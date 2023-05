Diez cosas que no sabes de Blanca Paloma: de su afición como 'bicimami' a su casa sin televisión

El 4 de febrero de este año la vida de Blanca Paloma Ramos cambió por completo tras proclamarse ganadora del Benidorm Fest 2023. Con ese triunfo logró la posibilidad de representar a España en el Festival de Eurovisión que se celebrará el 13 de mayo en Liverpool (Ucrania fue la ganadora de 2022, pero debido al conflicto armado con Rusia, la sede se ha trasladado al país que quedó en segunda posición, Reino Unido).

Este sábado, cuando las luces del M&S Bank Arena de la ciudad de los Beatles se enciendan, la ilicitana cantará su tema Eaea en busca de la victoria o, por lo menos, de realizar un buen papel, como el que logró Chanel Terrero el año pasado quedando en tercer lugar.

EL ESPAÑOL ha repasado con Blanca Paloma algunas curiosidades de su vida, como que no tiene televisión en casa, cuál fue su primer concierto y que se mueve normalmente en metro o bicicleta.

Blanca Paloma actúa durante el ensayo previo a la celebración del Festival de Eurovisión, el 12 de mayo, en Liverpool Europa Press Aaron Chown

1. Una vida detrás de las tablas

Blanca Paloma cuenta con cierto bagaje en los escenarios, pero poca gente sabe que sus comienzos fueron entre bambalinas: "Vengo de trabajar muy duro detrás de los escenarios. Cuando era escenógrafa y vestuarista de teatro, mi trabajo consistía en esa ardua labor que al final se traducía en la puesta en escena que ven los espectadores".

Recuerda que dar ese paso "no fue una decisión, sino que la vida me lo fue poniendo en el camino. Empecé cantando a la vez que hacía las escenografías en algún montaje donde me invitaban a hacer la música. Me di cuenta de que en el escenario era donde yo me sentía más libre, donde me podía expresar con más libertad, y eso fue lo que me hizo decantarme cada vez más, desde hace diez años, a estar en el frente".

"Cuando llegó la primera edición del Benidorm Fest, me permitió tener toda su exposición y su foco para dedicarme exclusivamente a la música. Desde esa primera participación en 2022 en el festival hasta ahora he estado concentrada en eso, en la música, en hacer un repertorio propio y dando conciertos por diferentes partes de España para mostrarlo”, reconoce.

2. Estudió bellas artes

Blanca Paloma, antes de dedicarse a la música, estudió Bellas Artes en la Universitat de Barcelona. A continuación se trasladó a Madrid para especializarse en plástica teatral gracias al Magister en Diseño de Escenografía y Vestuario de la Universidad Complutense. Acabados los estudios e instalada en la capital, fue cuando empezó a trabajar como escenógrafa y diseñadora de vestuario para teatro, aunque también estuvo vinculada al mundo de las exposiciones.

3. Perteneció a dos bandas musicales

Antes de presentarse al Baenidorm Fest en 2022, Blanca Paloma había colaborado con dos bandas musicales. La primera a la que perteneció fue De mar a mar, que fundó junto a Víctor Muñiz, Wafir Gibril y Vincent Molino en marzo de 2016. De su inquietud por la fusión surgió una selección de temas anónimos y de autor, ya fueran populares o de folclore que contaban historias que tenían como nexo de unión el mar que baña las culturas del mediterráneo al pacífico. La guitarra flamenca, el laúd árabe, el acordeón, la percusión, el ney y el cante protagonizaban sus actuaciones.

A continuación, la ilicitana se unió a Afalkay, donde fusionaban la música árabe-andaluza del norte de Marruecos, la música Gnaoua del Sáhara, músicas bereberes, maqams clásicos orientales y jazz.

La cantante Blanca Paloma posa en el photocall previo a la gala de entrega de la 67ª edición de los premios RNE Sant Jordi de Cinematografía, a 25 de abril de 2023 Europa Press Kike Rincón

4. Es una mujer hogareña

Blanca Paloma reconoce lo siguiente: "Soy una persona muy sencilla que prima mucho lo cotidiano de mi hogar, como regar sus plantas, tener tiempo para mí misma o cocinar, que es otra de mis pasiones".

5. La 'bicimami'

"Eso de que me reconozcan en el Metro para mí es una novedad, por eso ya no lo cojo. De todas formas, yo voy a todos lados en bicicleta, soy la 'bicimami' (risas). Es verdad que, últimamente, esas cosas no las he podido hacer todavía con la tranquilidad que me gustaría, pero sé que este momento es para Eurovisión y es una oportunidad que no pienso desaprovechar. Ojalá tenga en un futuro más oportunidades de tener esta gran exposición. Pero no es tan fácil", comenta.

6. Su primer concierto, de Shakira

La artista todavía tiene fresco el recuerdo en su memoria del primer concierto al que acudió como espectadora con tan solo 11 años: "Fue a uno de Shakira donde cantó en árabe y aluciné porque ya me interesaba mucho la música de raíz. De más pequeña aún, creo que mis padres me llevaron a alguna actuación de flamenco porque mi padre es de origen sevillano. Pero, como concierto en sí, el de Shakira", afirma.

7. No es la única artista de su casa

Lo de Eurovisión le viene de familia ya que su hermana pequeña, Sara Ramos, fue una de las componentes del trío Trébol junto a Úrsula y María José. El grupo estuvo a punto de participar en Eurovisión Junior con el tema Navegando en internet, pero, pese a que no ganaron, su canción fue uno de los temas infantiles más populares en 2003 gracias a su pegadiza letra. "Me encantaría compartir escenario con mi hermana, que me estuvo acompañando durante todo el Benidorm Fest", señala la mayor de los Ramos.

Sara también tiene una victoria en un certamen en su currículum: Ganó el KWC Championship 2013, que se celebró en Finlandia y donde interpretó temas de artistas como Andrea Boccelli o Leonard Cohen. Además, ha continuado formándose, convirtiéndose en soprano y una experta en doblaje musical.

La cantante Blanca Paloma durante el photocall de la fiesta por el 50 aniversario de Informe Semanal, en el Teatro Real, a 29 de marzo de 2023 A. Pérez Meca Europa Press

8. No tiene televisión

Blanca Paloma reconoce que no tiene televisión desde que se fue de casa de sus padres con 17 años, pero tampoco la echa de menos: "Como me he mudado tantas veces de ciudad, cuando llegué a Madrid no compré una, prefería ir al teatro, a danza... También vivía inmersa en dibujar o hacer esculturas y no consumo televisión. Hasta el día de hoy", confiesa.

Además, tampoco usa otros dispositivos para ver series o programas de la parrilla televisiva o en plataformas: "¡Qué va! No veo nada, prefiero ir al cine o escuchar música en mi tocadiscos con los vinilos que tengo en casa. Es que soy un poco vintage", señala entre risas, y confiesa que para ver las anteriores ediciones de Eurovisión, la ilicitana se trasladaba a casa de sus padres: "Era como un evento familiar anual donde nos reuníamos. Mi hermana Sara, que es súper eurofan, me iba diciendo los candidatos que le habían gustado cada año y alguna vez sí que lo he visto con ella".

Reconoce que, con los años, se desvincuóé bastante del Festival. "Pero hace un tiempo lo retomé y me quedé fascinada, porque tocó mi faceta de escenógrafa. Detecté una gran actualización respecto a las puestas en escena, que me fascinan porque me he dedicado mucho tiempo a ese tema. Han innovado mucho y eso fue lo que me atrajo de Eurovisión de nuevo".

9. Compuso la BSO de una serie

La ilicitana, aparte de cantar, también compone, y uno de sus últimos trabajos ha sido la creación de la música de la serie documental original de RTVE Lucía en la telaraña, que trata sobre el crimen sin resolver de Lucía Garrido el 30 de abril de 2008.

10. Su madre, de El Hormiguero

Al poco de vencer en el Benidorm en febrero, Blanca Paloma acudió a El Hormiguero para su paso por el concurso y su futuro eurovisivo: Me lo pasé muy bien en el programa de Antena 3, la verdad. Me sentí sorprendentemente cómoda. Mi familia es muy seguidora del programa y, de hecho, mi madre, muchas noches, me ha llamado para decirme: Hija, ¿sabes qué es lo que quiero? La tarjeta de El Hormiguero, y así poder llevarme 3.000 euros, comenta entre risas.

"De hecho, mi hermano menor vino de Alicante a Madrid para estar allí conmigo, entre el público. Fue una buena experiencia y estuve muy a gusto. Eso sí, el plató parece más grande por televisión que en persona", concluye.

La cantante Blanca Paloma posa en la alfombra roja previa a la gala de la 37 edición de los Premios Goya, en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES, a 11 de febrero de 2023 Eduardo Parra Europa Press

