La venganza de Víctor Manuel: amenazó a sus exsuegros y los atropelló adrede en Almería

Cualquier padre y madre que se precie sabe el miedo que se siente al no saber si su hija estará bien con la pareja que escoja. Si estará a la altura y si le tratará bien. Si tú tienes hijos, seguro que te estás viendo reflejado. Lo que nunca te imaginarías es que esa misma pareja sería la que intentaría matarte. Manuel y Noelia empezaron a sospecharlo el día que su hija empezó a salir con Víctor Manuel Gutierrez Frias.

Este pasado sábado, un hombre de 37 años arrolló supuestamente adrede a sus exsuegros en Berja (Almería). El suceso tuvo lugar sobre las cuatro de la tarde en el interior de un garaje situado en la calle Gaudí del municipio. La Guardia Civil ya lo ha detenido.

Como hemos adelantado, EL ESPAÑOL ha dado con la identidad del presunto agresor y de las dos víctimas: él es Víctor Manuel Gutierrez Frias y ellos son Manuel, de 48 años, y Noelia, de 43.

Todo empezó cuando la hija de 24 años de ambos -la que tiene un hijo en común con Víctor- cortó con él y, entre unas cosas y otras, Víctor ya no podía ver al pequeño de dos años. Así aseguran fuentes cercanas a las víctimas a EL ESPAÑOL durante el Día del Padre -ironías de la vida-. Ahí fue cuando empezó la pesadilla de Manuel y Noelia. "Él empezó a amenazarlos. Decía que los iba a matar, que si no podía tener a su hijo, ellos tampoco lo tendrían. Ya había intentado atropellar a Manuel hace un mes. Y ya el sábado los estaba acechando, hasta que los vio entrar al garaje. Les siguió y los atropelló. No contento con ello, volvió a dar marcha atrás para atropellarlos. Como todavía seguían vivos, intentó rematarlos y dar otra vez marcha atrás, pero los vecinos le frenaron y no pudo volver a por ellos. Entonces les dijo que si él iba a la cárcel, que cuando saliera los iba a matar. Y se fue".

Víctor Manuel. E.E

Hasta el lugar acudió el equipo médico del municipio y personal del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Ahora, Manuel y Noelia están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Poniente-El Ejido. Manuel se llevó la peor parte. Tiene diferentes traumatismos a causa del ensañamiento de Víctor: una fractura de pelvis, del fémur, de la tibia y del peroné. "Ya le han operado y aún le quedan varias intervenciones más", aseguran. Noelia también está con Manuel. Y aunque ella recibió menos daño, también tiene dos fracturas de pelvis.

"Ellos ya sabían que esto pasaría. Vivían con miedo. Les va a costar mucho volver a la normalidad. Encima que cuidan de su hijo y él va y les hace esto. Ellos son buenas personas y no se lo merecían ninguno de los dos. Y que este personaje les atropelle... Él no es buena persona. Da miedo. Ya sólo queda que les mate", lamenta a este periódico gente vinculada a la familia.

Cuando les preguntamos sobre a qué se dedica Víctor, nos dicen que "no se van a hablar sobre eso", pero que ahora creen que "no hace nada".

Berja Digital sostiene que ya estuvo relacionado con el incendio forestal declarado en el paraje Cortijo de la Cruz del término municipal de Dalías (Almería) provocado el 24 de octubre del año pasado. Calcinó 67 hectáreas de matorral, encinar y pinar y participaron 11 medios aéreos y 130 bomberos forestales.

Según cuentan los agentes de la Guardia Civil a este periódico, la investigación sigue abierta y están estudiando los motivos por los que Víctor quisiera atropellar a sus exsuegros intencionadamente. También se están analizando los incidentes anteriores que cometió el detenido y si están "relacionados con otros".

