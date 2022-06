Carlos Alba, el cocinero de Vox: de MasterChef y Supervivientes a apoyar a Olona en Andalucía

Faltan 10 días para la celebración de las elecciones en Andalucía y los apoyos a los diferentes candidatos cada vez son más explícitos. Ése ha sido el caso de Carlos Alba, un controvertido exconcursante de MasterChef 7, de Televisión Española, y Supervivientes 2021, de Telecinco, que no ha dudado en apoyar a Macarena Olona, de Vox, de cara a los comicios andaluces. Este cocinero que ha respaldado a la líder alicantina y al partido de extrema derecha, sin embargo, no ha estado exento de polémicas en los realities en los que ha participado.

En ellos, el chef demostró ser un gran estratega y un gran competidor, incluso siendo “tramposo”, como él mismo reconoció en MasterChef. O, en el caso de Supervivientes 2021, los usuarios de las redes sociales llegaron a pedir su expulsión del programa por tener dos tatuajes, supuestamente, inspirados en temáticas nazis. Por un lado, un águila que algunos internautas interpretaron como el águila que forma parte del logo del partido de Adolf Hitler. Y, por otro, una cruz de hierro, condecoración honorífica que se entregaba a los altos mandos del Ejército nazi. Otros usuarios decían que se trataba, meramente, del águila del Imperio Romano y de la cruz de los Templarios.

Polémicas aparte, Carlos Alba (Alemania, 1979) es un chef, sevillano de adopción, con las nacionalidades española e italiana. Actualmente, tiene un canal de YouTube llamado Gemelos de Categoría en el cual, de tanto en tanto, invita a personalidades. Por ello, hace unos días, el cocinero decidió llevar a su cocina a Macarena Olona, la candidata de Vox en las elecciones andaluzas para hablar sobre comida, cocina e, incluso, política. Pero Carlos no escatimó en halagos a la líder de extrema derecha a la cual, previsiblemente, votará.

“Que suerte conocerte en persona, mujer imparable, madraza y gran candidata para subir nuestra Andalucía”, decía Alba en su cuenta de Instagram. En el vídeo publicado, de hecho, se aprecia cómo el chef Carlos Alba no dosifica en palabras halagüeñas hacia Olona. “A ver si hay un cambio en España, que nos hace falta. Tienes mis cocinas para lo que haga falta y estoy deseando que llegues muy lejos, porque te lo mereces”, se despedía el polémico y televisivo chef de la candidata de extrema derecha.

Entretanto, la propia Olona, con una dulzura amenazante aprovechó el espacio ofrecido por el cocinero de Vox para airear algunas consignas. Lo hacía mientras elaboraban un gazpacho andaluz y unas migas. “Más de uno me tiene miedo y no me hace falta tener esta arma potente en la mano”, decía Olona mientras blandía un cuchillo con el que cortaba el pan de las migas que estaban elaborando. “Porque saben que se acaba mucha chorizada en Andalucía dentro de muy poco”, continuaba diciendo ante la atenta mirada de su nuevo gran admirador.

Carlos, el polémico

Lo que ha quedado claro tras esta secuencia es que Carlos Alba se ha vuelto uno de los principales fans de Macarena Olona y de la derecha radical. Pese a ello, surge una cuestión previa que en EL ESPAÑOL queremos resolver: ¿Quién es Carlos Alba? Antes de nada, cabe destacar que el chef nació en 1979 en Alemania, pero lleva tiempo viviendo en Sevilla.

Su vida, de hecho, ha sido viajera, porque el cocinero fue durante un tiempo ciclista profesional en el Benfica de Portugal, además de haber estudiado la carrera de piloto de aviación y de dirigir centros de belleza. Gracias a ellos, genera los beneficios necesarios para su mujer y sus dos chihuahuas, cuyas caras lleva tatuadas en los brazos.

Pero si algo ha caracterizado a Carlos Alba en los últimos años es su perfil polémico mostrado en la televisión. El mismo que ya demostró en su paso por las cocinas de MasterChef 7 en el año 2019. Ahí se descubrieron las cartas sobre su personalidad. La alta competitividad del concursante le llevó a cruzar la línea roja de lo ético. Un ejemplo se pudo ver en la prueba de eliminación del talent show en la que engañó a su rival, Laly, que acabó siendo expulsada.

“Yo estoy jugando mis cartas. Laly me está preguntando cómo va el horno y yo le dije que mal, aunque iba bien. Lo que pasa es como soy un poquito tramposo en el juego y ya se lo había adelantado, me dije 'hala, ahí te vas a quedar'... y pa'lante”, dijo entonces sin pudor. Una chulería que le valió para ganarse la enemistad de varios compañeros y el desprecio de buena parte de los espectadores, que celebraron en las redes su eliminación del concurso. Esta se produjo ante su máximo rival, Valentín, en la semifinal de aquella edición.

Pese a todo, sus polémicas en el concurso de cocina de Televisión Española no quedaron ahí. Carlos Alba también dedicó apodos, en tono burlesco y despectivo, a varios de sus rivales. El cocinero, en este sentido, decidió llamar a su compañera Aitana “mantis religiosa” por hacerse amiga de dos compañeros. “Ahora se acerca a Valentín y Aleix –ganador de MasterChef 7–, pero cuando pueda les dará la patada”, opinaba Carlos sobre la cocinera. A otra, Samira, la llamó “víbora” e incluso la hizo llorar en alguna ocasión.

Baja en 'Supervivientes'

Tras su expulsión en la semifinal del MasterChef, Carlos Alba pasó dos años alejado de la pequeña pantalla hasta que, en 2021, acudió a Supervivientes de la mano de Telecinco. Allí, el paso del cocinero fue bastante fugaz, pero no estuvo exento de alguna que otra controversia. Por ejemplo, se le acusó, como informó entonces este diario, de hacer trampas en una de las pruebas de recompensa.

Carlos Alba, durante su expulsión de 'Supervivientes 2021' por lesión.

Pero, sin duda, la principal polémica la protagonizaron sus tatuajes, acusados en redes de contener simbología nazi. En concreto, Alba lleva tatuada en una de sus piernas un águila que algunos internautas interpretaron como el águila que forma parte del logo del partido nazi. Otros, sin embargo, explican que esta águila representa al poder del Imperio Romano. Además, el cocinero tiene en el hombro una cruz de hierro, condecoración honorífica que se entregaba a los altos mandos del Ejército nazi en esa época. Otros tuiteros, no obstante, defendían que esa es la cruz de los Templarios.

Sea como fuere, el paso de Carlos Alba en Supervivientes 2021 no fue de larga estancia a causa de las lesiones que sufrió. En una de ellas, su mano se vio afectada y por “prescripción médica”, el cocinero regresó a casa, entre lágrimas, para poderse tratar mejor. Desde entonces ha seguido con sus negocios y su canal de YouTube, dedicado a la cocina. La misma cocina a la que ha invitado a Macarena Olona para cocinar y para mostrarle su apoyo de cara a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio.

