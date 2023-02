Joe, el policía valenciano que dejó 3.000 euros al mes para vivir como probador de hamburguesas

"Me cuesta explicarle a la gente a qué me dedico", reconoce Jorge González, más conocido como Joe Burgerchallenge. Dejó un sueldo de 3.000 euros mensuales en la Policía para convertirse "en el mayor experto de España en hamburguesas", según sostiene. Ha ingerido "más de mil en tres años". En los restaurantes graba divertidos vídeos que parecen parodiar los canales sobre alimentación saludable. "Pero puedes comer hamburguesas y cuidarte mucho. Yo tengo 42 años y los abdominales bien marcaditos", contrapone.

Joe atiende a EL ESPAÑOL a los pocos días de abrir su primer restaurante. "Es un nuevo proyecto. Tengo dinero para invertir y he decidido lanzarme. Todo es por un muy buen amigo que vive en Cuenca, lo vamos a abrir allí. Yo soy accionista e ideólogo de las hamburguesas. Las creaciones son mías, pero el negocio lo va a gestionar él", relata.

La andadura que ha llevado a Joe a convertirse en el reclamo de un restaurante de hamburguesas se remonta a 2006. Este valenciano "apasionado de la cultura americana" estudió Filología Inglesa y marchó a vivir a Wisconsin. "Allí me volví loco, quería comerme todo lo que veía", recuerda.

Desde pequeño, a Joe le caracteriza una peculiar habilidad: "Soy capaz de comer muchísimo, en grandes cantidades". Y lo que en España era una cualidad extraña, en EEUU resultó ser un talento. "Mi pareja me decía que no era normal lo que comía, y me habló de competiciones en restaurantes donde te invitaban y colgaban tu foto si ganabas. Y me empecé a aficionar", recuerda.

En paralelo, se labró una carrera profesional mucho más ortodoxa. Aprobó en 2008 una oposición de Policía. En el cuerpo llegó a ser inspector jefe del grupo de estupefacientes de Valencia. "Vivía muy bien. Comer era solo mi afición, jamás pensé que llegaría a ganarme la vida de esta manera", rememora.

Pero su pasión devoró a su profesión. En 2013 un amigo lo apuntó a una competición en Valencia. Consistía en comerse una hamburguesa de 2,5 kilos. "Lo hice en 50 minutos, y le gané a unos jugadores de rugby que vinieron a competir. Algunos se rendían, otros lloraban comiendo, otros vomitaban...", detalla.

"Aquello me hizo cambiar el chip. Hubo un ambientazo de locura. Vi claramente que aquel ambiente tenía un gran potencial. Yo era muy aficionado al programa Crónicas Carnívoras, de Adam Richman. Pensé en hacer algo así, pero a mí no me conocía nadie", agrega.

La explosión de YouTube y las redes sociales le brindaron la oportunidad. "Empecé a hacer vídeos, ir a sitios de retos de comida, a ganar y a grabar. Todo en mi tiempo libre, mientras trabajaba. Era mi pasión. Pero el contenido empezaba a funcionar y de repente me buscaban los restaurantes. Lo fui monetizando y profesionalizando, generando yo el espectáculo, montando eventos que nos beneficiaban al restaurante y a mí. Y hubo un día en que aquello ya me ocupaba más tiempo y me generaba más ingresos que mi trabajo como policía", explica.

La pandemia retrasó un poco sus planes, pero con el desconfinamiento culminó su transformación profesional. Solicitó una excedencia y se dedicó al cien por cien a las hamburguesas. En la actualidad tiene 825.000 suscriptores en YouTube y cerca de 200.000 seguidores en Instagram.

Agencia de viajes

Su contenido tiene varias vertientes. Las visitas a restaurantes españoles son más divulgativas, tienen un espíritu técnico, describe los ingredientes y las características de las hamburguesas. Pero también graba mucho en Norteamérica. "Los vídeos de EEUU son los que más contenido nos generan, a la gente le encanta asomarse al mundo americano. Allí hacemos más el gamberro", explica.

También ha montado una especie de agencia de viajes especializada en la gastronomía americana. Realiza sus rutas acompañado por cocineros interesados en descubrir las hamburgueserías que él selecciona. "Tenemos más demandas que plazas, y ya estamos montando seis viajes al año", detalla.

Y, con esta vida, ¿cómo es posible marcar abdominales? "Pues es bastante sencillo: controlando las calorías que ingieres al día. Yo me considero una persona que me cuido mucho. De hecho, creo que si estuviese gordo la gente no tendría la misma percepción y no gustarían tanto mis vídeos".

Su método se sustenta en "el ayuno y el ejercicio". "Hago mucho gimnasio y ayunos muy prolongados, de 24 horas sin comer. Si yo me como dos hamburguesas en un día porque me tocan dos visitas a restaurante ese día, son alrededor de 2.000 calorías, pero estoy hasta en déficit. Debería comer unas 4.000", expone.

"El problema de comerse una hamburguesa por la noche después de comer muchísimo todo el día. Yo me voy directo a la hamburguesa. Y muy importante, nunca me como las patatas ni tomo alcohol ni postre. Desayuno café sin azúcar, por ejemplo. Y si no tengo grabación, igual me como una ensalada, una crema o gazpacho. Como hamburguesas, pizzas, burritos, bocadillos y todo lo que se ve en mi canal, pero guardo un cuidado equilibrio", expone.

Lo más curioso es que lleva la cuenta. Desde 2020 asegura haber comido alrededor de 1.100 hamburguesas, cerca de una al día. "Por eso creo que soy el mayor experto en hamburguesas de España, porque las he probado casi todas, al menos, todas las mejores", concluye.

