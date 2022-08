Hablan los supervivientes al atropello mortal de un español en Holanda: "Vi a seis personas aplastadas"

Rody admite que todavía no se puede creer que este domingo cumpliese 35 años. El motivo se debe a que está vivo de milagro porque el día anterior acudió junto a su mujer y sus dos hijos a la barbacoa del Club de Hielo de Kom, donde irrumpió un tráiler de la empresa murciana El Mosca protagonizando un atropello múltiple que se saldó con seis muertos, entre ellos, una mujer embarazada, además de siete heridos graves. "El camión pasó como un trueno", resume Rody, vecino de la aldea holandesa de Zuidzijde, en conversación con EL ESPAÑOL.

Más de un centenar de vecinos de esta aldea de 225 habitantes, situada al sur de Holanda, se sumaron a la barbacoa del citado club, fundado en 1930, y que se ocupa de organizar eventos y competiciones de patinaje sobre hielo cuando se congela hasta el agua de las acequias. Este sábado era un día para disfrutar de la convivencia porque se habilitaron carpas, pero pasadas las seis de la tarde todo se tornó en una de las tragedias más graves que se recuerdan en Europa en el sector del transporte por carretera.

"Estaba en la carpa blanca, con niños dentro", tal y como relata Rody Jongebreur. "Vi venir el camión porque estaba sentado en el borde del banco: salté y empujé a mi hija, después de eso, todo fue muy rápido".

El vehículo de alto tonelaje atravesó como un obús el dique donde las parrillas funcionaban a todo trapo, mientras los vecinos hacían cola para comerse una salchicha o una hamburguesa. El caos se apoderó del ambiente festivo y los gritos de los heridos sepultados por el remolque borraron de un plumazo el sonido de la música, las risas de los críos y la cháchara del gentío. "Estaba en estado de shock", prosigue este treintañero.

El remolque del camión, de la compañía murciana El Mosca, empotrado en el dique donde se celebraba la barbacoa en una imagen viralizada en redes sociales.

- ¿Cómo reaccionó usted ante semejante siniestro vial?

- Extrañaba a mi esposa, a mi hijo, y a los dos niños de otra familia. Corrí al tráiler, me metí en la cabina para quitar las llaves y detener el motor para evitar más daños. Luego busqué a mi familia. Me metí debajo del camión para buscar a mi mujer y a mis dos hijos, de 5 y 9 años.

Rody subraya que vivió momentos de angustia porque no encontraba a uno de sus hijos tras inspeccionar el remolque frigorífico y la cabeza tractora del camión: "No estaba debajo y los niños que antes estaban sentados en el banco tampoco se encontraban".

Este vecino de Zuidzijde llegó a creer que el pequeño de la casa, de 5 años, había muerto, pero finalmente sobrevivieron todos los miembros de esta familia, tal y como confirma a EL ESPAÑOL mientras es atendido en el hospital. "Al buscar debajo del camión sufrí una herida superficial en la mano". Su mujer y su hija también se recuperan de unas lesiones.

Al volante del camión iba un chófer experimentado, de 46 años, que se dirigía a recoger un cargamento agrícola en una población próxima a la aldea de Zuidzijde. Desde El Mosca, compañía ubicada en el municipio murciano de Molina de Segura, sostienen que el atropello múltiple se desencadena por una furgoneta, de color blanco, que supuestamente se puso en medio de la carretera y obligó al conductor del tráiler a realizar una maniobra brusca para evitar la colisión, empotrándose en la barbacoa.

- ¿Usted vio una furgoneta cruzarse con el camión obligándole a dar un volantazo para evitar una colisión?

- Rody: No. El camión estaba parado en una intersección antes de terminar en el dique de la barbacoa. Dio un gran giro y fue hacia abajo.

El mismo relato mantiene Johan van Driel, agricultor, de 55 años, y vecino de esta aldea sacudida por una tragedia que ha conmocionado a todo un país. "Vi a seis personas siendo aplastadas por el camión", tal y como precisa este testigo del siniestro vial a preguntas de EL ESPAÑOL. "Estuve presente con mi esposa en la parrillada del Club de Hielo de Kom, a la que asistieron más de 100 personas, incluidos niños".

- ¿Cómo acabó el tráiler irrumpiendo en la barbacoa?

- Johan van Driel: No está claro cómo llegó allí el camión. Podría haber ido a la derecha o a la izquierda en la intersección. Eligió el medio del dique. El camión atravesó la carpa donde la gente estaba comiendo. Vi el camión bajar y pasar: yo estaba a cinco metros de distancia.

Este agricultor tiene grabada a fuego una imagen terrorífica: "Las personas quedaron debajo del camión". Valga como botón de muestra el cuerpo de un hombre atrapado por una rueda trasera. Algunas personas lograron "saltar a tiempo", incluidos algunos críos que estaban en la carpa habilitada en el dique. Otros corrieron peor suerte, como tres miembros de una misma familia que murieron en el acto: una mujer, su hijo, de 28 años, y su nuera, de 41 años, que estaba embaraza de ocho meses.

Vecinos de la aldea holandesa de Zuidzijde relatan a Euronews el atropello múltiple de un camionero español a una barbacoa.

"Vivimos en una aldea pequeña: nos conocemos todos", apunta Johan, con el objetivo de remarcar que esta tragedia ha causado un hondo pesar entre sus habitantes, sean o no familiares de las víctimas mortales. Las edades de los fallecidos oscilan de los 28 a los 75 años. Hombres y mujeres de distintos sectores profesionales, como por ejemplo, un árbitro de fútbol.

- ¿Usted vio al tráiler parado en un cruce y cómo una furgoneta se puso en medio de la carretera?

- Johan van Driel: No he visto la furgoneta blanca. Me senté de espaldas a la intersección. No vi el camión parado, pero según otros testigos así fue. Dicen que el camión estuvo parado durante cinco minutos. Se detuvo en la intersección: podía ir recto o a la izquierda en la intersección. En cambio, el camión se fue por el medio del dique. Condujo por el dique a través del lugar donde se estaba llevando a cabo la barbacoa.

- ¿Cómo reaccionaron los vecinos tras el terrible accidente?

- El pánico, la incredulidad y la impotencia se desataron. Todo el mundo estaba tratando de ayudar. Los servicios de emergencia llegaron en masa. Los heridos recibieron ayuda de los asistentes a la barbacoa. La Policía sacó al conductor del camión y se lo llevaron para interrogarlo.

- ¿Cómo reaccionó el chófer al bajar de la cabina del tráiler?

- El conductor del camión resultó ileso, pero parecía confundido. Él estaba ausente. Parecía estar bajo la influencia de bebidas o drogas.

- ¿Cómo definiría lo que presenció este sábado?

- Una película que no es real. Imposible e incomprensible.

Lillian van Duijvenbode, portavoz de la Policía de Rótterdam, avanza a EL ESPAÑOL que el chófer, de 46 años, "será llevado este martes ante el juez de instrucción para que decida si el sospechoso debe permanecer detenido más tiempo durante la investigación". La autoridad judicial deberá determinar si el arresto del conductor, de nacionalidad española, se debe prorrogar por encima de las 72 horas. "Si el conductor es puesto en libertad o entra en prisión preventiva, eso lo decidirá hoy el juez".

El conductor de la furgoneta

De momento, la portavoz policial confirma que ya han localizado al conductor de la famosa furgoneta blanca y le han tomado declaración "como testigo". Ahora, los investigadores están evaluando palmo a palmo el camión implicado en el siniestro. Están inspeccionando el estado de mantenimiento y la mecánica del camión, los frenos y el tacógrafo.

Tales pesquisas pretenden esclarecer varias cuestiones, como a qué velocidad circulaba, incluso si estaba distraído el conductor, ya que han solicitado el volcado de los datos de su teléfono móvil.

Un portavoz de El Mosca, compañía experta en el transporte de mercancías por tierra, mar y aire, subraya a este diario que esperan que este martes "quede en libertad" el conductor de nacionalidad española. "Los testimonios de los vecinos son los de personas en shock, que en la mayor parte de los casos no vieron lo que ocurrió porque estaban en un dique", según remarca el citado portavoz.

"Tenemos la certeza de que no ha dado positivo en ninguna droga y la Policía trabaja en la hipótesis de que la furgoneta blanca provocó que el camionero abandonase la carretera: ¿Quién se iba a imaginar que detrás de ese dique había una barbacoa?"

