El imperio de Toni Nadal más allá de su fichaje por el PP: sus negocios y su patrimonio de 30 millones

¿Quién le diría al Tony Nadal de hace 40 años, cuando empezó a estudiar Geografía e Historia y Derecho, que se convertiría en el mejor entrenador de tenis de la historia? ¿Y que sería el mentor de su propio sobrino, Rafa Nadal? ¿Y que ahora se uniría a la fundación del PP de Feijóo? Ay, Tony, dónde quedó esa geografía… Pues en recorrer medio mundo con la gran estrella española del tenis.

Antonio Nadal Homar (Manacor, Baleares, 1961) fue tenista durante seis años. Ese no era su destino. Era ser entrenador de élite: preparó a su sobrino Rafa Nadal desde que tenía tan sólo cuatro años de edad hasta el año 2017, convirtiendo así a su sobrino en cuádruple ganador de la Copa Davis, medalla de oro en Pekín 2008 y campeón de 17 Grand Slam.

Durante todos esos años, no cobró ni un euro siendo su entrenador. Así lo quiso y así lo decidió. "Nunca me pagó ni un euro, se lo pedí yo. Eso es lo que me permitió tener total independencia, si hubiera tenido que depender de su salario habría aceptado cosas que no estaba dispuesto a aceptar. Al no permitir que me pagara, compré mi libertad de expresión e independencia", confesó a Blick. Ahora, Toni es el coach de Felix Auger-Aliassime, y a Rafa Nadal le prepara Carlos Moyá, uno de los mejores tenistas de la historia de España antes de su retirada.

Pero entonces, ¿de qué vivía Toni? Pues es que, a pesar de no percibir dinero siendo el profesor de Rafa, no le ha ido nada mal -y ahora tampoco-. Ha formado parte de 11 empresas, de las que sólo continúan vigentes cuatro. Es el director de la Rafa Nadal Academy en Manacor, director del Mallorca Championships, colaborador técnico de Aliassime y columnista de El País.

En 2009 publicó el libro Sirve Nadal responde Sócrates: Del filósofo clásico al deportista de élite y en 2015 Todo se puede entrenar, en los que que habla sobre los valores y principios de sus métodos en el deporte. Tony también imparte charlas (las entradas superan los 50 euros) en las que trata la importancia de la actitud, la gestión de la adversidad, de la disciplina, la fortaleza emocional, la constancia y la superación.

Así, ha recibido varios premios en honor a su carrera: la Medalla de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo en 2007, el Premio Jaime II por su trabajo como entrenador de Rafa Nadal en 2008, y en 2010 se le concedió el premio Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid en la categoría de fomento de los valores deportivos. Esto le convierte en uno de los entrenadores con más títulos en el mundo del tenis.

Casi 30 millones de euros de patrimonio

Además de todo esto, Toni es socio de cuatro empresas: Tenis Invest S. L., Oserna S. A., Vidres Mallorca S. L. y Nadal C.B. Vamos por partes.

Tenis Invest se centra en la adquisición o cesión de bienes de equipo, así como su venta, importación o exportación. Se constituyó en 2003 y pertenecen a Toni y a su mujer, Joana María Vives, con quien tiene tres hijos. En 2020 registró unas ventas de más de 400.000 euros, mientras que en 2018 fueron de casi 700.000. Hablamos de una diferencia de casi 300.000 euros en dos años. En los beneficios obtenidos también se percibe un descenso: en 2018 reunió más de 110 mil euros, y en 2020 casi 14 mil, lo que se traduce en poco más del 10%.

Seguimos con Oserna: compañía que alquila bienes inmobiliarios, que se fundó en 1982 y en la que los socios son Toni y el padre de Rafa, Sebastián Nadal. En 2021 comprendió unas ventas de más de 40 mil euros y unos beneficios de más de siete mil. Su patrimonio neto en ese mismo año fue de casi 250 mil euros.

Toni Nadal. @toninadal_oficial

Pero la joya de la corona es, sin duda, Vidres Mallorca, empresa que se ocupa del comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza. Atentos: su facturación asciende a más de 11 millones de euros, sus ganancias son más de 1,6 millones de euros y cuenta con un patrimonio neto de más de 25 millones en 2021. Algunos de sus clientes son grandes hoteles de las islas Baleares como el Protur Alicia, el Sol Trinidad, Cala Millor Park y el ME Mallorca.

Por otro lado, se desconoce la facturación de Nadal C.B -también dedicada al alquiler de inmuebles- al ser una Comunidad de Bienes. Pero sí conocemos el conjunto de las otras tres: juntas suman casi 12 millones de euros en ventas, casi 30 milones de euros en patrimonio neto (28.787.594 euros) y un beneficio de casi 1,7 millones. Más de 25 millones de euros del patrimonio son de Vidres Mallorca. Así lo reflejan los últimos datos conocidos hasta la fecha en el Registro Mercantil.

Curso de Rafa Nadal: 56.000 € al año

Dentro de la Rafa Nadal Academy -de la que Toni es director- se encuentra la escuela, fundada para mezclar el tenis y los estudios de los futuros tenistas. En 2021, el colegio ganó 850.000 euros y tuvo unos ingresos de entre 2 y 4 millones de euros.

Para los que puedan permitírselo, el curso anual alcanza la cifra de 56.000 euros, que incluye el colegio, la habitación, comida y entrenamientos con algunos profesionales en el tenis, como Toni. En los meses de julio y agosto, sólo una semana con entrenamiento, acceso a fitness y piscina ronda los 2.000 euros, y el programa mensual asciende a 6.500 euros. Aunque bueno, todo depende de la habitación que se elija, ya sea la Nadal, o la Federer.

Charlas motivacionales de Toni

Toni Nadal, como conferencista, defiende la formación del carácter frente a la formación técnica como pilar indispensable del triunfo y debate sobre la gestión de la adaptación a lo desconocido.

Imparte charlas para entrenadores deportivos, jóvenes y también para empresas y organizaciones. El mallorquín centra sus conferencias en seis temas: todo se puede entrenar, competición de élite, gestión de la presión, mejora continua y autoexigencia, liderazgo y por último superación. Toni busca que sus oyentes interioricen el lema de evitar las excusas, que intenten no sobrevalorar los éxitos propios y no caer en el derrotismo, en aprender a gestionar el estrés y en adquirir una filosofía basada en la simplicidad.

