El profesor sevillano que ha hecho un manual sobre narración fotográfica para guiar a instagramers

Un profesor de la Universidad de Sevilla (US) ha publicado el primer manual académico para alumnos instagramers sobre narración fotográfica que existe en español.

Manuel Blanco, doctor en Filología y Comunicación, y profesor de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la US, es el autor de El proyecto fotográfico: narración visual y reportaje de autor. Se trata de una obra que busca adaptarse "a un cambio de paradigma" en los jóvenes a la hora de formarse e informarse sobre fotografía y periodismo.

"Nunca se hicieron más fotos que hoy. Sin embargo, hay poca cultura fotográfica y de imagen de los alumnos de comunicación”, ha explicado Blanco.

El libro, publicado por la Editorial de la Universidad de Sevilla, nace como respuesta a un estudio previo, realizado por él mismo, titulado La fotografía entre estudiantes de periodismo y comunicación audiovisual de las universidades públicas andaluzas: consumo, cultura visual y una propuesta pedagógica.

En ese artículo científico, hecho con la colaboración de varios compañeros docentes, participaron cientos de estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual de universidades públicas andaluzas. Se realizaron en total más de 1.000 entrevistas.

"Los resultados me mostraron un mapa muy fidedigno de lo que teníamos entre manos", asegura el profesor. Y es que el 38,4 % de los estudiantes de la muestra analizada jamás ha visitado una exposición fotográfica, el 82,7 % afirmaba no haber comprado nunca un libro de fotografía y el 44 % no recordaba ningún autor destacado o referente de fotografía.

La razón es, según expone este trabajo que la cultura fotográfica es, actualmente, adquirida casi en exclusiva a través del consumo de los social media y en concreto a través de Instagram.

En concreto, el 65,2 % del alumnado sigue el trabajo de fotógrafos profesionales a través de sus redes sociales. De todo ello Manuel Blanco extrae que sólo usan Instagram para formarse en fotografía, apenas otros recursos de la red y, desde luego, que "el libro físico y la exposición de moqueta ha desaparecido en la vida de estos chavales".

La publicación cuenta con el prólogo de la exdecana de la Facultad de Comunicación de Sevilla, María del Mar Ramírez Alvarado, y ve la luz, reconoce, por su "empecinamiento casi enfermizo" para que los alumnos se reenganchen a leer libros, a hacerse lectores y, como consecuencia, a disfrutar con escribir.

Fotografías para narrar una historia

El libro recopila experiencias y vivencias de Blanco en sus más de 12 años de docencia universitaria en varias universidades andaluzas, así como sus aportaciones profesionales en estos años como fotorreportero freelancer en lugares como Siria, Jordania, Palestina, Argelia, Israel, el Líbano y la RASD, entre otros muchos.

Las fotografías presentes en el libro son todas de sus viajes y reportajes, algunas con más de 25 años y todas hablan sobre cómo construir un reportaje personal que cuente una historia casi íntima, sobre uno, y que por eso se vuelva universal.

Esta publicación, asegura no es un manual técnico, no hay nada teórico en él, sino funcional y aplicado, es más de oficio que de academia, y más de taller de fotografía que de conferencia magistral.

Todo acompañado de reflexiones sobre cómo elaborar la narración fotográfica en un momento donde, casi todas las imágenes, acaban de una forma u otra, cómo no, en Instagram.

