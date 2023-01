El fallo en la ITV de todos los coches matriculados desde 2008 que acaba en suspenso seguro

El año 2023 nos trae algunas novedades muy importantes que deben tener en cuenta todos los conductores. Como todos sabemos, resulta de gran importancia dedicar especial atención a revisar todos los cambios de la Inspección Técnica de Vehículos, más conocida como ITV. Si hace poco hablábamos sobre las dos nuevas pruebas que habrá que pasar en 2023, esta vez toca abordar el problema del testigo del cuadro de luces que puede hacer que salga la ITV desfavorable.

La ITV se trata de un examen indispensable que deben pasar todos los coches para poder circular; de hecho, en algunos casos los vehículos deben pasarlo cada seis meses debido a su antigüedad. Para superar con éxito esta inspección influyen diversos factores que es preciso tener en cuenta, algunos de ellos fácilmente subsanables.

Es lo que está ocurriendo con la mayoría de coches matriculados desde 2008, un detalle del que muchos usuarios no son conscientes y se está convirtiendo en uno de los principales motivos del suspenso. Se trata del testigo MIL o fallo de motor encendido, que se encuentra encima del volante, en el cuadro de mandos.

Fachada ITV.

Aunque realmente puede que no afecte directamente al motor ya que este puede seguir funcionando sin problema alguno, se considera una falta grave. De hecho, si la alarma no se apaga tras el examen del sistema y el coche ha sido matriculado después del año 2008, no podrá lograr el aprobado en el examen de la ITV.

Este fallo suele deberse a problemas de combustión, alimentación o inyección causados por la sonda lambda, la válvula SR, bujías, catalizadores, filtros, caudalímetros o sensores RPM.

La Dirección General de Tráfico recuerda que no llevar en regla la inspección puede suponer una multa de hasta 200 euros y no llevarla en el cristal de 80 euros. En caso de llevar una pegatina falsificada, la sanción puede alcanzar los 720 euros.

También te podría interesar...

-La DGT avisa sobre la multa más común por el temporal de invierno: hasta 200 euros de sanción

-La ITV será más exigente a partir de mayo: estas serán las dos nuevas pruebas y los coches afectado

-La DGT ya no te deja beneficiarte de la rebaja del 50% en el pronto pago de estas multas

Sigue los temas que te interesan