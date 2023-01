La DGT quiere acabar con los coches más viejos y los dará de baja: los afectados por esta medida

La DGT va a dar de baja a los vehículos que tengan más antiguos que lleven 10 años sin pasar la ITV ni ser asegurados. Esta medida de Tráfico pretende intervenir en la renovación del parque automovilístico en España, uno de los más antiguos de Europa.

A estos vehículos a los que se les conoce como "coches zombi" son con los que la Dirección General de Tráfico quiere terminar a través de la reforma del Reglamento General de Vehículos. Según la información del periódico Ideal, las bajas temporales ya no se extenderán de manera indefinida en el tiempo, estarán limitadas a un año de duración, y solo se podrán prorrogar si su propietario tramita esta petición. El objetivo que se persigue es terminar con la presencia de estos vehículos de baja temporal, con los que los desguaces ilegales pueden despiezarlos o exportarlos con una carga fiscal menor.

Para encontrar el origen de esta medida hay que ir a buscarlo en el nuevo Real Decreto 265/2021 de 13 de abril 2021, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se cambia el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Con dicho nuevo Real Decreto la DGT ya dispone de bases legales para proceder a la baja definitiva de un vehículo tal y como se expone en el punto 5 del artículo 35 'Bajas definitivas'.

Retención de vehículos.

"En el caso de que cualquier Jefatura de Tráfico acuerde la baja definitiva de oficio, mediante la oportuna resolución, por existir la presunción de que el vehículo no existe o no circula al no haberse cumplido las exigencias en materia de inspección ITV obligatoria y de seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en los últimos diez años. Esta baja definitiva de oficio, en cualquier caso, no impide que si el vehículo cumple con posterioridad las condiciones para poder volver a obtener la autorización administrativa para circular, pueda ser rehabilitado", recoge el citado artículo.

La Dirección General de Tráfico ha concluido que los coches que lleven 10 años sin pasar la ITV ni ser asegurados podrán ser dados de baja de forma definitiva de manera automática. Tráfico, en estos casos, actuará de forma autónoma tras ser autorizado por la jefatura provincial correspondiente. Pese a que se tramite la baja definitiva, el dueño del vehículo podrá solicitar posteriormente la rehabilitación y el alta del vehículo tras acreditar la existencia del mismo y el cumplimiento de los requisitos para obtener el permiso de circulación.

