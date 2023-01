El presidente de la UCAM afrontó el dolor del cáncer sin paliativos: el legado de José Luis Mendoza

Tan inquebrantable era la fe de José Luis Mendoza que fue capaz de rechazar los cuidados paliativos para afrontar meses de terribles dolores, provocados por el cáncer, aceptando un camino que el presidente de la Universidad Católica de San Antonio (UCAM) tenía la firme convicción de que le llevaría junto a Dios. Podrán compartirse -o no- sus creencias, pero su decisión es el botón de muestra del carácter que tenía este cartagenero con hilo directo con el Vaticano y que ha sido clave para que la UCAM se convierta en la institución docente privada con mayor proyección a nivel nacional e internacional.

Así lo avalan sus diecinueve sedes en el extranjero con programas de enseñanza y sus doce oficinas de orientación que llegan hasta Dubái. Todo ello, sin olvidar los números que mueve esta universidad con más de 22.000 alumnos y con un equipo de baloncesto en la ACB, al más puro estilo norteamericano, cuyo presupuesto en el último curso 2021-2022 tenía previstos unos beneficios superiores a los 14 millones de euros. La persona que recoja el testigo de la presidencia de la UCAM, tendrá por delante la titánica tarea de mantener un listón que ha tocado el cielo, y todo apunta a que el sucesor podría ser uno de los 14 hijos de José Luis Mendoza.

"A su hijo mayor, Samuel, le estaba dando indicaciones para prepararlo y al resto de sus hijos los estaba formando en distintas áreas de gestión para el momento en el que el presidente no estuviese", según aseguraba una empleada destinada en los despachos de la UCAM, este jueves, a las puertas del templo del Monasterio de Los Jerónimos. Allí ha tenido lugar el rezo del Oficio de Difuntos, previo a la misa funeral que tendrá lugar este viernes con la asistencia de cientos de personas.

De momento, oficialmente no se ha dicho nada sobre el futuro de la presidencia de la UCAM, excepto que la transición será tranquila porque José Luis Mendoza la ha dejado cerrada, tal y como ha subrayado la rectora, Josefina García: "No les quepa la menor duda de que nuestro presidente no dejaba nada al azar y la universidad continuará. Estoy convencida de que él habrá dejado perfectamente definido cómo debe continuar y continuará con absoluta firmeza, fortaleza y como él nos ha enseñado: con su espíritu y su cultura".

Templo del Monasterio de Los Jerónimos donde ha tenido lugar, este jueves, el rezo del Oficio de Difuntos, en memoria del presidente de la UCAM.

La cultura de la UCAM está marcada por la superación, entre otros valores que atesoraba José Luis Mendoza y que enseñó a sus hijos, los cuales estaban visiblemente emocionados cuando el coche fúnebre se ha detenido para que portasen a hombros el ataúd hasta el templo donde se ha habilitado la capilla ardiente. Antes de entrar, sus descendientes han hecho un corro, arrancando una oración y un canto a capela de los asistentes, que no dejaría indiferente ni al mayor de los ateos.

Un cualificado asesor explica a EL ESPAÑOL que la Fundación Universitaria San Antonio "es la titular" de la prestigiosa Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y "al estar regida por un consejo rector o de administración, este órgano se debe reunir para elegir entre sus miembros, por votación, a la persona que asumirá la presidencia a partir de ahora". Lo más probable es que sea uno de los hijos porque no se entiende la UCAM sin el apellido Mendoza y porque la familia, parafraseando términos bursátiles, tiene la mayor parte del 'accionariado' de la fundación.

Esta institución va más allá de los 25.000 metros cuadrados que ocupa el Campus de Los Jerónimos, en la pedanía de Guadalupe, a 4 kilómetros de la ciudad de Murcia. La UCAM ha levantado un imperio deportivo, con el UCAM Murcia Club de Baloncesto que milita en la ACB, el UCAM Murcia Club de Fútbol que juega en la Segunda División RFEF, el UCAM Cartagena Tenis de Mesa y el UCAM Murcia Club de Piragüismo. A lo que se suma su labor con los deportistas olímpicos, ya que José Luis Mendoza era un reconocido miembro del Comité Olímpico Español.

Prueba de ello es que este viernes, asistirá a la misa funeral el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, políticos de todos los niveles, empresarios, representantes de numerosas organizaciones y miembros de la alta sociedad, incluso una fuente de la UCAM no descarta la presencia de alguien del Vaticano. "Tenía mucha amistad con el Papa Francisco: estaba muy pendiente de su salud", subraya la citada fuente de esta institución docente. De hecho, el Santo Padre llamó este miércoles a José Luis Mendoza antes de fallecer.

La persona que sustituya a Mendoza al frente de la institución también tendrá bajo su responsabilidad, salvo que se cambie el organigrama actual, la presidencia de los clubes deportivos y de los colegios de Yecla, Cartagena y El Palmar. La UCAM no es solo educación y deporte, también es investigación, puesto que la universidad estaba financiando estudios pioneros con proyección internacional.

Un buen ejemplo de ello son los avances del catedrático de Biología del Desarrollo de la UCAM, Juan Carlos Izpisua, que había identificado una nueva diana para revertir el envejecimiento prematuro, prolongando la vida de los ratones. De modo que otro de los retos será mantener el empuje del UCAM HiTech, Sport & Health Innovation Hub: una incubadora de alta tecnología especializada en las áreas de salud, deporte y alimentación, donde se han invertido 5,5 millones de euros.

María Dolores García Mascarell (c), rodeada de sus hijas y nietos, este jueves, esperando la llegada del féretro con los restos mortales de su difunto esposo, José Luis Mendoza. Badía

En la apertura de la capilla ardiente ya se ha dejado notar la trascendencia de la muerte de José Luis Mendoza, uno de los hombres más influyentes en la historia reciente de la Región de Murcia. Así lo ha resaltado el que fuera presidente murciano durante cuatro legislaturas, Ramón Luis Valcárcel: "Deja un legado extraordinario, el físico y el académico que es la UCAM, que en poco tiempo se ha proyectado en todo el mundo".

Valcárcel ha reflexionado que "hay una más que justificada razón" para que la Comunidad Autónoma rinda un homenaje a la figura de José Luis Mendoza. "Era un hombre con un carácter extraordinariamente duro y fuerte: hace falta tener ese carácter para hacer una obra como está, pero el tener ese carácter no es incompatible con ser una persona cercana y nada soberbia".

Uno a uno, por la capilla ardiente se han dejado ver el presidente de la patronal Croem, José María Albarracín, el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, el jefe Superior de Policía Murcia, Ignacio del Olmo, o el torero retirado Pepín Liria, con el que Mendoza guardaba amistad y realizó alguna inversión. Todos se han acercado a darle un cariñoso pésame a los catorce hijos de Mendoza y a su desconsolada viuda, María Dolores García Mascarell -su querida Lola-.

El expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, este jueves, en la capilla ardiente de José Luis Mendoza. Badía

Durante el Oficio de Difuntos, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha llegado a comparar la abnegación que mostró José Luis Mendoza ante el cáncer, con el sufrimiento que tuvo Jesús en su crucifixión. Y no ha hablado en vano, puesto que así lo corroboraban los trabajadores de la UCAM consultados por este diario. "Rechazó el ofrecimiento de los médicos por sus convicciones religiosas", resumía una empleada, en alusión a la fe de este cartagenero próximo a los kikos.

"Ha soportado mucho dolor, hasta que no ha podido más", añadía otra trabajadora, emocionada por la pérdida del presidente de la UCAM. "Empezó la enfermedad hace cuatro años, más o menos, pero siempre estuvo al pie del cañón". Valga como botón de muestra que en los últimos meses le había sustituido en sus funciones la rectora, Josefina García, pero nunca descuidó a su plantilla y el 16 de diciembre, en la recta final de la enfermedad, asistió a la cena de Navidad para dedicarles un discurso épico. "Le dedicaron el aplauso más largo que he visto en mi vida".

José Luis Mendoza sabía que le quedaba poco tiempo en la vida terrenal. Y su plantilla ya lo intuía. Pocos jefes dejan tal impronta como para escuchar las palabras que este jueves se manejaban en los corrillos de empleados. "Toda la familia UCAM estamos de duelo, es un día muy triste, nos quedamos vacíos sin él: el alma de todo esto".

