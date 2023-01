La ITV avisa a los coches matriculados a partir de 2008: suspendes por este fallo desconocido

La cantidad de coches que cada año tienen obligación de pasar la Inspección Técnica de Vehículos son muchísimos, puesto que es requisito indispensable para poder seguir circulando con ellos. En algunos casos, los vehículos deben pasar este examen cada seis meses debido a su antigüedad.

Para lograr pasar con éxito, en el examen influyen diversos factores que es preciso tener en cuenta, algunos de ellos fácilmente subsanables pero es preciso conocer su estado antes de acudir a la revisión. Es lo que está ocurriendo con la mayoría de coches matriculados desde 2008, un detalle del que muchos usuarios no son conscientes y se está convirtiendo en uno de los principales motivos del suspenso.

Durante el examen se llevan a cabo gran cantidad de comprobaciones sobre la carrocería, la suspensión, los frenos, los neumáticos o las luces. No obstante, de lo que muchos conductores no son conscientes es de que los coches que entraron en la lista de matriculación a partir del año 2008 no pueden acudir al examen de la ITV con el testigo MILo fallo de motor encendido, se encuentra encima del volante, en el cuadro de mandos.

Centro de ITV.

Esta alarma se considera una falta grave, aunque esté el motor en perfectas condiciones. De hecho, si la alarma no se apaga tras el examen del sistema y su coche ha sido matriculado después del año 2008, no podrá lograr el aprobado en el examen de la ITV.

Pasar la Inspección Técnica del Vehículo es requisito fundamental para poder circular por las carreteras españolas, desde la Dirección General de Tráfico recuerdan que no llevar en regla la inspección puede suponer una multa de hasta 200 euros, no llevarla en el cristal la multa tan solo es de 80. En caso de llevar una pegatina falsificada, la sanción alcanza los 720 euros

