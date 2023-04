Polémica por la corrección en la nueva Selectividad: los alumnos no podrán ser calificados con un cero

La nueva Selectividad todavía tiene más sorpresas por dar. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ya ha publicado las guías de corrección de las pruebas piloto de acceso a la Universidad que realizaron en marzo más de 2.000 estudiantes de 1º de Bachillerato de todas las comunidades de España —a excepción de las gobernadas por el Partido Popular, Aragón y País Vasco—.

La EBAU, en la que se pretende reforzar un mayor razonamiento y una menor memorización, se empezará a implantar en junio de 2024, durará 105 minutos —15 más que la actual— y las correcciones serán totalmente distintas a las establecidas ahora.

En Matemáticas, Lengua y Filosofía deja de existir la nota 0. La mínima puntuación es de 0,25 en cada pregunta, pese a que la respuesta del alumno sea incorrecta. "No se ha contemplado la calificación 0", exponen. Es decir, que aunque el estudiante que se presente a Selectividad no dé pie con bola, por lo menos obtendrá un 0,25 en las cuestiones de dichas asignaturas.

En la primera materia señalada se permite el uso de la calculadora. El primer apartado de Matemáticas se puede optar hasta 3 puntos distribuidos en tres apartados: cada uno tiene un máximo de 1 y un mínimo de 0,25. "No se razona ni argumenta el procedimiento y el resultado que se obtiene no se contrasta con el dato original. El error que se obtiene cambia el dígito de las centenas", señalan si la nota es de 0,25. El segundo apartado también es de 3 puntos repartidos en dos grupos de 1,5 cada uno, y el tercero es de hasta 1 punto si "proporciona las dos soluciones pedidas usando el razonamiento y la argumentación y aproxima ambas soluciones con un error menor de una décima". El resto de puntuación se reparte en las siguientes cuestiones del examen.

Si vamos al de Lengua Castellana y Literatura I, se descuentan 0,25 puntos por cada error ortográfico, las tildes se consideran como media falta y las mayúsculas, extranjerismos, signos de interrogación y exclamación, etc., como una falta. Además, los errores repetidos solo se descuentan una vez. Sin embargo, se ha puesto un límite: restan como máximo 2 puntos estos fallos. Es decir, que estos mismos podrían suponer el aprobado o el suspenso del examen.

Este examen tampoco consta de la calificación del 0: se da 0,25 aunque "la formulación no se ajuste al formato propuesto, no se señalen los rasgos lingüísticos o los que se señalen no sean relevantes, el vocabulario sea básico y poco preciso y existan errores de cohesión y/o gramaticales", explica la rúbrica de la asignatura.

Lo mismo pasa en Filosofía, prueba en la que se pretende "identificar problemas y formular preguntas acerca del fundamento, valor y sentido de la realidad y la existencia humana; usar y valorar adecuadamente argumentos y estructuras argumentales; comprender las principales ideas y teorías filosóficas de los más importantes pensadores y pensadoras; adquirir una perspectiva global, sistémica y disciplinar en el planteamiento de cuestiones fundamentales y de actualidad; y desarrollar la sensibilidad y la comprensión crítica del arte y otras manifestaciones con valor estético mediante el ejercicio del pensamiento filosófico".

En el área de la Lengua Extranjera: Inglés, el Ministerio de Educación ha organizado las actividades de la prueba piloto de EBAU en torno a una misma situación: colocar al alumnado seleccionado para "representar a un tercer país dentro del proyecto New Model UN", en el que cada pareja de estudiantes tratará de llegar a acuerdos con los representantes de otros países, "junto a los que propone iniciativas conjuntas y vote resoluciones en un entorno que simula a la Organización de las Naciones Unidas de manera telemática".

En esta prueba piloto participaron seis institutos de Cataluña, cinco de Asturias, de Cantabria, de La Rioja, de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha y de Canarias, cuatro de las Islas Baleares, tres de Navarra y Extremadura, dos en Ceuta y otros dos en Melilla.

