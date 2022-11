El anuncio insólito de la DGT: retira una de las multas más comunes y ya no tendrás que pagar

Los tiempos están cambiando y las nuevas formas de circular en las carreteras también. Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) en su Ley de Tráfico y Seguridad Víal ha incluido una serie de modificaciones que se adaptan a los nuevos tiempos. Por ejemplo, han elaborado un borrador con nuevas señales de tráfico que dan respuesta a la nueva movilidad y son más legibles y comprensibles. También, ha creado una aplicación donde podrás tener tu carnet de conducir en versión digital. Por tanto, si tienes la aplicación descargada, los agentes ya no te podrán multar si no llevas el carnet en formato físico.

Hasta ahora, no llevar el carnet de conducir estaba prohibido y era motivo de multa. Si en un control policial el conductor no presentaba el carnetet de conducir, los agentes imponían una multa de 10 euros. Desde este año, se establece que ya no es obligatorio llevarlo encima porque, según se recoge en el texto, "un conductor puede presentar el DNI como sustitutivo de la tarjeta del carnet de conducir, o incluso recurrir a la tecnología".

De hecho, ha sacado una aplicación gratuita donde podrás tener tu carnet y siempre a mano: 'MiDGT'. Está disponible tanto en Google Play como en App Store. Para poder acceder a ella será necesario contar con las credenciales de cl@ve o tener certificado digital. Si no tiene ninguna de las dos, también podrá acceder a la aplicación con sus datos personales y una clave que al Dirección General de Tráfico enviará a su teléfono vía SMS.

La Ley de Tráfico ha incluido también otras modificaciones. En materia de adelantamientos, los turismos y motocicletas ya no pueden superar los 20 km/h de velocidad. Y, si se quiere adelantar a una bicicleta o ciclomotor se deberá hacer ocupando el carril contiguo por completo y dejando una separación máxima de 1,5 m si solo hay un carril.

