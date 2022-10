Inhar Ugarte, el primer pelotari en renunciar a España para jugar con el País Vasco a pelota

15 años no son poca cosa. Que se lo digan a Ulises, por ejemplo, a quien le llevó menos regresar a Ítaca después de sobrevivir a las sirenas, Polifemo y la cólera de los dioses. En 15 años, también, habría dado tiempo a construir siete Torre Eiffel o de darle otro par de hermanas a las desgraciadas Torres Gemelas. Y 15 años son los que lleva esperando el pelotari Inhar Ugarte para jugar con la selección vasca de forma oficial, algo que ve más cerca que nunca gracias a la modificación del artículo 44 de la Ley del Deporte aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados.

Ugarte (1989) ha recibido la noticia en un momento en que las Moiras tienen el fin de su carrera a un tijeretazo. Sin embargo, la posibilidad de ser el primer pelotari en representar al País Vasco en un Mundial bien merece el esfuerzo de seguir dándole hilo a la rueca. "Para el Mundial de Argentina de 2026 tendré 37 años, pero esto me motiva a estar en forma y poder estar", cuenta emocionado a EL ESPAÑOL.

La bomba estalló este martes cuando, en medio de la tramitación de la Ley del Deporte, el PSOE sorprendió y accedió a la petición del PNV de que algunas selecciones deportivas vascas puedan participar de forma independiente en competiciones internacionales oficiales. La enmienda 365 que modifica la ley se saldó con 21 votos a favor y 16 en contra.

Este jueves, además, ha recibido la noticia de que el Mundial de 2030 se jugará en Bilbao, una coincidencia que le hace suponer que la enmienda a la Ley del Deporte no va a quedar en agua de borrajas: "Yo creo que todo va unido, habrán llegado a un acuerdo económico y la Federación Vasca habrá asumido el coste de la celebración de un Mundial porque competirán de forma oficial". Una cita a la que llegaría con 41 años, por lo que no cree que lo pudiera disputar.

Inhar Ugarte, pelotari vasco. Cedida

Renuncia a España

"No se me da mal", dice Ugarte, que fue campeón del mundo júnior en la modalidad de parejas a mano en trinquete y elegido deportista del año 2009 en Getxo. En la modalidad en trinquete la habilidad es lo más importante. Sin embargo, y pese a ser profesional destacado en pelota vasca, también trabaja de educador social: "Es como si tuviera dos sueldos".

En 2008 se negó a formar parte de la prelista de convocados por la Selección Española para el Mundial sub-22 de Uruguay. En 2010, 2014, 2018 y 2022 hizo lo mismo con los Mundiales absolutos de Argentina, Francia, España (Barcelona) y en Biarritz (Francia), donde este domingo 30 de octubre comienza el torneo.

La renuncia a representar a España en torneos internacionales le ha supuesto un perjuicio económico que se une al inherente a su modalidad de juego y que hace que no pueda vivir solo de la pelota vasca: "La modalidad en trinquete es una cancha que se juega sobre todo en el País Vasco francés. Compito en el circuito profesional de Biarritz, Bayona... y de ahí hacia el interior. Algunos profesionales aquí en el País Vasco sí pueden vivir de la pelota vasca, pero yo no. He podido perder dinero por no ir a los Mundiales, pero nuestro deporte es 'amateur' a nivel de selecciones, la medalla de oro son 3.000 euros", explica.

Deportivamente, en cambio, no tiene ninguna repercusión, ya que su licencia está en la Federación vasca, independiente de la española. "No he tenido ningún tipo de sanción. Sin más. Les dices que no vas a ir a jugar y punto", recuerda.

Federación Española de pelota vasca.

La Federación vasca compite en torneos internacionales de pelota vasca, pero no de forma oficial, explican a este medio fuentes de la federación. En esas confederaciones internacionales, eso sí, España no participa, pero ha sido la oportunidad que han tenido jugadores como Ugarte.

—¿Cómo ha llevado estos años de renuncia y espera?

—Llevo 15 años esperando este momento. En este tiempo siempre he intentado ayudar en plataformas populares a favor de la Selección del País Vasco, en torneos internacionales... Durante muchos años ha habido competiciones internacionales, pseudomundiales, organizados por selecciones vascas con selecciones que no son España o Francia. Con esta ley vamos a poder competir en los Mundiales de verdad contra Francia y España, que son los que nos han puesto trabas.

—¿Cree que habrá jugadores vascos que preferirán jugar para la bandera española?

—No sé si hay alguno que vaya a elegir representar a España, es una opción personal. El 95% de pelotaris de Francia y España son vascos. El deporte se llama pelota vasca. Los que componen las federaciones española y francesa son de Vizcaya, Guipúzcoa, y las tres provincias del País Vasco francés. Yo me he negado a jugar con España porque no me siento español, no me representan los colores ni me gusta jugar bajo esta bandera. Sigo mis principios. Es un deporte nuestro y la mayoría de los pelotari elegirán jugar por el País Vasco.

—¿Favorece a los pelotari esta enmienda a ley?

—Muchos compañeros han ido a Mundiales porque yo he renunciado a España. Esto es bueno porque subirá el nivel de la federación: habrá pelotaris vascos que se queden sin entrar en la Selección Vasca y entonces aceptarán jugar con España o con Francia. Ahora habrá una selección más que le va a dar un nivel superalto al Mundial. Además, también podremos ver un derbi País Vasco-España.

La trampa de 2002

En un primer momento, las federaciones vasca, navarra y española de pelota eran independientes. Ugarte cree que la española empezó a "mover el tema en la Federación Internacional" pero solo consiguió la afiliación de la navarra. Por este motivo, "la Federación Española puede apretar a un navarro que se niega a jugar con España, pero no puede hacerle nada a un vasco".

Pese a todo, el gran objetivo del independentismo vasco de lograr que los pelotari jueguen para el País Vasco se había mantenido inalcanzable hasta ahora... con el precedente de 2002 que hace que nadie las tenga todas consigo.

El truco que podría guardarse Pedro Sánchez en la manga para cambiar el final de la película como Robert Redford engañaba a todos en El golpe (George Roy Hill, 1973) está en que quiebre la tercera pata de la mesa, una esencial pero con la que nadie está contando (salvo los pelotari, que ya se conocen la trampa).

Para que la Selección Vasca compita contra la española en un torneo oficial necesita el reconocimiento de la Federación Internacional, un "ente privado de federaciones donde cada una tiene un voto. Si no están a favor de la integración de una nueva federación en ella, no entra, y da igual lo que diga la Ley del Deporte de ese país", resume Ugarte. Además, en la Federación Internacional "las que mandan son España y Francia, y la española hace y deshace según lo que dice el Gobierno y el Consejo Superior de Deportes", añade.

—El Mundial de 2002 se jugó en Pamplona y ya entonces hubo otro proyecto como el actual. ¿Qué pasó entonces?

—Llegaron a un acuerdo y todo. Se dictaminó que la decisión final quedaba en manos de la Federación Internacional. La Federación Vasca habló con el resto de federaciones antes de la votación e iba a salir que sí, pero se cuenta que justo la noche de antes hubo presiones de las federaciones española y francesa y acabó saliendo que no.

Un precedente preocupante por las similitudes, pero que presenta algunas diferencias esperanzadoras para Ugarte: "En 2002, en Madrid, políticamente no se había llegado al acuerdo entre Gobierno y PNV al que se ha llegado ahora. Se repetirá la votación en la Federación Internacional como hace 20 años, pero imagino que estará bien cerrado y con garantías, que no se volverá a tropezar con la misma piedra".

Objetivo 2026

La Copa del Mundo de pelota vasca es un torneo que se celebra con periodicidad bianual y que funciona como clasificatorio para competir en el Mundial, que se celebra cada cuatro años. Si el País Vasco puede competir y clasifica —una apuesta con el mismo riesgo que la de quienes se jugaron algo a que el Messi de 19 años ganaría alguna vez el Balón de Oro—, el próximo Mundial se jugará en San Luis, una provincia situada en las Sierras Grandes de Argentina.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. EFE

"Espero que para entonces podamos, por primera vez, competir como Selección del País Vasco y yo disfrutar de ello", sueña Ugarte. La reacción de la comunidad internacional ante esta posibilidad, cuenta, es "muy favorable": "Siempre nos han reconocido y han estado a favor. Muchos pelotari juegan en la diáspora vasca en Sudamérica".

Ugarte se queja de que, si los compañeros de los distintos países no han aceptado al País Vasco, no es porque no lo reconozcan, sino porque "la Federación Internacional ha amenazado a esos pelotari con que, si juegan los torneos organizados por la Federación Vasca, no podrán jugar las competiciones oficiales". La nueva Ley del Deporte, en su opinión, atajaría de raíz todas estas "artimañas".

—¿Qué pasará con los pelotari de la diáspora que se sientan vascos? ¿Podrán jugar con la Selección del País Vasco?

—Es una buena pregunta para la que no tenemos respuesta aún. Eso es letra pequeña.

—Pero ¿considera que tendrían ese derecho?

—Si un navarro quiere competir por la Federación Vasca también se lo merece, desde luego, debería poder hacerlo. Posiblemente, en términos legales, tenga que sacarse la licencia por un pueblo guipuzcoano.

—¿Y un chileno?

—No sé cómo lo podría hacer, pero también habrá que darle la oportunidad. Lo importante ahora es que esto salga a la luz y luego ya miraremos cada caso concreto.

—¿Se imagina ganando el Oro en el Mundial de 2026? ¿A quién lo dedicaría?

—Sería un bombazo. Si gano se lo dedicaré a toda esa gente que ha trabajado en la calle y que se ha llevado muchas hostias para conseguir que la Federación Vasca sea oficial. Incluso personas que ya murieron sin ver realizado su sueño. Y, bueno, también me lo dedico a mí, por llevar 15 años siendo fiel a mis principios sin representar a España mientras otros compañeros se han aprovechado de eso para jugar mundiales.

