Rosalía desvela cuál es su vino blanco favorito: es afrutado y se puede comprar por 14 euros

La cantante Rosalía aprovechó su tiempo libre para hacer un directo desde su casa y conectar con sus seguidores, después de haber lanzado su nueva canción, "LLYLM". Mientras hablaba con ellos y estaba acompañada de su hermana "La Pili", ambas se estaban tomando una copa de vino. En mitad de este directo en la red social TikTok, la cantante barcelonesa se acercó a la cocina, porque quería más vino. Cuando llegó, se encontró con que su hermana ya se había servido una copa de vino sin haberle avisado, y había agotado la botella de vino.

"Madre mía la Pili, cómo me ha dejado el vino. Encima es el Sancerre, mi favorito", protestaba Rosalía mientras se servía una copa. "Es el único que yo he probado que me ha gustado. Me lo enseñó el Pharell Williams (compositor, cantante, productor y actor), que sabe un montón de todo lo bueno y me recomendó este vino que se llama Sancerre y que está buenísimo", declaraba la artista ante la cámara.

El vino preferido de Rosalía no es uno en concreto, pertenece a una denominación de origen específica que se produce en Francia. Ella se decanta por los blancos de esta tierra gala y nos cuenta que llegó a descubrirlos gracias a una recomendación que le hizo Pharrell Williams. Desde entonces, la cantante afirma que no bebe otro vino blanco. ¿Lo mejor de todo? A pesar del gran poder adquisitivo que tiene la autora de 'Malamente', los vinos de Sancerre se mueven en un intervalo de precios muy asumible por otros bolsillos. En función de la bodega en la que han sido producidos, y de su año, podemos encontrar este vino por un precio de 14 euros. En alguna ocasión el precio puede ser mayor y llegar a superar los 30 euros.

La denominación de origen Sancerre se localiza al este de Bourges, en Francia, más exactamente en la orilla izquierda del río Loira. Tiene un extensión aproximada de 3000 hectáreas y comprende los pueblos de Bannay, Bué, Crézancy, Menetou-Ratel, Ménétréol, Montigny, St-Satur, Ste-Gemme, Sancerre, Sury-en-vaux, Thauvenay, Veaugues, Verdigy y Vinon. En esta zona, los vinos blancos se producen a partir de sauvignon blanc y se caracterizan por ser secos, vivos y afrutados.

