Bolsos de playa, relojes de lujo y casas de futbolistas: los robos en Barcelona se disparan un 47% en 2022

No tienes de qué tener miedo, porque estos pies y piernas que tientas y no ves sin duda son de algunos forajidos y bandoleros que en estos árboles están ahorcados, que por aquí los suele ahorcar la justicia, cuando los coge, de veinte en veinte y de treinta en treinta; por donde me doy a entender que debo de estar cerca de Barcelona.

Don Quijote y Sancho remataron sus sospechas cuando ellos mismos fueron rodeados por una banda de 40 forajidos. El bandido en jefe preguntó a su centinela que "si son de los que nos buscan o de los que nosotros buscamos" cuando le dio el agua al avecinarse una multitud. Policías víctimas potenciales. La sutil diferencia entre correr detrás o delante de alguien. De escapar o de poner en marcha un plan a menudo automatizado. Las reminiscencias cervantinas afloran cuatro siglos después en la Barcelona de 2022, donde sólo en julio se han detenido a 2.127 presuntos criminales, 454 más que el año pasado. Por delitos por robos con fuerza en domicilios (436, un 38,41% que en el mismo mes de 2021), por hurtos (8.759, un 45,20% más), por robos con fuerza en el interior de los vehículos (940, un 17,3% menos) o por vulneraciones de la legalidad de cualquier otra índole. De todos ellos, sólo un 6% ingresaron en prisión mientras un 68,5% quedó en libertad con cargos. [Agreden y roban a punta de pistola al jugador del Barcelona Aubameyang en su casa de Castelldefels] Carteristas de metro, rateros de caros relojes de pulsera, aunque sea la muñeca de Robert Lewandowski a la entrada de un entrenamiento en Sant Joan Despí la que haya que desnudar; bandas organizadas especializadas en asaltar chalets de lujo armados y encapuchados, como la que la madrugada del lunes asaltó al delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang y su familia; el hampa de la más baja estofa que roba a un bañista su bolsa de playa mientras todo grabado por una cámara de Televisión Española que entrevistaba a otro. El robo pervierte la tranquilidad de la ciudad condal y la convierte en la ciudad de España donde más y mejor habitan los ladrones. "Stadt der Diebe" [Ciudad de ladrones], publicó Frankfurter Allgemeine, una de las más prestigiosas cabeceras alemanas, sobre Barcelona en agosto de 2019. La pandemia fue una tregua. Así lo acredita el Balance de Criminalidad del primer trimestre de 2022 publicado por el Ministerio del Interior y los datos de los Mossos d'Esquadra de este julio. La vuelta de la normalidad en Barcelona restaura en la ciudad uno de sus status quo: la capital de provincia o ciudad de más de 20.000 habitantes con más robos de toda España. Más robos, agresiones y atracos Los datos de Interior confirman la tendencia ascendente de la delincuencia respecto al mismo periodo del año anterior. Un fenómeno que ha tenido su reflejo en todo el territorio nacional —el total de infracciones penales ha aumentado de los 430.176 de 2021 a los 550.150 de 2022, un 27,9% más— pero que alcanza en la provincia de Barcelona algunas de sus cotas más altas. En la capital catalana, entre enero y septiembre de 2021, 91.434 infracciones penales: 14 a la hora. Chalet de Aubameyang en Castelldefels (Barcelona). EFE Más hurtos (28.955, un 56,3% más), más robos de coches y motos (1.392, un aumento del 39,8%), más detenciones por tráfico de drogas (749, una subida del 7,5%), más agresiones sexuales con penetración (116, un incremento del 31,8%), más atracos en domicilios y negocios (4.810, un 46,6% más) engordan las cifras de la segunda provincia más poblada de España con más de cinco millones y medio de habitantes. "De Barcelona a Castelldefels hay unos 25 kilómetros. Es una zona también turística, de poder adquisitivo alto, y un sitio predilecto por parte de los futbolistas porque es un lugar de alto standing para adquirir grandes casas. Todo esto hace que sea susceptible de sufrir hechos delictivos por la zona", explica a EL ESPAÑOL el portavoz del Sindicat de Mossos d'Esquadra, Nacho Álvarez, sobre la ubicación del domicilio de Aubameyang. El agente señala a bandas del Este con conocimientos técnicos especilizadas en este tipo de robos. [Jugadores de Real Madrid y Barça en el punto de mira de los ladrones: 17 robos en casas en seis años] Antes de los casos de Lewandowski, que arrancó su coche tras el ladrón de su Patek Philippe de 70.000 euros, y de Aubameyang, retenido en el suelo una hora junto a su mujer y en presencia de sus hijos mientras desvalijaban su casa, golpeado hasta abrir su caja fuerte, la plantilla del Barcelona ya había sido blanco de los ladrones. Como Jordi Alba, Luis Suárez y Gerard Piqué en 2018, asaltados incluso con personas dentro del domicilio. Al año siguiente la historia se repitió con Arthur Melo, Samuel Umtiti, Nelson Semedo y Kevin Prince Boateng, a quien robaron sus joyas amenazando con un destornillador a su hermano. En noviembre de 2021 fue el turno de Ansu Fati, mientras disputaba el derbi catalán contra el Espanyol. "El delincuente puede robar a cualquier jugador de Primera o Segunda División si le hace un seguimiento. Ya es un delincuente, digamos, que se ocupa más de la especialización, que sabe donde tiene que ir. Hace unos años robaron en casa de Shakira y Piqué", cuenta el portavoz del sindicato policial. Las casas de los futbolistas son una X en el mapa del crimen organizado. Un trabajo facilitado por el lógico conocimiento de cuándo son los partidos y vidas retransmitidas en streaming por Instagram. "Pueden enseñarse objetos o cosas de un valor determinado que los hace más golosos", explicaba a este periódico Javier López, responsable del departamento técnico de la empresa de sistemas de seguridad Grupo SEA que opera en La Moraleja, Madrid. Álvarez apela a la relevancia mediática que adquieren los casos de los futbolistas, si bien apela a otros muchos no iluminados por el foco mediático, incrustados en el anonimato de la estadística pero de gran envergadura. "Habrá 400 [en concreto, 436 sólo en julio de 2022, según los Mossos d'Esquadra] casos de robos en hoteles, apartamentos y casas de uso turístico muy muy importantes a nivel económico, pero como no es mediático no sale a luz pública". En el desglose por municipios, la Barcelona de Ada Colau sale igualmente escaldada, #1 en el ranking de robos con violencia e intimidación. Líder indiscutible de unos hurtos (16.684) que aumentaron hasta el 79,2%. La siguen Valencia (5.831, un 76% de aumento), Sevilla (3.928 casos, traducidos en un aumento del 49%) y Zaragoza (también con un 49% hasta alcanzar los 1.925 hurtos). También subieron más en Barcelona que en Madrid los robos de vehículos (un 41,7% frente a un 35,8%) o los robos con violencia (un 44,3% frente a un 10%). En Madrid, en cambio, aumentaron más los robos en domicilios (un 55% frente al 52,6% de Barcelona), si bien el número global es prácticamente el mismo pese a duplicar la capital su población. Perfil del ratero común "Los delincuentes comúnmente son hombres, adultos jóvenes, extranjeros, que actúan de manera individual (o grupal en el caso de los más jóvenes), con domicilio en Barcelona y antecedentes penales de reincidencia en el hurto, además de versatilidad criminal para cometer también otro tipo de delitos. Se hallan diferencias en función de si el hurto es comercial o personal. Se concluye que los hurtadores comerciales son más planificados y premeditados, mientras que los personales son más oportunistas y dependen en mayor medida del azar", determinaron Cristina Roca-Mercadé y Ariadna Trespaderne-Dedeu, miembros del equipo de investigación en Perfilación y Análisis de Conducta Criminal en la Universidad de Barcelona, en 2021 con un muestreo de 71 delincuentes. Los datos de los Mossos d'Esquadra de julio recogen un 88% de extranjeros detenidos por hurtos leves frente a un 12% de españoles; y un 63% de no nacionales víctimas de estas prácticas frente a un 37% de nacionales. Conclusión: el robo más frecuente es el del extranjero que roba al turista. "Cuando se inició el plan Tremall [un operativo diseñado en 2020 por los Mossos contra la multirreincidencia], la zona de saturación principal era el Ravall, Las Ramblas, Ciutat Vella. El Vallecas de Barcelona. Los lugares más perjudicados por los robos fueron los que más se saturaron a nivel policial", ilustra sobre la estrategia que, promovida de nuevo tras la pandemia, ha desembocado en un mayor número de arrestos policiales. "El delincuente, en el momento que se ve saturado en un sitio, salta afue, más al Eixample y San Martí", explica sobre la migración de un ratero que ha empezado a picotear las zonas nobles de la ciudad. Les Corts, Nou Barris, Sarrià Sant Gervasi. Los puntos donde se han incrementado los delitos respecto a 2019. "Es la zona alta de Barcelona, más alejada del mar. Ahí no hay tanto turista, pero si casas de más alto standing. El delincuente si no puede robar al turista de paso, puede robar al menor que sale del colegio con su patinete de 300 euros y su móvil de 1.000 euros porque es una zona alta". "La delincuencia ya no es local", sigue Álvarez, "es internacional, está globalizada. Tenemos un volumen de gente extranjera o residente en España de origen extranjero importante, y los números están ahí: un 40% de marroquíes, otro 25% de rumanos, otro importante de colombianos. Al final, ese producto interior que tenemos de extranjeros son los que reflejan la delincuencia", expone Álvarez. "Sólo se detiene un 15% de españoles por actos delictivos, más relacionados con la estafa por internet o temas de salud pública. Ya no tenemos El Vaquilla de la época. Tenemos delincuencia internacional". En común: salir quemando rueda con el coche. 