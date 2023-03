Cuánto gasta cada autonomía en la educación de tu hijo: País Vasco y Navarra, a la cabeza

Todos lo sabemos: la competencia en materias como la Educación o la Sanidad está transferida desde el estado a las comunidades autónomas (Ceuta y Melilla son las únicas regiones en las que no existe esta transferencia). Y todos lo sabemos también: eso siempre trae aparejado una gran disputa social a cuenta de las desigualdades que pueden generarse entre territorios.

Somos 17 comunidades autónomas conformando un país, 17 idiosincrasias distintas que conciben la realidad de formas, a veces, enfrentadas. En EL ESPAÑOL hemos querido meter el bisturí a uno de los sectores más polémicos: el de la Educación.

Antes de empezar, es necesario aclarar que este gasto per cápita en Educación incluye toda la enseñanza no universitaria. Esto es: la Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y la Formación Profesional, además de los conservatorios y escuelas oficiales de idiomas. Y, en cuanto a los conceptos en los que se reparte encontramos los gastos de personal, el material y las obras y reformas necesarias para ofertar el servicio.

Para analizar el gasto destinado a la educación hemos recurrido al Observatorio de Información Económico-Financiera de las Comunidades Autónomas, una herramienta interactiva que pone a disposición del ciudadano la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Según estos datos, el gasto medio per cápita que las comunidades autónomas realizaron en Educación en 2021 ascendió a 1.055 euros, aunque existen notables diferencias entre unas y otras. El País Vasco está a la cabeza de la lista, con una inversión de 1.489 euros; le sigue Navarra, con 1.294 euros. En el vagón de cola de la inversión se encuentran Asturias, con 899 euros, y la Comunidad de Madrid, con 938 euros.

Alumnos en una clase.

Las cifras correspondientes a 2022, que ofrece la plataforma Datosmacro, son parecidas. Según este resultado, las comunidades que más gasto público realizaron por cada ciudadano en Educación el pasado año fueron el País Vasco, con una inversión de 1.445 euros, y Navarra, con 1.349; y las que menos, Madrid, con 819 euros per cápita, y Canarias, en este caso, con 907.

"Esta diferencia tan importante entre comunidades autónomas luego se ve en la realidad. Por ejemplo, la comunidad autónoma que más gasto per cápita hace por habitante es la que tiene las retribuciones para el profesorado más altas de todo el Estado", explica a este periódico Ramón Izquierdo, el Secretario Estatal de Acción Sindical de ANPE, el sindicato de docentes de la enseñanza pública.

Según datos de la organización, que Izquierdo nos traslada, "en el sueldo de un maestro que acaba de empezar, sin complementos de antigüedad, encontramos una brecha salarial mensual que llega hasta los 350 euros entre el País Vasco y Madrid. Y en el caso de los profesores de secundaria que acaban de empezar, sin complementos de antigüedad, encontramos una brecha salarial mensual aún más grande, de hasta 500 euros aproximadamente entre el País Vasco y Asturias, o de unos 425 euros entre País Vasco y Madrid".

Ese es, a juicio del representante de los docentes, uno de los principales agravios que sufre su colectivo: "Es algo que sucede con el profesorado y no con otros funcionarios: somos un cuerpo transferido, pero tenemos carácter nacional y estatal. Las regulaciones del cuerpo docente están reguladas por el Estado, y tenemos movilidad por todo el territorio nacional, aunque nos gestiona una autonomía. ¿Qué ocurre? Que como no hay una norma marco en cuanto a retribuciones o condiciones del profesorado en la enseñanza pública, cada autonomía ha ido marcando estas diferencias".

Por ello, la principal reivindicación del sindicato desde "hace más de 30 años" es que se establezca "un estatuto del funcionario docente que sea marco para toda España y que aúne unas retribuciones iguales o parecidas en todo el Estado".

Y son más los perjuicios que, en su opinión, acarrea esta transferencia, y que afectan también al alumnado y a la calidad de la enseñanza. Según el Secretario Estatal de ANPE, la oferta de Formación Profesional en el País Vasco le "saca años luz de ventaja" a la de otras comunidades, si bien admite que la actual ley que regula esta formación y la llegada de los fondos europeos están minimizando las diferencias. "Pero claro que se nota quién invierte más", apostilla.

Alumnos haciendo el examen de Selectividad (EBAU). Europa Press

La otra gran reivindicación que llevan a cabo tiene que ver con la ratio por aula: "El número de alumnos máximo por aula está fijado por la LOGSE desde los años 90, pero la población del alumnado ha cambiado radicalmente: hace treinta años no había alumnado inmigrante ni tanta volatilización en los centros, y ahora mismo hace falta una enseñanza más individualizada para poder atender a la diversidad actual. Pero no queremos que sea cada autonomía la que vaya decidiendo cómo lo hace, porque eso al final crea desigualdades entre los territorios; tiene que ser el Estado quien fije unos mínimos que garanticen la igualdad, y ya si alguna autonomía quiere ir más allá de estos, pues estupendo".

Son más los aspectos a tener en cuenta: cada comunidad autónoma puede decidir en qué tipo de enseñanza invierte ese gasto público, y aquí las diferencias también son notables: "Algunas hacen una apuesta clara por la enseñanza pública, como Castilla-La Mancha, y otras como Madrid y Cataluña siempre han hecho una apuesta mayor por la enseñanza concertada", afirma Ramón.

Lo comprobamos. Según el último Informe sobre el estado del sistema educativo, correspondiente al curso 2020/2021 y publicado por el Consejo Escolar del Estado (perteneciente al Ministerio de Educación), la comunidad autónoma que más apostó por la enseñanza pública fue Castilla-La Mancha, donde un 81’7% de su alumnado estudió en centros públicos y en la que tan solo un 14’6% cursó sus estudios en centros concertados.

Extremadura la siguió de cerca, con un 80% del total de su alumnado inscrito en la enseñanza pública y un 17’5 en la concertada. Por contra, en Madrid el porcentaje de alumnos que cursaron sus estudios en un centro público se redujo al 54’6% y el de aquellos que lo hicieron en un centro concertado ascendió al 29’6%. Los datos de Cataluña son similares: un 25’9% del alumnado se fue a la concertada y un 65% se quedó en la enseñanza pública.

Mayor inversión, ¿mayor rendimiento?

A partir de todos estos parámetros, cabe preguntarse si el resultado de la inversión en unas y otras comunidades se corresponde también con un mejor o peor rendimiento por parte del alumnado, pero resulta que este es un dato difícil de conocer, porque en los exámenes PISA, los más reconocidos, no participan todas las comunidades autónomas, al tratarse de algo voluntario.

Estas pruebas, creadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), evalúan el conocimiento y las habilidades de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias a nivel mundial.

Para María Capellán, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la intención de este estudio global es sin duda buena, pero observa que tiene lo que denomina "un problema añadido": "Siempre he creído que hay que cogerlos con pinzas. Me parecen muy sesgados: yo por ejemplo vivo en Valladolid y el instituto que siempre queda de los mejores de España en los informes PISA es un instituto público pijo de aquí. Al final hay institutos y centros de primaria de primera, segunda y tercera categoría. Si tú tienes un instituto en un barrio en el que no hay gitanos ni inmigrantes que no conocen el idioma y tampoco hay paro, lógicamente el rendimiento es mayor porque las familias se implican mucho más en la educación de sus hijos que aquellos que tienen trabajos precarios. Y en los informes PISA siempre seleccionan a esos coles e institutos buenísimos".

Diferentes ayudas para material

Capellán, que es la voz de los AMPAS en España, tiene también quejas por la distribución del gasto público. "En España parece que tenemos 17 leyes de Educación, porque al final aunque sea la misma, en cada Comunidad los decretos los desarrollan de forma distinta. Eso es seguir potenciando las desigualdades, las transferencias no deberían ser para esto", empieza desarrollando.

Y continúa: "Hay comunidaes autónomas en las que el alumnado no paga un euro por los libros porque mientras la educación sea obligatoria tienen ayudas, y hay otras en las que el acceso al material depende del dinero que tenga la familia".

Un profesor explica una fórmula matemática. CC

Así, según datos que CEAPA le facilita a EL ESPAÑOL, la política de becas de comedor y de libros de texto cambia completamente de una comunidad a otra: en Asturias, por ejemplo, se otorgó el pasado curso una ayuda de 105 euros por familia en caso de que no tengan recursos. En Cataluña estas becas se conceden solo en casos "de extrema necesidad", mientras que en Madrid está implantado el programa ACCEDE, un sistema de préstamo de libros de texto y material curricular.

Sobre la inversión en enseñanza pública y concertada, la presidenta de CEAPA también lamenta que, con la bajada de la natalidad, "algunos centros públicos estén cerrando porque la ratio baja", mientras que en las enseñanzas concertadas "siguen estando sobresaturados porque siguen teniendo ratios de 25 alumnos por aula".

Por último, concluye: "Nos parece fatal que parte de este gasto vaya destinado a la educación concertada. La gente que no tiene dinero para permitirse ir a la concertada, ¿qué hace? Si la educación es universal para todos, primero creo que habría que destinar dinero a la pública".



Datos Observatorio de Información Económico-Financiera de las CC. AA. (AIReF):

Andalucía: 1.159 euros.

Aragón: 1.011 euros.

Asturias: 899 euros.

Baleares: 998 euros.

Canarias: 1.020 euros.

Cantabria: 1.158 euros.

Castilla y León: 958 euros.

Castilla-La Mancha: 999 euros.

Cataluña: 1.094 euros.

Extremadura: 1.144 euros.

Galicia: 955 euros.

Comunidad de Madrid: 938 euros.

Región de Murcia: 1.155 euros.

Navarra: 1.294 euros.

País Vasco: 1.489 euros.

La Rioja: 1.034 euros.

Comunidad Valenciana: 1.106 euros.

