Los requisitos para solicitar la nueva beca de 900 euros para los jóvenes que estudien fuera

Si estudia y reside fuera de su ciudad, este artículo es para usted. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva ayuda para casi 130.000 estudiantes que vivan fuera de sus hogares. Este bono aumenta de 1.600 euros a 2.500, 900 euros más con los que estos jóvenes de la España vaciada podrán mantener a raya sus gastos.

Todos los que cursen estudios postobligatorios como Bachillerato, FP, Grado y Máster, y su familia cuente con bajos ingresos, podrán disfrutar de la ayuda que ofrece el Gobierno para el curso 2023-2024. Ya lo anunció Pedro Sánchez el pasado sábado en un acto público en Zaragoza; una ayuda que se incluye en el paquete total de becas que gozarán más de 1 millón de estudiantes: "Aprobamos la mayor partida de la historia de la democracia en políticas de becas para nuestros jóvenes. 2.500 millones de euros que van a beneficiar a 1 millón de jóvenes de nuestro país. Vamos a garantizar la igualdad de oportunidades vivan donde vivan, para los que lo necesitan".

El objetivo, además de asegurar esa igualdad educativa, es evitar los riesgos socioeconómicos a los que se exponen las familias españolas con rentas anuales bajas que impidan a sus hijos disfrutar del derecho fundamental de la educación. De este modo, está orientado a los jóvenes que se desplazan a otras ciudades para continuar sus estudios y con familias de los entornos desfavorecidos como lo es la España vacía.

La cuantía fija para becas para el estudio continúa siendo de 1.700 euros del solicitante; para la de residencia aumenta a 2.500 euros; 300 euros la beca básica y 350 para los que cursen ciclos de FP básica. "Estamos hablando de una inversión histórica, nunca antes conocida en la historia de nuestro país", asegura la ministra de Educación, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa de este martes.

Asimismo, en el real decreto que ha adelantado el presidente del Gobierno se expone una ayuda de 442 euros para estudiantes con domicilio en la España insular como Ceuta o Melilla, y de 623 euros para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, Menorca, Ibiza, Formentera y El Hierro.

¿Quiénes pueden conseguirla?

La ayuda es para aquellos que sean españoles o tengan nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea; los que no tengan un título de nivel igual o superior a los estudios para los que pide la beca; para el primer curso de Bachillerato, deben tener una nota media de 5 en 4º de ESO o en la FP de grado medio o básico, estar matriculado durante el curso completo y no repetir el curso actual; y para el segundo curso y posteriores, no pueden estar repitiendo y deben tener aprobadas todas las materias en primero, excepto una.

Además de la beca de residencia de 2.500 euros, los estudiantes del umbral 1 -los más pobres- recibirán la cuantía fija de 1.700 euros, el monto entre 50 y 125 euros si tiene nota media de 8, y una cuantía variable mínima de 60 euros.

Los alumnos del umbral 2 no cuentan con los 1.700 euros, pero sí con una ayuda básica de 300 euros (350 si estudian FP básica), la cuantía variable y el importe de la nota media de 8. Para los del umbral 3 -los que tienen mayores ingresos- recibirán una ayuda mínima de 300 euros y 425 si obtienen notas excelentes. Si por ejemplo, cuentan con 40.796 euros anuales en una familia de cuatro personas, se beneficiarán con una matrícula gratuita, la ayuda básica y la ayuda de excelencia.

Estas cifras pueden aumentar si el estudiante reside en las Islas Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla, y disminuir si el curso es 100% no presencial y si se matricula en un número inferior de asignaturas requeridas para la obtención de la beca.

Más ayudas

Además, habrá una ayuda económica de 400 euros para 240.000 estudiantes no universitarios que tengan un grado de discapacidad superior al 33%, con trastornos graves de conducta o de lenguaje o con trastornos del espectro autista. La Moncloa justifica esta ayuda porque "las familias con hijos o hijas que tienen estas necesidades asumen unos costes adicionales muy significativos para atender los requerimientos vitales de sus hijos e hijas, lo que, unido a las circunstancias económicas actuales, hace preciso un soporte extraordinario".

Estas dos nuevas prestaciones se incluyen dentro del paquete de ayudas de 2.520 millones de euros, casi 1.000 millones más que el último presupuesto realizado por Mariano Rajoy en el PP (1.574 millones).

