El aviso de la DGT a los coches matriculados a partir de 1999: suspenso en la ITV por un fallo

Muchos usuarios pasan inadvertido un elemento fundamental para poder pasar la ITV de sus vehículos: las luces. Si bien el mal funcionamiento de las frontales y traseras es el que más fácilmente advertido por los conductores, hay otros tipos de luces de aviso, como los intermitentes o las luces de marcha atrás, que a veces dejan de operar correctamente pero el usuario no es consciente de ello.

Pero la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, y un fallo de estas características puede hacer que nuestra revisión en la Inspección Técnica de Vehículos acabe en un suspenso. Así lo advierte la propia ITV: cualquier turismo, autobús, furgoneta y camión matriculado tras el año 1999 que no tenga la luz de marcha atrás en perfecto estado podría incurrir en un "defecto grave" y, por tanto, no pasaría la revisión.

La cuenta de Twitter de Veiasa, la empresa pública de ITV y metrología adscrita a la Consejería de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, recuerda en un tuit que la luz de marcha atrás es obligatoria. Durante la inspección, los técnicos siempre analizarán el número de luces, su funcionamiento, su homologación y hasta su color, y cualquier irregularidad en los mismos supondrá la no aprobación de la revisión obligatoria.

Captura de Pantalla 2023-01-27 a las 16.59.51

Esto puede suponer un problema para los usuarios, ya que quien no la supere obtendrá una ITV desfavorable. En caso de recibir la mala noticia, el propietario tendrá hasta dos meses para volver a pasar la revisión y arreglar los elementos defectuosos. Mientras tanto, tiene prohibido circular, salvo que sea para desplazarse a un taller. De lo contrario, si el conductor es cazado por las autoridades sin haber pasado la ITV, podría ser sancionado con una multa de hasta 200 euros (100 si se paga con la opción de 'pago temprano').

