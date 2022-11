La sanidad española está a punto de estallar. La huelga de los médicos de Atención Primaria de Madrid ha puesto de relieve una realidad que no sólo se vive en la capital de España. El pasado jueves comenzó otro paro en Cantabria. En Cataluña aseguran que darán noticias pronto. La Comunidad Valenciana está preguntando a sus médicos: "¿Estarías dispuesto a realizar una huelga para mejorar nuestras condiciones laborales y retributivas?". Aragón se encuentra en una situación similar. Incluso, Navarra, la otrora joya de la corona, tiene programado un cese de la actividad para el próximo 13 de febrero.

Da igual el color político. No importa que haya habido 40 años de mandato socialista y ahora gobierne el Partido Popular. Apenas es relevante que el PP haya mandado durante décadas en una comunidad. Ni siquiera es destacable que sean los partidos regionalistas quienes estén al frente o que se trate de una comunidad foral como Navarra. Todos tienen el mismo problema: faltan médicos y la atención primaria está saturada.

El Sistema Nacional de Salud tiene un déficit de más de 4.700 médicos de familia y 1.300 pediatras, en todo el territorio nacional, según el Foro de Atención Primaria. A su vez, se da la circunstancia de que la Sanidad ha destruido empleo durante dos meses consecutivos. Según datos de la seguridad social, 11.550 empleos se perdieron durante el mes de septiembre y 39.777 en el mes de octubre, coincidiendo con la campaña de vacunación y la llegada del mal tiempo.

CSIF denuncia lo ocurrido. "Lo que está pasando es que a partir de la pandemia se ha destapado la falta de profesionales que hay endémica en todo el territorio nacional. No ha habido una previsión de más especialistas, sobre todo de dos categorías: médicos de familia y enfermería. Más allá de que hay otra categoría que son endémicamente escasas", apunta Fernando Hortenagas.

Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el número de espera para obtener una cita en las consultas de atención primaria han aumentado hasta en 3. Esto provoca que, quienes no son atendidos en los centros de salud, acudan al sistema de urgencias, terminando por colapsar todo el sistema.

La raíz del problema es la falta de médicos. Según muchos de los médicos consultados por EL ESPAÑOL | Porfolio, falla la financiación, pero sobre todo la organización. "En la atención primaria hay Comunidades que están por debajo en financiación en atención primaria. Madrid es la principal. Las condiciones laborales son diferentes según las regiones porque las competencias están transferidas, pero las de Madrid son penosas. Menos sueldos y más rotación en los puestos de trabajo. Hay muchos profesionales que se han ido. ¿Se va a arreglar? No. Porque vienen muchas jubilaciones del baby boom", apunta Hortenagas.

"Para arreglar lo que ocurre en atención primaria necesitaríamos 4.100 millones en un par de años", apunta el representante sindical. Parece por lo tanto insuficiente el reparto de 172.425.000 euros entre 15 comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), del presupuesto de gastos del Ministerio de Sanidad, para el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria.

Mientras tanto, el caldo de cultivo es una sensación de hartazgo y desasosiego entre los médicos. Madrid lleva revuelta toda la semana y tendrá desde este lunes una huelga en todo el sistema de atención primaria. Pero el resto de comunidades autónomas no están lejos de llegar a desbordar el vaso.

Tal y como ya contó EL ESPAÑOL | Invertia, Madrid es la CCAA con menor número de médicos de Atención Primaria por 10.000 habitantes. De acuerdo con la última estadística publicada por el Ministerio de Sanidad, la región cuenta con 4.885 médicos de Atención Primaria. Esto implica la cifra más baja de todo el territorio nacional: un ratio de 7,2 profesionales por cada 10.000 habitantes. Esta relación, además, ha disminuido 0,6 puntos desde 2018.

Para demostrar que no es oro todo lo que reluce, a Madrid le siguen dos sanidades que siempre han estado entre las mejor valoradas: País Vasco (8,9) y Navarra (9,8). En el lado contrario está Castilla y León (13,4).

A pesar de que los datos varían en cada región, el hartazgo es común en todas. Además, todas parten del problema de raíz: la atención primaria. A esto se le suma que no la sangría continuará y no habrá forma de pararla: España perderá 80.000 médicos en los próximos 10 años y no los podrá reponer, según el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada.

Eso significa que España pierde médicos a un ritmo que es incapaz de reponer. En el último año se han ofertado 8.188 plazas MIR, lo que significa que la decadencia sólo podría ser frenada si todos ellos ocuparan las plazas de los que se jubilan. Sin embargo, eso es una utopía: muchos de los médicos que acaban el sistema de excelencia de formación sanitaria acaban en el extranjero debido, según los sindicatos consultados, a que en Europa pagan más, tienen mayor estabilidad laboral y una menor carga de trabajo.

Con todo ello, el sistema parece venirse abajo. Pero ¿por qué hay huelga en Madrid y Cantabria y no en el resto de Comunidades Autónomas? EL ESPAÑOL | Porfolio disecciona, hablando con médicos y sindicatos, cada una de los sistemas sanitarios españoles para trazar, a grandes rasgos, cuáles son las problemáticas de cada territorio.

Andalucía

Luis González, responsable de Acción Sindical del Sindicato de Sanidad de CCOO, resume los tres problemas sanitarios en el sur de manera concisa. El primero de ellos es la falta de profesionales, debido "al maltrato de diversas administraciones y la fuga de cerebros". "Te pongo un ejemplo: de los de mi promoción sólo 7 trabajan en el SAS y, de ellos, sólo tres son médicos de familia".

Muchos de los profesionales se marchan a Alemania. "Yo comprendo que es muy difícil competir en el tema sueldos, pero al menos deberíamos apostar por contratos con una temporalidad más alta, darles más estabilidad", viene a decir.

Habla de cómo recientemente ha cerrado un hospital en Lebrija, un pueblo de 15.000 habitantes situado entre Sevilla y Jerez, dos de las localidades andaluzas más grandes. "Debía tener 15 médicos y quedaron 7, debido al deterioro de las condiciones laborales".

González compara Andalucía con Madrid. La región sureña tiene fuga de cerebros intercomunitaria, incluso. "Los hay que se van a País Vasco por el dinero y a Cataluña por la temporalidad", apunta.

Todo ello lleva a Andalucía a tener un problema de accesibilidad en Atención Primaria. "Pides una cita y te la dan para dentro de dos semanas; un servicio que debería tardar dos días como mucho", explica.

La consecuencia de todo ello es el aumento de seguros privados en Andalucía. "Y no es que esté todo el mundo con frac y levita en la sala de espera, hasta las rentas medias/bajas tienen ya seguro privado", expone el delegado sindical de Comisiones Obreras.

Aragón

"La atención primaria está muy mal". Estas son las primeras palabras que pronuncia Laia Homedes, médico de familia y delegada sindical del Sindicato de Médicos en Aragón. Apunta como el mayor de los problemas a la dispersión geográfica, que unido a la falta de organización y al déficit de médicos que viven está lastrando completamente a los aragoneses. "Todos los médicos trabajamos más horas de las que nos corresponden y atendemos a una gran cantidad de pacientes a lo largo del día. Necesitamos una reorganización de los recursos y ver cuáles son las necesidades reales de los centros".

Atañen otros problemas, como los sueldos. Sin embargo, eso es algo estructural, la emergencia parece ser otra. De ahí que se estén planteando tomar medidas en las próximas semanas. "Nos reunimos la semana que viene en un comité de crisis de médicos de Atención Primaria. Tendremos que llegar a un acuerdo y ver qué hacemos. Puede ir desde no hacer nada, cosa que dudo, hasta el límite de ir a la huelga, al que esperamos no llegar".

Habla de todos los problemas, pero la Atención Primaria aragonesa necesita, "sobre todo, la reorganización del mapa sanitario. Reorganización en mayúsculas".

Asturias

Afortunadamente, el Principado de Asturias no es uno de los lugares con más problemas en el sistema sanitario. Sin embargo, contiene los mismos que otras regionales españolas. "Tenemos ganas de mejorar, pero hay mucho déficit de médicos. Madrid está peor, Cantabria está peor. Pero nosotros tenemos una gran saturación, sobre todo por las mañanas. Falta el 30% de la plantilla que deberíamos ser generalmente todo el año", dice Alfonso García Viejo, secretario de Atención Primaria del Simap. En Asturias, según el presidente del Simap, faltan unos 100 médicos en la Atención Primaria.

El otro gran problema asturiano se centra en las urgencias extrahospitalarias. "Es por donde está saltando todo", dice el representante sindical. La escasez de mano de obra les tiene atendiendo a 43 pacientes por día. Habla de cómo afecta esto a la longitudinalidad.

Por el momento, no se plantean una huelga. "Tampoco lo descartaría, pero no es de los peores sitios, tengo la impresión. Sí que la gente está un poco desencantada", comenta. El problema podría salir a flote por la zona de las urgencias extrahospitalarias.

Baleares

Miguel Lázaro, presidente de Simebal (Sindicato Médico Balear), deja un fuerte mensaje en sus primeras palabras. "En Baleares no hace falta hacer ninguna resonancia magnética, porque el enfermo está en la UCI, grave. Tenemos un problema fundamental que es el déficit de médicos que tenemos. Esto es en toda España, pero en nuestro caso más aún. Tenemos un déficit de unos 800 u 850 médicos. Tenemos graves problemas, sobre todo en Ibiza. La Consellera, está en un relato propagandístico y parece que estamos fenomenal, cuando los datos hablan de una incongruencia con el relato".

Lázaro apunta al problema de que se vayan magníficos profesionales formados con el sistema MIR. "Cualquier país maduro estaría preocupado", dice. En Baleares, apunta, "los gestores tienen suerte porque el 40% de la población puede costearse un seguro privado". Apunta que viven en una "ficción sanitaria", lo que entiende que es "la antesala de la trola sanitaria".

Habla del 'burnout' de los médicos que quedan como el siguiente problema, que afecta a la salud del profesional y del paciente. "Cuando van a un centro de salud, lo que queremos es ver a un médico que nos trate. Tenemos agendas de más de 35 pacientes. Se ven a los pacientes en 3 o 4 minutos. Eso es verlo pero no mirarlo. Este es el riesgo de esto que se está dando". Después del Covid, "tenemos una sobrecarga importante, vemos cosas insólitas. Excedencias, bajas, un intensivista que se va a la veterinaria... Eso pasa por una financiación inadecuada".

Lázaro no sólo dispara contra las consejerías. También lo hace contra Pedro Sánchez y Carolina Darias, a los que acusa de no apostar por la Sanidad. "Que hubieran puesto 10.000 millones de los fondos europeos para que las comunidades invirtieran en esto", dice.

No le parece raro lo que está ocurriendo en Madrid, sino que le extraña "que no sea generalizado en toda España. La Sanidad pública española merece que nos movilicemos por ella. Está sufriendo un deterioro. Lo que me extraña es la sumisión de los ciudadanos, que deberían defender la sanidad pública. Esto debería ser generalizado". Realiza una petición aparentemente sencilla: "Cuiden a la infantería".

Canarias

Levy Cabrera, secretario general del Sindicato de Médicos en Canarias, suspende al servicio en su primera frase. "Tenemos recursos e infraestructura del siglo pasado. La cantidad de profesionales en función de la demanda actual está muy por debajo de lo que necesitamos, igual que en el resto de servicios de salud. Nos faltan profesionales en Atención Primaria, falta de especialistas en medicina de familia y de pediatría. Faltan unos 100 o 150 médicos de familia en toda Canarias y 40 o 50 pediatras. Los ratios deberían estar en 1.200 medicos de familia y 900 en los pediatras".

"En canarias se ha planificado mal", señala. "Somos la Comunidad que peor gestiona la estabilidad de los médicos. Sólo hemos hecho una oferta de empleo, que se convocó en 2007, y hay categorías que no han terminado de resolverse. Esa es la peor asignatura. Eso enlaza con que los especialistas se plantean irse a otras comunidades".

Cada uno tiene sus penas, dice Levy. Al problema de la falta de médicos en Atención Primaria y las especialidades se le unen las malas infraestructuras y la escasa retribución. Según Levy, este problema tiene que solventarse, pero para ello se necesita más planificación.

Castilla-La Mancha

La región castellano manchega tampoco se libra de los problemas sanitarios. "Es algo común a todas las comunidades. Los sindicatos y los colegios de médicos venimos advirtiendo que hay que ponerse las pilas con el problema de la atención primaria. Hay mucha sobrecarga, más listas de espera y menor calidad asistencia", comenta Miguel Méndez, presidente del Cems Castilla-La Mancha.

Además de los problemas comunes, otros problemas que tienen en Castilla-La Mancha tienen que ver con el recorte por la carrera profesional. En 2012 se paró el pago por los recortes y son la única región que aún no lo ha recuperado. "Es una injusticia con respecto a otros compañeros", dice Méndez. El otro gran problema es la estabilización. "Hay interinos desde hace décadas. Se ha abierto ese proceso para que puedan consolidar ese puesto de trabajo", apunta.

Con respecto a las movilizaciones, Castilla-La Mancha ha movido ficha por el motivo de la carrera profesional. "Tenemos problemas un tanto específicos, pero el problema médico está maltratado", culmina Méndez.

Castilla y León

El Consejo de Ministros aprobó recientemente, a propuesta del Ministerio de Sanidad, la distribución de 10.103.172,75 euros a Castilla y León, para el desarrollo del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. Sin embargo, eso no obsta que los críticos con la gestión del Gobierno regional la comparen con la de Madrid.

Esta misma semana, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, aseguró que la Castilla y León necesita mejorar la situación y las condiciones de los profesionales sanitarios y de la Atención Primaria.

Tudanca pidió que, para el próximo curso, "se equipare el salario de los profesionales sanitarios al del conjunto de las comunidades autónomas porque ahora estamos compitiendo en la captación y fidelización".

Cantabria

No ha hecho tanto ruido como Madrid, pero los médicos de Atención Primaria cántabros también están en huelga. "La situación es muy fácil de explicar. Estamos asfixiados. Vemos más de 70 pacientes diarios", dice Vicente Alonso, secretario general del Sindicato Médico de Cantabria.

Comenta que, en 2019, firmaron un acuerdo para limitar las agentes, pero "se aprovecharon de la pandemia para no llevarlo a cabo". "Hemos dicho basta ya porque nuestro lema es ‘Por tu salud’, cuando hablamos del usuario y por nosotros".

Los cántabros también muestran su rechazo a "las agresiones a los profesionales; y esta administración no ha hecho nada. Ahora han dicho que va a poner cámaras".

Alonso explica que el Gobierno cántabro va a hacer "la misma jugada que en Madrid, a pesar de que aquí el Gobierno del PRC (Partido Regionalista Cántabro) es de izquierdas. En lugar de reunirse con nosotros, se han reunido con los sindicatos de clase. Pero la huelga se ha levantado por el hartazgo de los médicos".

Por el momento, la huelga en Cantabria "es indefinida. Están intentado boicotearnos a través de las pseudonegociaciones. Hoy nos han citado. A las 2 de la tarde. Tú me dirás".

Cataluña

"El sistema público de salud está muerto. No da para más. Tal y como lo conocimos, el sistema no tiene más recorrido. Antes se basaba en contratos programa, convenios y se basaba en la medicina low cost (máxima calidad con los menores costes, a costa del personal). Toda esa circunstancia, que se agravó mucho con los recortes, ha tenido la estocada final con la Covid. Los profesionales aguantan el sistema, pero están agotados, cansados, cabreados, desmotivados y los que aún están han dicho basta".

Las palabras del párrafo anterior pertenecen a Xavier Lleonart, presidente del sindicato Metges. Comenta que el sistema actual impide "llevar a cabo la medicina en condiciones razonables". Culpa a la administración, que entiende que se pueden ver 7 pacientes a la misma hora, "porque si no, no lo programarían así". Encima, apunta, "vamos a peor, porque hay a quien se le ocurre que hagamos visitas por videoconferencia".

La falta de profesionales lo lastra todo. Para Lleonart, además, llega una época complicada, porque se deberá lidiar más pronto que tarde con la jubilación de gran parte del babyboom. "La única solución es incrementar el número de plazas de medicina, que llega tarde y mal. Porque ahora pasarán no menos de 11 años hasta que tengamos las vacantes repuestas. La emergencia ya habrá pasado".

El mayor problema para él es la falta de planificación. "Lo miran como un problema empresarial: somos mejores cuanto más vemos y no cuanto mejor lo hacemos. Es una falta total y absoluta de planificación".

Los médicos catalanes también están a punto de ver cómo rebosa el vaso. Lleonart zanja: "Estamos todos ahí mismo. En principio, nosotros es más que probable que hagamos un anuncio al respecto próximamente. Y hasta ahí puedo leer".

Madrid

La situación de Madrid es la más conocida mayoritariamente. Se han derramado ríos de tinta con problemas y soluciones en la última semana. Desde Comisiones Obreras recuerdan que no han sido ellos los que han convocado la huelga, sino que lo ha hecho Amyts. EL ESPAÑOL | Porfolio trató de hablar con un representante de ellos, pero ha sido imposible hablar siquiera con su contacto de prensa durante toda la semana.

A pesar de todo, Comisiones Obreras apunta que la situación está "muy mal. La Consejería incorporó muchas de nuestras peticiones, pero una semana después todo fueron incumplimientos. No puso en práctica ninguno de los acuerdos y nos desvinculamos. Ahora mismo estamos esperando a ver si la Consejería no informa al menos del nuevo plan en marcha, que nos enteramos por nota de prensa".

Por el momento, entienden que "el plan —de la Comunidad de Madrid— ni es plan ni es nada. No vamos a tolerar ocurrencias como la de videoconsultas en urgencias, que ponen en jaque a los profesionales y a los ciudadanos". El sindicato habla, además de los problemas conocidos, de una alta temporalidad en los contratos ("el 60%) y de una "intención" en todo ello. "Para privatizar servicios", comentan las fuentes sindicales.

Navarra

El buque insignia de la sanidad española se ha hundido. Así de claro lo expresa Alberto Pérez, secretario general del Sindicato Médico de Navarra. "Es un drama", apostilla. Los médicos navarros han decidido convocar una huelga para el próximo 13 de febrero.

La Consejería tiene en sus manos acabar con esta huelga, dice Pérez. "Navarra es la comunidad que peor paga a sus médicos", apunta el secretario general. Están molestos porque la consejería de salud no les ha recibido. Sin embargo, habla del caso insólito: se han llegado a sentar con EH Bildu para explicarles sus problemas.

"Si los presupuestos del año que viene recogen el fin de la exclusividad de nuestros médicos y el aumento de las retribuciones, no tendría sentido ir a la huelga", apunta.

"Lo que más nos preocupa es la sobrecarga de trabajo que tenemos muchos médicos. Porque cada vez somos menos y nos falta un 20% de la plantilla. Hay una pérdida que supera los 2.500 médicos en los últimos años", dice Pérez de memoria.

Comunidad Valenciana

Víctor Pedrera, secretario general de Cesm en la Comunidad Valenciana, apunta que, "a grandes rasgos, lo suyo no difiere mucho del resto". "Estamos en una situación, sobre todo en la atención primaria, donde la demanda está sobrepasando los ratios adecuados. Tenemos 50 o 60 pacientes al día. Se han reforzado administrativos y enfermería, pero se han olvidado de los médicos. Nuestras condiciones laborales son peores que antes de la pandemia".

Apunta, como casi todos, a la gran cantidad de médicos que se marchan al extranjero. "Cada año crece el volumen de profesionales que se marchan fuera a trabajar", expone.

Ellos también tienen sobre la mesa una huelga. "Lo empezamos a valorar hace un par de días y la respuesta está siendo masiva". En la Comunidad Valenciana ya están preguntando a los profesionales de la atención primaria si creen que deben ir a la huelga. "¿Estarías dispuesto a realizar una huelga para mejorar nuestras condiciones laborales y retributivas?". El mismo mensaje apunta que los médicos de Atención Primaria atienden, según datos de la conselleria, a un 25% más de pacientes que en 2019.

Pedrera finaliza: "Madrid ha sido el primero en saltar en un polvorín a punto de estallar".

La Rioja

Ángel Laspeñas, delegado de Sanidad del CSIF La Rioja, apunta que el "principal problema es de falta de personal. Y el origen de esa falta de personal es porque las condiciones laborales que se ofrecen a los trabajadores son malas. Y cuando hablo de condiciones laborales, no solo me refiero a las retributivas. Las condiciones de trabajo y los contratos que se ofrecen dificultan la conciliación familiar, con jornadas larguísimas, con agendas de trabajo sobrepasadas siempre".

Laspeñas denunció la pasada semana que debían algunos de sus compañeros tenían que descansar de 24 horas de guardia "tirados en un colchón". Se preguntaba "¿cómo pueden sobrevivir para poder seguir?".

Mientras habla con EL ESPAÑOL | Porfolio, se encuentra "en el centro de salud de Alberite. Allí denuncié que a la consulta de pediatría la iban a poner en un anexo y en una caseta de obras, lo cual era cierto y conseguí echarla atrás. Es difícil que la gente quiera trabajar así. Entonces se van a otras CCAA".

La explicación continúa. "En La Rioja tenemos un hándicap añadido: las condiciones son mejores en comunidades vecinas, como el País Vasco y Navarra. Por el mismo trabajo, mejor pagado, me voy a otro lado. Logroño, La Rioja, está de Navarra y de País Vasco a pasar un río. Para hacer las guardias en malas condiciones… me voy al otro lado del río, aunque no sea mi CCAA y donde quiero trabajar, porque todos queremos trabajar en nuestra tierra… Ese es el principal problema. Y de ahí viene derivado todo. Y de esa falta de profesionales eso implica que las agendas de pediatras, de consultas de especialistas, estén saturadísimas".

Para Laspeñas, el fallo se encuentra en "la administración", que "invierte más dinero en capítulo 1, en personal, que aquí". "Lo único igual es el salario base, pero si estoy en Navarra y trabajo en determinada zona tengo un plus por dispersión, por nocturnidad, que aquí no tenemos".

Habla de las distintas propuestas que tienen sobre la mesa. "Todo parte de la falta de profesionales. En Aragón, Castilla y León, Navarra y País Vasco hay mercadeo ante la falta de profesionales. ¿Quién los consigue? El que los trate mejor. E insisto: no es sólo dinero. Son las condiciones. Hay gente que prefiere ganar menos pero tener una consulta digna. No puedes ver a 60 personas en un día y hacerlo bien, pero con 30 a lo mejor me voy a casa tranquilo", resume el representante médico.

Aun así, la situación es mejor que en Madrid. "Lo de cerrar puntos de atención continuada aquí no ocurre, aunque lo han intentado. El CSIF se ha concentrado en los PAC, con los pueblos, con los ayuntamientos de fuera de Logroño, y hemos conseguido evitar su cierre. El problema puede ser el mismo que en Madrid, pero las dimensiones de la capital no son la misma. Madrid… me da pánico pensar que podemos llegar a eso. Ahora tengo 57 años… cuando empecé a trabajar yo no me planteaba trabajar fuera de mi CCAA. Ahora los chavales que acaban el MIR se van a trabajar a Inglaterra o Noruega, lo ven como algo normal. Si no tratamos bien a la gente formaremos a muchos profesionales, los mejor formados de toda Europa, para trabajar en otro país. ¿Más gente en las facultades? Bien, pero si seguimos teniendo a la gente en condiciones precarias, formaremos más pero para Francia, Portugal…".

Galicia

Enrique Marra, secretario general de CESM Galicia, acuerda que "esto es un tema común en casi toda España; todo empezó con la atención primaria, que no podía dar una buena respuesta".

"Lo mismo que está pasando en Madrid ya ocurrió aquí en verano. Y sigue pasando. Hay PACs en Rías Baixas o en Villa García que están totalmente cerrados, sin médicos, y eso obliga a las personas a acudir a las urgencias del hospital. Ahí comienza la debacle. Estamos en una situación donde se han inundado progresivamente los niveles asistenciales. No hay respuesta por parte del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), al que se le ha pedido un compromiso de cara a los recursos humanos, del personal médico, del personal facultativo, que es lo que hace falta".

"La gente no quiere incorporarse a lugares de trabajo en los que encuentran sobrecargas de trabajo brutales. Hay listas de espera para cirugías larguísimas, de años, urgencias colapsadas, gente tirada en los pasillos en las urgencias hospitalarias. Estos días lo vimos en Vigo, Pontevedra, Coruña, Santiago… Una auténtica locura", prosigue. "Realmente llevamos en una situación de caos, sobre todo en Pontevedra, desde el mes de junio".

¿Quién es el culpable de todo esto? Marra lo tiene claro: "Los culpables son los políticos con su dejadez. Las nuevas generaciones han optado por marcharse al extranjero o abandonar directamente la carrera. No sólo en Galicia, sino en Madrid, que está en huelga. O en Santander, Cantabria, que también están en huelga. Navarra está a punto de caer. Igual Aragón. Es una situación absolutamente límite. ¿Si nos están empujando a una sanidad privada? No lo sé, porque aquí también es un desastre".

El representante médico comparaba la situación de la sanidad con la de los políticos. "¡Hoy leía que más del 50% de los alcaldes gallegos se han subido el sueldo! Debe ser que hacen falta más alcaldes viviendo mejor a costa de todos que médicos".

Insiste en la idea de que el problema es español. "Con pequeños matices… el tema es generalizado. Estoy en contacto con compañeros en CCAA porque son el secretario general del CESM Galicia y todas están en una situación similar. Hablas con Extremadura e igual. Cataluña igual, horrible. Baleares es un desastre. Los políticos nos intentan enfrentar, pero da igual que sea de un color o de otro. PP, PSOE, Navarra Suma… Es igual en todos lados. Lo que no se dan cuenta es que la medicina no es algo que necesite políticos, sino médicos que la entiendan. Y la están politizando".

Extremadura

Emilia, delegada sindical del CSIF, apunta que en Extremadura hay "un déficit de plantilla desde 2009 y tampoco les retribuimos como deben. La retribución de los médicos en general no es atractiva. Tenemos muchos problemas de una población con gran envejecimiento, con buena calidad de vida, pero con cronicidad. Eso hace que crezca la atención primaria. Habrá dinero, pero lo que hay que sentarse es para organizarse y para dotar de los recursos necesarios".

Explica que en esta región ocurre igual que en el resto. "Se habla de lo eficiente y lo suficiente en términos económicos. Tiras de un carro de 100 kilos con 4 personas. Es suficiente, pero en realidad necesitarías 8. Te has olvidado de lo necesario y lo efectivo. Es importante hacer un estudio de esto, porque el ámbito sanitario nunca puede tener un rendimiento económico".

El problema, desde su punto de vista, no radica tanto en la escasez del dinero, sino más bien en la planificación. "Podrá haber dinero, marcos estratégicos y tal, pero como no consigamos tener más profesionales y no los dotemos de profesionales, vamos a tener un problema y vamos a convertir en ineficaz el sistema público. Los profesionales están desmotivados. Son profesionales que tienen una edad. Tendríamos que estar pensando en cómo rejuvenecer este tipo de plantillas. Tenemos 7.000 aprobados MIR que no tienen opción a elegir una especialidad. ¿Por qué a los 7.000 no se les abre el plazo para que hagan la especialidad que necesitamos?"

Murcia

Maria José Campillo, presidenta Sindicato de Médicos de La Región de Murcia CESM, tiene claro que para el Gobierno regional "la sanidad no es una prioridad. El servicio de Salud está intervenido por Hacienda", recuerda.

Comenta que en Atención Primaria las listas de espera alcanzan las dos y tres semanas. "La situación es mala. No hay mejoras desde hace mucho tiempo. Los médicos están cansados, desmotivados, con una sobrecarga laboral brutal que no se reconoce... Tenemos 35 pacientes de media, si no más. La atención primaria está en una situación crítica y valoramos el movilizarnos por este tema".

Campillo piensa que, "si en algo se han puesto de acuerdo en todos los partidos políticos, es en no invertir en sanidad". Advierte de nuevo: "Si las cosas no mejoran van a ir a huelga. Posiblemente en cuestión de meses. Y ya no es por nosotros, sino por los pacientes. Nosotros hemos pasado de ser los héroes a los villanos. Hay que agredirnos porque somos malos. Y de hecho las agresiones se están disparando. Pero nadie asume que la gestión de la sanidad es política. Nosotros nos encontramos con las cosas. Si en Madrid te dicen la noche antes que te tienes que ir a tal sitio y en tal horario, sin organización, la gente tiene ansiedad y depresión. Lo que no se puede funcionar es que la mitad de los médicos estén con 'burnout' y un tercio con síndrome ansioso-depresivo. No podemos estar así. No puedes salir del trabajo pensando en que no has podido hacerlo bien. Me das 3 minutos, pero la responsabilidad es como si tuviera 3 años".

País Vasco

Mabel Arziniega, secretario general del Sindicato de Médicos de Euskadi y médico de urgencias en el Hospital Alto Deba, apunta que en País Vasco "la situación es muy mala". Achaca esto a la falta de recursos humanos. "Las condiciones no son buenas para los pacientes ni para los profesionales".

Apunta que otro de los grandes problemas que tienen es que muchos médicos de familia se marchan a otras comunidades por no poder estar en la especialidad que quieren. "Hay otros servicios que se nutren de médicos de familia de formación. Entonces, los médicos de familia que salen van a las urgencias".

Apunta a la falta de previsión como la gran causante de todo, pero, dentro de lo que cabe, ellos entienden que no están tan mal como Madrid o Cantabria.

