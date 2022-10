"No habrá selecciones vascas en los JJOO ni en los Mundiales": la concesión trampa de Sánchez al PNV

Durante estos días, el mundo del deporte, y en especial el del fútbol, han estado pendientes de algunos términos que no suelen ser muy habituales ni en los terrenos de juego ni en las pistas. Es un momento de leyes, de comisiones, de votaciones y de amenazas de huelga. Esa es la intención que tenía LaLiga, entidad que preside Javier Tebas, y con la que ha pretendido presionar a clubes como Real Madrid, FC Barcelona o Athletic.

Desde el amparo legal de su ruinoso acuerdo con CVC hasta el control de algunas decisiones de la Real Federación Española de Fútbol pasando por el bloqueo a la creación de la nueva Superliga Europea. Todos esos eran objetivos del señor Tebas, los cuales se han sometido ya a votación en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso. Sin embargo, las votaciones sobre las enmiendas a los diferentes artículos de la Ley del Deporte tenían también otros asuntos por resolverse y que han dejado grandes polémicas abiertas.

Una de ellas fue planteada por el Partido Nacionalista Vasco, que presentó una enmienda con la que solicitaba el permiso para las federaciones deportivas autonómicas de participar de manera directa en competiciones internacionales. Algo que no había sucedido nunca y que, sin embargo, se ha terminado concediendo tras el cambio de decisión del PSOE a última hora y con el beneplácito de Bildu. El voto a favor del bando socialista permitió que esta propuesta saliera adelante en esta primera votación para modificar uno de los puntos del artículo 44 de la Ley del Deporte.

Un favor que el Gobierno de Pedro Sánchez le concedía al partido de Andoni Ortuzar, actual presidente del Euzkadi Buru Batzar y presidente del PNV. Con esta reforma, el partido vasco pretende conseguir que federaciones autonómicas de deportes como la pelota vasca o el surf puedan competir de manera internacional sin rendir cuentas a las federaciones nacionales. EL ESPAÑOL ha querido conocer más de cerca esta situación y por ello ha consultado a la Federación Española de Surf y al Consejo Superior de Deportes qué esperan tras el primer avance de esta enmienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban EFE

El pacto PNV-PSOE

Como detrás de casi toda decisión que se toma en la vida, todo tiene un trasfondo político. Incluso aunque se trate de simple deporte. Si el Gobierno de Pedro Sánchez necesita determinados apoyos para aprobar elementos como los Presupuestos Generales del Estado, es tan fácil como escuchar las peticiones que tienen que hacer aquellos que tienen que mostrar voluntad de colaborar. Eso es lo que ha hecho el PSOE, que ha decidido escuchar al PNV a la hora de la presentación de enmiendas a los artículos que conforman la Ley del Deporte.

El Partido Nacionalista Vasco perseguía un objetivo principal: conseguir un hito histórico al solicitar que por primera vez las federaciones autonómicas pudieran tener participación directa en competiciones internacionales independientemente de que hubiera, a la vez, una federación o selección nacional española compitiendo. Y dicho y hecho. La enmienda 365 del partido de Andoni Ortuzar salió a votación en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso y terminó siendo aprobada por 21 votos a favor y 16 en contra. Fue la única propuesta del PNV que obtuvo luz verde, algo de lo que se encargó el PSOE.

Con razón, los niveles de felicidad del partido regional eran tan elevados y es que habían conseguido haber historia en el deporte nacional rompiendo un poco más la unidad de España para muchos: "Hoy podemos decir que el deporte vasco ha dado un primer paso de gigante, un paso muy simbólico y muy importante hacia la oficialidad de las selecciones deportivas vascas". A pesar de que esta enmienda afecta a todas las federaciones por igual, los anhelos del PNV se centraban en conseguir esta situación de 'libertad' para dos federaciones en particular: la de pelota y la de surf.

Durante esta pelea, el PNV ha contado con el apoyo importante de Ana Esther Furundarena, burukide responsable del Área de Educación, Cultura, Euskera y Deporte, de Meritxell Pagadigorria, secretaria de la Federación Vasca de Surf, de Gotzon Enbil, presidente de la Federación Vasca de Pelota y de Fernando Azkarate, presidente del Consejo Mundial de Pelota.

El reto que persiguen ahora es conseguir su salida al universo de la competición internacional cuanto antes. Para ello han llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista para la modificación del artículo 44 de la Ley del Deporte con la promulgación de un nuevo 'punto 2': "Las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente en el ámbito internacional si la Federación internacional correspondiente contempla su participación en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma o bien en el caso de que la Federación autonómica hubiera formado parte de una Federación internacional antes de la constitución de la Federación española correspondiente".

Así pues, desde Euskadi se considera que tanto la pelota como el surf son dos deportes que cumplen con estas dos condiciones y que, por ello, deberían contar con el amparo de las federaciones internacionales para hacer la guerra por su cuenta al margen de España.

Solo hace falta hacer un poco de memoria para saber dónde nace este pacto que ahora ve la luz. El 30 de diciembre del año 2019, Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar firmaron doce compromisos para dar luz verde a la investidura del líder socialista como nuevo presidente del Gobierno. Uno de ellos hacía referencia a la apertura de cauces para promover la representación internacional de Euskadi en el ámbito deportivo y cultural. Y casi tres años después, el PNV se apunta una victoria que llevaba un largo tiempo esperando.

A pesar de que de momento, las dos únicas federaciones que cumplen con los nuevos requisitos plasmados en el reformado artículo 44 son la de surf y la de pelota, especialmente por ese concepto definido como "arraigo histórico y cultural", el PNV no descarta conseguir victorias en esta misma línea en el futuro. Por ello, Joseba Agirretxea aseguraba en la Comisión del Congreso que las aspiraciones no estaban "plenamente satisfechas" y que seguirían "trabajando para que este reconocimiento sea pleno y alcance a todas las modalidades deportivas". Un deseo que suena casi a una advertencia.

Andoni Ortuzar en su despacho de Sabin Etxea en Bilbao - Javi Julio

El surf español estalla

Está claro que la nueva enmienda aprobada en la Comisión del Congreso ha dejado un bando ganador y otro que se ha dejado utilizar para conseguir objetivos nacionales a gran escala. Sin embargo, también hay bandos perdedores como la Federación Española de Surf y la Federación Española de Pelota.

EL ESPAÑOL ha conseguido hablar con la primera a través de Ángel Lobo, vicepresidente de la Federación Española de Surf y presidente de la Federación Canaria. Además, también es profesor de derecho administrativo y durante una parte de su carrera ha tratado con la Federación Vasca de Surf, por lo que es un total conocedor de la situación.

Ángel tiene claro que la petición del PNV y su posterior aprobación en la Comisión están fuera de lugar: "Es un despropósito". Sin embargo, alerta que no todo está perdido y que a pesar de esta primera victoria, los cambios no serán rápidos: "Esto es un anteproyecto de ley, no hay que ponerse nerviosos. Todavía se tiene que tramitar como ley y ya veremos si sufre algún tipo de modificación".

A pesar de eso, habla con total sinceridad sobre lo sucedido: "No nos gusta nada. Es un contrasentido desde cualquier punto de vista, pero sobre todo desde el deportivo. Es un traje a medida para dos federaciones, la de pelota y la de surf. No vemos que esto vaya a tener mucho más recorrido fuera de estos dos organismos".

Uno de los puntos más calientes que se han puesto sobre la mesa es si los deportistas van a poder elegir competir con una selección autonómica por delante de la nacional. Ángel Lobo comenta a EL ESPAÑOL que en el caso del surf, la situación no sería tan preocupante: "El equipo nacional siempre ha tenido surfistas vascos y nunca ha habido ningún problema. La Federación Española representa a todos. No es tan fácil y tan automático tomar la decisión de cambiar de equipo, pero podría ser que hubiera una selección vasca compitiendo contra una española. Nosotros no queremos eso e intentaremos evitarlo".

El vicepresidente Lobo va más allá: "Podría darse el caso de que un deportista sea llamado por las dos federaciones y eso sería un problema. Esto es un cambio muy importante. Hay que entender que todas las federaciones son iguales, sean de deportes mayoritarios o de deportes minoritarios. Podría ocurrir que una parte del territorio, en este caso Euskadi, compitiera contra la totalidad del país. Esto no ocurre en otros deportes".

Ángel, como vicepresidente de Fesurf y, sobre todo, como experto en derecho administrativo, explica a EL ESPAÑOL las diferencias ante casos como Gales o Escocia, los cuales siempre suelen salir a relucir en este tipo de asuntos que esconden detrás la independencia de un territorio: "Es falso comparar esto con esos ejemplos. Ellos no compiten contra Reino Unido, si no que las partes que lo forman están integradas en una gran federación deportiva. Esto sería como si desapareciera nuestra federación nacional y en la Federación Europea pasaran a estar la Federación Canaria, la Gallega o la de cualquier comunidad. Así no habría ningún problema en que compitieran entre ellas".

"Esto supondría una complicación a nivel de gestión deportiva de todos los eventos. Pasar a tener el doble o el triple de selecciones representadas sería un contrasentido absoluto. Para eso existen las competiciones internacionales, para que los países se midan entre ellos y no para los territorios nacionales se enfrenten entre sí o para que una parte del territorio se enfrente al resto del estado".

Si se diera el caso de la formación de 17 selecciones autonómicas con capacidad para competir internacionalmente en todos los deportes, daría lugar a un nuevo punto caliente que sería la financiación de todos estos equipos. El profesor Lobo cree saber lo que sucedería: "El CSD se quitaría el muerto de encima y se lo pasaría a las Direcciones Generales Territoriales Autonómicas que serían las encargadas de sufragar los gastos de estos nuevos equipos nacionales-autonómicos". Además, recuerda una cosa muy curiosa que sucede en el surf: "La Federación Vasca de Surf no participa en las competiciones nacionales porque no está integrada en la Federación Española. Es un ente aparte que hace la ficción de que pertenece a un país imaginario".

Surfistas el equipo nacional tras una competición FESurfing

Para remarcar su postura, el vicepresidente de la Federación Española de Surf recuerda el conocido caso del deporte yugoslavo, que no volvió a registrar sus éxitos desde la desmembración del estado en diferentes países a principios de los años 90: "Mientras seamos territorios de un país, lo natural es competir todos juntos para ganar a los mejores. Si se diera la situación de que la bandera de Euskadi compitiera contra la de España creo que no se estaría mandando un mensaje muy bueno al exterior".

Esta brecha que se abre en ámbitos como el surf o como la pelota vasca están propiciados por una serie de problemas políticos que Ángel Lobo no elude y que denuncia así en EL ESPAÑOL: "Está claro que esta enmienda que se quiere meter en la futura Ley del Deporte tiene nombres y apellidos. Tiene objetivos políticos como la aprobación de los presupuestos. Es muy triste eso. Se está intentando hacer de manera silenciosa para no provocar mucho ruido porque se supone que no se va a extender a otros deportes en el futuro. Esto no pasa en ningún otro país".

El vicepresidente de Fesurf toca además otro palo, la repercusión olímpica de un deporte como el suyo presente en el programa del COI: "A nivel olímpico Euskadi no puede competir porque el movimiento olímpico tiene muy claro que solo pueden participar naciones reconocidas por la comunidad internacional. Este tema no es tan automático y hay que subrayarlo bien porque tranquiliza un poco. Que una ley española lo diga no significa que luego se pueda competir en un campeonato europeo".

"En un Europeo de surf solo compiten los países miembros de la Federación Europea. Desde el año 2002 Euskadi no es miembro de esta federación, está fuera y no ha podido ni competir ni asistir a ninguna de las reuniones y asambleas del organismo. La Federación Española de Surf, que sí es miembro, intentará convencer al resto de integrantes de que no acepten la solicitud de admisión de la Federación Vasca de Surf, ya que nos consta que van a intentar entrar. La Federación Europea no tiene obligación alguna de integrarles. Es soberana". Ángel Lobo critica duramente la postura del Gobierno de Sánchez que ha permitido el estallido de la guerra: "Su posición hasta ahora era contraria a esta situación, pero han decidido cambiar".

Esta escalada de rebeldía ha hecho pensar a muchos que no solo las federaciones vascas quieran luchar por su independencia particular, si no que las instituciones de otros territorios con una marcada cultura secesionista como Cataluña también quieran iniciar su propia guerra: "Si cumplen con los requisitos que establece el nuevo anteproyecto de ley podrían hacerlo. Han intentado no establecer una cláusula general y han optado por esa situación de arraigo y por el hecho de que la federación autonómica hubiera competido previamente a la creación de una federación nacional".

Respecto a este segundo punto, el también presidente de la Federación Canaria de Surf explica un hecho histórico: "Es completamente natural que una federación nacional se constituya después de que ya existan algunas federaciones autonómicas. La selección canaria está en la misma situación ya que es más antigua que la nacional. La Ley del Deporte dice que para constituir una federación española tiene que haber previamente un número determinado de federaciones autonómicas y un número determinado de clubes que acrediten la implantación de dicho deporte a nivel nacional".

"La selección vasca nunca se integró en la española y fueron expulsados de la Federación Europea por ello, ya estaba advertido de que sería así. La Federación Vasca llegó a demandar a la española, pero no lograron nada en esa lucha salvo una reforma de su constitución al existir un defecto de forma. En los últimos 20 años no han competido a nivel internacional".

Como Ángel Lobo advierte en varias ocasiones, todos estos cambios no son automáticos y pasará tiempo hasta que puedan producirse en caso de recibir luz verde de manera definitiva. No obstante, si ese momento llegara, el universo del surf ya está preparado: "Nosotros tenemos nuestra estrategia. Hay una Asociación de Federaciones Nacionales que está en contra de todo esto. Esperamos que simplemente sea una fiebre otoñal de nuestro gobierno y que no sea aprobado tal y como está. Cualquier tipo de acción a nivel judicial o de estrategia internacional nos las reservamos, pero el objetivo último es la que la Federación Española sea la única representante del estado".

Nadie Erostarbe, surfista española con la bandera nacional tras una competición FESurfing

El visto bueno del CSD

Las federaciones nacionales de surf y pelota son las principales damnificadas en esta guerra que se ha abierto en el deporte español tras el pacto alcanzado entre el PNV y el PSOE. Sin embargo, como en todos los conflictos, hay versiones y visiones para todos los gustos y apoyos para todos los frentes.

Una de las voces más importantes en este caso, y que tiene peso a nivel nacional, no solo autonómico, es la del Consejo Superior de Deportes que preside José Manuel Franco. EL ESPAÑOL ha consultado fuentes de la institución para conocer de primera mano cómo valoran ellos los cambios que podrían suponer en caso de que se termine aprobando la enmienda del Partido Nacionalista Vasco a la hora de reformar el artículo 44 de la Ley del Deporte.

"Nosotros somos favorables a que los territorios de España puedan avanzar en cuanto al reconocimiento de su riqueza cultural y deportiva. Vemos perfectamente legítimo que el PNV haya pedido que deportes como la pelota o el surf tengan un reconocimiento específico y así se hace a través de esa enmienda incluida en la Ley del Deporte".

Además, desde el Consejo Superior de Deportes consideran que la polémica que se ha generado en torno a la propuesta del partido de Andoni Ortuzar ha sido desmedida: "Está habiendo una sobreactuación de determinados grupos políticos. Cualquier paso que se dé en sentido de enmienda tiene que contar con el beneplácito del CSD y de las federaciones internacionales pertinentes. Por eso no hay ningún peligro de ruptura de España ni nada por el estilo".

Desde el CSD aseguran a EL ESPAÑOL que la tranquilidad respecto a las selecciones nacionales de deportes como el surf o la pelota es total: "Primero tiene que haber un reconocimiento expreso por parte de las federaciones internacionales. También están las selecciones españolas de cada deporte. Por ejemplo, para que el surf vasco pudiera ser olímpico el COI tendría que cambiar su marco y reconocer a Euskadi como un país independiente".

"No parece que vaya a suceder que haya surfistas vascos ondeando la Ikurriña en estas competiciones. Teniendo en cuenta que estos extremos son bastante difíciles que se produzcan, creemos que estos deportes sí deben tener sus espacios para mostrar su especial arraigo. Esto sucede sobre todo con la pelota vasca. Y el surf, por ejemplo, ya ha competido internacionalmente de manera oficiosa en el pasado. Por eso tampoco es una novedad tan grande".

La nueva enmienda propuesta por el PNV y que ha contado con el respaldo del PSOE en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso ha levantado una enorme polvareda. Opiniones y posturas hay para todos los gustos, pero lo cierto es que se ha abierto un conflicto que anteriormente no existía y todo porque intereses políticos han llegado para entorpecer el rumbo del deporte y de sus federaciones.

