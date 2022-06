Juanma Moreno aclara que buscará apoyos puntuales de todos, no sólo de Vox, si logra gobernar en minoría

A medida que va transcurriendo la campaña, el cruce de declaraciones va en aumento. El presidente de la Junta y candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, ha aclarado su deseo de querer hacerse un 'Ayuso' con apoyos puntuales de Vox.

Un día después asegura que si consigue el próximo 19 de junio una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario, no solo buscaría apoyos puntuales del partido de Santiago Abascal, sino de todos los partidos.

Moreno ha aclarado su deseo en una explotación ganadera en pleno Valle de los Pedroches, en Córdoba. Allí ha vuelto a fotografiarse junto a su "amiga" y "talismán" la vaca Fadie, a la que conoció en la anterior campaña. En aquella ocasión, le preguntó que si iba a votar al PP y ahora le ha pedido que le dé la misma suerte.

El candidato ha aprovechado su visita a esta explotación ganadera para subrayar su apoyo al sector ganadero andaluz con medidas fiscales y económicas que favorecen el relevo generacional. También para reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome conciencia de los "gravísimos problemas" que está atravesando el sector agroindustrial.

En concreto, le ha pedido reaccione y ponga en marcha un paquete de medidas para mitigar la subida de precios en los combustibles y en la electricidad.

En cuanto a los posibles pactos, el candidato popular ha recordado que durante esta legislatura se han sacado proyectos tanto con Vox, sobre todo en el ámbito económico, como con partidos de la izquierda, en el ámbito social. Por tanto, cree que "el PP andaluz es la única opción de gobierno".

Moreno insiste en que ante el deterioro de la economía mundial y española que se puede producir a partir del otoño, "se necesitan gobiernos fuertes y sólidos".

"No estamos aquí para cambalaches ni para triples pactos, sino que necesitamos una mayoría suficiente para tener determinación y la firmeza para proteger a las familias y al sistema productivo andaluz", ha indicado.

Moreno y Olona, "pareja de hecho"

Sin embargo, el candidato del PSOE, Juan Espadas, ve que Juanma Moreno y la candidata de Vox, Macarena Olona, conforman "una pareja de hecho" para un hipotético "gobierno de coalición" entre ambas formaciones. De ahí, que él también se erija como única alternativa.

Ha sido la propia Olona la que ha reconocido en una entrevista en la Cope que el PP es "el aliado natural" de su partido. Por ello, en un mercadillo en la localidad granadina de Baza, Espadas ha vuelto a pedir a los andaluces más progresitas que salgan a la calle para evitar esta unión.

El candidato del PSOE, Juan Espadas, en un acto en Granada. PSOE

"Esto es una pareja de hecho, uno lo enseña más y otro lo enseña menos, pero, en definitiva, es la alternativa a un Gobierno de progreso, que es lo que representa el PSOE", ha resumido Espadas.

Denuncia a la JEA

A su vez, Espadas ha confirmado este miércoles que su partido ha presentado ante la Junta Electoral de Andalucía (JEA) una denuncia contra el uso de la imagen del rey Felipe VI en una publicidad electoral del PP-A junto a la del presidente de la Junta.

En concreto, la imagen objeto de la denuncia muestra un saludo del Rey con el presidente de la Junta y, por encima, sobreimpresionado el mensaje "Llevabas mucho tiempo esperando un presidente como éste... Todos con Juanma! Andalucía avanza".

A su juicio, no se puede utilizar la imagen del rey, de la Casa Real, para introducir "un mensaje subliminal sobre quién apoya y qué". Espadas mantiene que "la Casa Real es patrimonio de todos los españoles".

"Motor del cambio real"

Por su parte, durante la entrevista, la candidata de Vox, aunque reconoce al PP como su "aliado natural", ha exigido para su partido ser "el motor del cambio real".

Olona ha justificado que el lunes, durante el debate de la RTVE, se mostró "más apasionada" en los reproches hacia el PP al esgrimir "un punto de traición" que no imputa al PSOE.

"No vengo a calentar la poltrona pública, vengo a servir a los andaluces", ha proclamado la candidata de Vox sobre sus planes de actuación en la política andaluza. Sobre posibles pactos, tras el 19 de junio, Olona ha vuelto a reservar a Juanma Moreno el papel de "vicepresidente extraordinario".

De ahí que augure la posibilidad de formar "un buen equipo" si es su vicepresidente, al tiempo que ha trasladado que "tendrá su espacio mediático".

Sin embargo, ha seguido criticando su gestión al frente de la Junta. Cree que afrontó la campaña de las elecciones de 2018 con la promesa de la "bajada masiva de impuestos", pero en la actualidad la comunidad sigue teniendo impuestos propios. "Ocho y es la segunda con más".

A su pretensión de que "el dinero de los andaluces esté en sus bolsillos", Olona ha vuelto a insistir en que meterá "la tijera de podar del gasto superfluo" para que "haya dinero para los andaluces".

Rectifica su agenda

Precisamente en esta jornada, el equipo de campaña ha difundido la agenda prevista de su candidata para este miércoles y días sucesivos, cuando en principio no iba a tener agenda pública hasta el viernes.

Estaría tres jornadas sin pedir el voto a los andaluces y sin visibilidad en los medios, lo que ha llevado a su equipo a corregir la primera intención y tener agenda pública.

La segunda convocatoria de este miércoles ha sido en Dos Hermanas, feudo socialista. Allí, según ha difundido el partido en un vídeo de 45 segundos, un hombre se le ha acercado para decirle que era militante del PP pero que estaba decepcionado, momento en el que ha sacado el carnet y lo ha roto.

Imagen del vídeo difundido por Vox sobre el encuentro de Macarena Olona con un ciudadano en Dos Hermanas. Vox

"Estoy un poquito decepcionado, llevo ya más de 20 en el Partido Popular de afiliado, ahora mismo estoy pasando una situación... después de 20 años cotizando, ahora mismo tengo un certificado de exclusión social", asegura el hombre en su diálogo con Olona.

"Me convenciste", asegura después de romper el carnet. "¿En el debate?", pregunta seguidamente Olona. "Puedes contar con mi apoyo", le acaba indicando a la candidata, antes de fundirse en un abrazo con él.

La vuelta a los sondeos

Por su parte, el candidato de Cs, Juan Marín, ha vuelto a confiar este miércoles en "dar la vuelta a los sondeos" que vaticinan un mal resultado para la formación liberal.

"Yo me he dedicado a hacer gestión y, probablemente, Juanma a hacer política, y eso en los sondeos cuenta", ha subrayado Marín, en referencia a no haber sabido comunicar la gestión de su gobierno. Sin embargo, asegura no arrepentirse de nada.

En un desayuno-coloquio en el restaurante Abades Triana, en Sevilla, presentado por la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, Marín ha insistido en que, tras el 19 de junio, "lo único que tiene que decidir el PP es si quiere gobernar con Vox o con Cs". Al respecto, asegura que si se da el primer caso, no van a tener su apoyo si lo necesitan.

Medidas para los jóvenes

Las dos candidatas a la izquierda del PSOE, Inma Nieto y Teresa Rodríguez, han presentado este miércoles sus propuestas relacionadas con los más jóvenes.

La líder de Por Andalucía ha prometido que en caso de formar un Gobierno tras las elecciones del 19-J no solo revertirá la financiación que estaba pensada para las universidades, sino que la incrementará "en un 10%". Nieto también ha criticado "el recorte de 135 millones de euros" acometido por el Gobierno andaluz.

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, mantiene un encuentro con jóvenes en Córdoba. Adelante Andalucía

Por último, la candidata por Adelante Andalucía ha reclamado este miércoles "respeto" para el ocio de los jóvenes, que éstos precisan por una cuestión de salud mental. Su objetivo es revisar la llamada Ley Antibotellón para eliminar aquellos aspectos que, a su juicio, "están coartando la libertad de la gente".

En un acto en Córdoba, donde ha mantenido un encuentro con jóvenes, Rodríguez ha relacionado los problemas de salud mental ocasionados por la pandemia y con la falta de desarrollo en el ámbito de la cultura y del ocio.

