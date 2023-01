Rosalía publica 'LLYLM', su primera canción (y éxito seguro) de 2023

Después de un 2022 en el que Rosalía confirmó su estrellato internacional con su disco Motomami, Latin Grammy al mejor álbum del año, esta medianoche del jueves al viernes ha publicado su primera canción de 2023. Se titula LLYLM (acrónimo de Lie like you love me, algo así como "miénteme como si me quisieras") y promete convertirse en un éxito instantáneo.

La canción comienza con bajo eléctrico, acompañamiento de palmas flamencas y, ya desde el primer compás, la voz de Rosalía entonando una letra que habla de un amor no correspondido. "El que quiero no me quiere como quiero que me quiera".

Además, en vísperas del carnaval, uno de sus versos hace referencia a estas fiestas: "Hoy termina la condena. Me diviertes. Maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá", en una probable alusión al momento en el que Rosalía conoció a su actual pareja, el cantante y compositor puertorriqueño Rauw Alejandro.

En esta nueva canción, Rosalía mezcla el español con el inglés, idioma en el que canta el estribillo: "I don't need honesty. Baby, lie like you love me" ("No necesito honestidad. Baby, miénteme como si me quisieras"). No es la primera vez que la artista catalana canta en inglés, ya que colaboró con James Blake en "Barefoot in the park" y en el remix de "Blinding Lights" con The Weeknd.

Como ha hecho en otras ocasiones, Rosalía fusiona en esta canción el flamenco con las últimas tendencias de la música urbana y el pop electrónico. A mitad de la canción hay un cambio brusco de tempo y estilo, con un breve interludio en el que el cante flamenco toma todo el protagonismo, acompañado de bajo y órgano, antes de explotar de nuevo en el estribillo, arropado por arreglos de sintetizadores etéreos hasta el final.

Filtración en Whatsapp

La nueva canción de Rosalía se filtró este jueves a través de Whatsapp doce horas antes de su publicación oficial en España. Algunos fans de la cantante aprovecharon la diferencia horaria con nuestras antípodas, Nueva Zelanda, para hacer creer a Spotify mediante un truco informático que su ubicación era la de aquel país y así poder escuchar la canción medio día antes de lo estipulado.

Otro software que permite descargar o grabar el audio de las plataformas de streaming hizo posible que unos minutos más tarde del mediodía español, la canción ya circulara como archivo de audio a través de los teléfonos móviles.

Para generar expectación en torno a la canción, Rosalía compartió el 19 de enero 15 segundos de la canción en su perfil de Tik Tok, y este miércoles volvió a hacer sonar unos segundos de la canción en vídeo mientras se maquillaba.

La letra de la canción

El que quiero

No me quiere

Como quiero

Que me quiera

Hoy termina la condena

Me diviertes

Maybe tú eres el que me libera

Y es que hoy

Es carnaval

Yo soy de aquí

Y tú eres de allá

Lo diré

En inglés

Y me entenderás

I don't need honesty

Baby, lie like you love me

Lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me

Lie like you love me

Maybe at the end

It becomes real enough for me

Oh, oh, oh, for me

Llevo coco

Con canela

Perfumada

Escapemos, sé que quieres

Vengo en moto

Soy una mami

Y si hay un día

Hoy es ese día

Para ser

Y cambiar

O no ser

Y disfrazar

Your angel

You're my vamp

Tonight

I don't need honesty

Baby, lie like you love me

Lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me

Lie like you love me

Maybe at the end

It becomes real enough for me

Ay, dame esa

Esa pulsera de flores

Me la pondré

En la muñeca

Cuando despierte

Así yo lo sabré

Así yo lo sabré

Yo sabré que fue real

Será mi tótem

Lo sabes tú y nadie más

I don't need honesty

Baby, lie like you love me

Lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me

Lie like you love me

Maybe at the end

It becomes real enough for me

I don't need honesty

Baby, lie like you love me

Lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me

Lie like you love me

Maybe at the end

It becomes real enough for me

Oh, oh, oh, for me

Las cifras de 'Motomami'

Rosalía fue una de las artistas musicales más escuchadas del año pasado gracias a "Despechá", el tema que se disputó con "Quédate" de Quevedo y Bizarrap el trono de la canción del verano. Hace un mes, el 16 de diciembre, Rosalía lanzó el remix de la canción con una colaboración de Cardi B.

Además, Motomami fue el segundo disco más vendido en España en 2022, solo superado por Un verano sin ti, de Bad Bunny, según los datos publicados este jueves por Musicae, la principal asociación española del sector discográfico. Y en la lista de canciones más escuchadas y vendidas, "Despechá" ocupó el tercer puesto, solo superada por la citada canción de Quevedo y Bizarrap y por "La Bachata" de Manuel Turizo.

Sigue los temas que te interesan