubicado en la provincia extremeña de Badajoz. El equipo de trabajo en fábrica está compuesto por 13 personas a los que se unen varios socios, el conductor de un camión y los pastores, contándose unas veinte personas en total.

Para la elaboración de este manjar culinario, deben seguirse una serie de pasos que procederemos a detallar. En primer lugar, es fundamental, la situación de las ovejas con las que trabajan, que pastan libremente en una zona de dehesas. Además, cumplen con una cuidada alimentación, lo que repercute directamente en el producto final, logrando aromas y sabores diversos, que hacen del Cremositos un queso único.

Ovejas merinas. jgaunion Getty Images/iStockphoto

Otro de sus secretos es el tipo de ovejas con las que trabajan. Mientras la mayoría de productoras utilizan ovejas lauconas, caracterizadas por su gran producción lechera; el Cremositos está hecho con leche de oveja merina. Las primeras pueden dar en torno a unos tres o cuatro litros al día, las segundas solo medio. Sin embargo, su leche tiene mucha grasa y muchas proteínas, haciéndola perfecta para la elaboración de este queso.

Elaboración del Cremositos

Con la llegada a la fábrica, el queso se elabora en las 24 horas posteriores al ordeño de la leche. Una factoría como la Arteserena elabora en torno a 800.000 litros al año, unos cuatro mil diarios; mientras que grandes productoras queseras pueden hacer 50.000 litros por jornada.

Pero el Cremositos del Zújar sigue un proceso artesanal. El queso se moldea y se sala en las manos de alguno de sus 13 trabajadores. Además, utilizan un cuajo vegetal, extraído un cardo autóctono de la zona, por lo que el Cremositos no solo es un producto artesanal, sino también un queso de kilómetro cero, 100% extremeño.

Fábrica de Cremositos del Zújar.

"Aquí estamos continuamente tocando el queso con las manos. La gente no sabe lo que supone elaborar un cremositos, porque es muy costoso y no hay ninguna máquina" comenta Antonio González, director de producción. El mejor queso de España se elabora artesanalmente por los maestros queseros de Arteserena, añadiendo un plus de calidad al producto, lo que ha sido valorado por los jueces de los diversos concursos en los que han participado.

Este queso se crea con leche cruda por lo que, tras seguir los controles sanitarios correspondientes y la elaboración del producto, tiene que seguir un proceso de maduración. En primer lugar, el queso entra 15 días en una cámara a cinco grados, para, posteriormente, pasar los próximos 55 días en una cámara de maduración con entre el 88-98% de humedad y con una temperatura que se sitúa entre los cuatro y los seis grados.

Cámara de maduración del Cremositos del Zújar.

Cata del queso

Una vez listo toca probarlo, pero siempre tras seguir un estricto ritual. "Es importantísimo sacarlo de la nevera entre ocho y diez horas antes. El queso tiene que estar atemperado, porque el sabor y los aromas se aprecian a una temperatura de 20 grados", cuenta Antonio González, que recomienda comerlo "con un pan calentito y una copita de un buen vinito tinto. Esa sería una combinación perfecta".

[Quién fabrica realmente los yogures del súper de Mercadona, Lidl, Aldi, Alcampo o Carrefour]

Nosotros ya lo hemos probado, y damos fe de que los premios que ha recibido están bien fundamentados. Su textura, cremosidad y sabor, hacen del Cremositos un producto distinto al que estamos acostumbrados.

La torta extremeña de Arteserena se funde en el paladar y da muestra de la calidad, no solo por su gusto, sino también por la elaboración y las materias primas utilizadas.

Premio al mejor queso de España 2023.

Las claves del éxito

Con el recocimiento a mejor queso de España 2023, la marca ha aumentado las ventas en torno a un 25-30%. Pero este no es su único triunfo, porque a lo largo de los años, el Cremositos ha recibido multitud de galardones en varios países. Entre ellos destacan los premios a nivel mundial y otros ganados en territorios donde el queso es uno de sus productos estrella, como el Salon du Fromage et des Produits Laitiers (celebrado en París), o el Premio de Roma. Además, los responsables de la marca han viajado a lugares como Suiza, Holanda o, incluso, Estados Unidos. Todas estas expediciones han sido claves para dar a conocer el producto en los mercados extranjeros.

[El secreto mejor guardado de los supermercados: por qué la fruta está en la entrada y el pan al fondo]

¿Pero cuál es la clave del éxito del Cremositos? Su director de producción lo tiene claro: "hay gente que se lleva un premio en su vida y no vuelve a ganar. Uno es casualidad, dos suerte y tres constancia". Por eso, con la llegada de estos galardones, no se puede perder el foco en el objetivo.

"Estos premios incitan a seguir trabajando, a seguir cuidando el queso, mimándolo... a que todo lo que sale de la fábrica sea de calidad", comenta Antonio González, que lo primero que hizo al recibir el premio fue enviar un mensaje al grupo de WhatsApp felicitando a todo el equipo.

Cremositos del Zújar.

Dónde comprar el Cremositos

En la actualidad, el mejor queso de España se distribuye a nivel nacional en los Supermercados de El Corte Inglés, Carrefour y Makro. En Extremadura es posible comprarlo en Mercadona, Dia, Carrefour y El Corte Inglés. Además, el Cremositos cuenta con diferentes precios y formatos, destacando el básico, de 750 gramos y que cuesta unos 15 euros. Además, se han incorporado nuevos modelos, como el sin lactosa, el de escamas de pimentón, el de taquitos de jamón ibérico y el de trufa negra.

[Si comes alimentos ecológicos pagarás un 62% más, según la OCU: así es la comparativa de cestas]

También es posible comprar el Cremositos del Zújar a través de la página web de Natuser, así como otros productos de excelente calidad, como aceite de oliva o carne de cordero. Además, la empresa no solo se dedica a la elaboración de este tipo de tortas, sino también a la fabricación de otras modalidades de queso, como el de cabra. Esto siempre sin perder de vista el lema de trabajo que proclama su director de producción "calidad, calidad, calidad, producto gourmet y tope de gama top, top, top".

Sigue los temas que te interesan