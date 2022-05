Las musas eróticas del franquismo, contra el puritanismo de Montero: "Olé el carisma de Chanel"

La polémica no ha parado de perseguir a Chanel desde el principio: el Benidorm Fest. A las cuatro mujeres que protagonizan este reportaje, también las criticaron al principio. Tan al principio, que hace casi 50 años de aquellos tiempos.

Fue tras ganar en Benidorm cuando comenzaron a arreciar las críticas a Chanel por el sistema de votación, por el tipo de canción, por su vestuario, porque no ganaron ni Rigoberta Bandini ni Tanxugueiras... Podemos pataleó elevando al Congreso una supuesta falta de transparencia en las votaciones, mientras que el PSOE, directamente, pidió la en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE que censurara la canción.

La diputada socialista Lidia Guinart llegó a decir que 'SloMo' apelaba a una "normalización de la mercantilización del cuerpo de las mujeres". Hasta un sindicato, Comisiones Obreras, pidió a la dirección de RTVE que dejara sin efecto la designación.

Luego vino el chanelazo, que podría traducirse también, además de en su triunfo, en una bofetada sin mano a los críticos. Quedó en tercera posición, logrando más puntos que ningún otro artista español en la historia de Eurovisión. Mientras los partidos políticos recogían cable felicitándola, en las redes sociales han seguido criticándo su actuación. Sobre todo, mujeres.

Quienes creemos que una canción que invita a prostituirse enseñando el culo no somos moralistas, sabemos que la imagen y el mensaje no son inocentes, ahora tenemos esta letra vomitiva en todas las emisoras y las niñas quieren ser Chanel y no investigadoras, vamos bien! pic.twitter.com/QWcjI3fe8i — Ángela Escribano Mar (@Angelasororidad) May 15, 2022

En televisión Chanel también ha sido vapuleada tras la final de Turín. Lo hizo Pilar Rahola, quien calificó de "vomitiva" la letra de la canción en 'Todo es Mentira'. "A mí me sobra el culo. ¡Lo tenía que decir! Me parece un estereotipo clásico de un tipo de modelo de mujer que creo que sobraba. Chanel no merecía que hablásemos de ella por su culo, sino como profesional".

"Vomitiva": Pilar Rahola se despacha demoledora contra Chanel y su actuación en #Eurovisión https://t.co/93UtznrlpY — El Televisero (@eltelevisero) May 19, 2022

Al otro lado de la línea telefónica, Bárbara Rey suelta una enorme carcajada. "¿Pilar Rahola? No me extraña, es lógico. Ya tiene ella bastante. Los que van de progres y las que van de progres creen que lo saben todo, cuando es tristísimo que se preocupen por estos temas", asegura a este periódico.

Bárbara Rey, Susana Estrada, María José Cantudo y Josele Román saben bien qué es ser criticadas, perseguidas e incluso insultadas, siendo artistas, por mostrar su cuerpo, o por como iban vestidas o desvestidas. ¿Eran otros tiempos?. EL ESPAÑOL ha hablado con ellas, todas ellas artistas y mitos eróticos de un país que pasó del gris a la transición y al destape, para preguntarles si creen que hay una ola de puritanismo contra las mujeres en la España de 2022.

Bárbara Rey

Bárbara Rey en una imagen de archivo. Gtres

La artista manifiesta que "no he estado pendiente de la polémica, sólo de lo bien que lo ha hecho Chanel, pero vamos, que la polémica no me extraña por cómo vamos últimamente". Se refiere a que "los valores feministas de la ministra (de Igualdad) son rechazados por el 90% de las españolas, que no los comparten. Ni yo, ni las mujeres que conozco y que trabajan conmigo: no podemos estar de acuerdo. Porque en lugar de igualarnos, lo que hacen cada día es transformarnos en unos seres inútiles y enfermizos. Yo en mi vida he dejado de trabajar por tener el periodo".

La actriz califica de "vergonzoso" que "ni durante el destape, tanto de mujeres como de hombres, ocurría este tipo de censura". Las mujeres, advierte Bárbara Rey, "pueden hacer lo que quieran, siempre que no se ofenda".

Como dirán las otras protagonistas de este reportaje, Rey cree también que es "la envidia" lo que subyace en que Chanel haya sido tan criticada. "Porque quienes la critican ni valen, ni pueden, ni han nacido con las cualidades para ser una artista como lo es Chanel".

-¿Qué le parece que un partido político pidiera que se anulasen los votos que la hicieron ganadora del Benidorm Fest?

-Nosotros sí que tendríamos que pedir que se anulasen los votos, pero para otras cosas.

Bárbara Rey advierte que "yo cuando tenía 24 o 25 años llevaba el mismo tipo de ropa que lleva ahora Chanel. Yo hacía revista, cine, café teatro… y que en 2022 vengan con estas historias… es que me da vergüenza que exista esta gente".

Bárbara Rey en los años 70.

A su juicio, Chanel ha hecho "un trabajo extraordinario. Es una artista como la copa de un pino. Porque los que sabemos qué es cantar y bailar a la vez, como hace ella, sabemos que es prácticamente imposible. Lo sabemos, y en la mayoría de las ocasiones teníamos que recurrir al playback".

La actriz no oculta su enfado. "Es que me indigna. En lugar de valorar su trabajo, entran a valorar la letra y cómo va vestida. Es vergonzoso".

Antes de la muerte de Franco "yo he hecho café teatro con ese tipo de ropa, y habiendo censura, no me han censurado la ropa. Es que a qué extremo estamos llegando. El tanga yo lo he llevado, igual que un montón de actrices y vedettes. ¿Y ahora critican eso? Chanel es una chica extraordinaria".

"Es tristísimo el nivel de inteligencia de quienes la critican por cómo viste o por lo que canta. Su coeficiente no da para más. Lo peor es que estamos en manos de un enorme porcentaje de este tipo de gente, y es triste", ultima.

Susana Estrada

A Susana Estrada, por hablar de sexo le quitaron el derecho al voto y el pasaporte, que no recuperó hasta 1987. La actriz, cantante y vedette protagonizó el primer desnudo integral en un teatro tras la muerte de Franco y enseñó un pecho recogiendo un premio en 1978 de manos de Enrique Tierno Galván, en una imagen en blanco y negro que se convirtió en un icono.

La musa más valiente del destape, quien vive en Benidorm, suelta también una enorme, larga y contagiosa carcajada. "Ya la polémica no es porque no ganó la canción de las tetas, ahora es el culo de Chanel", dice entre risas a EL ESPAÑOL.

En 1976 "yo ya llevaba esos bodis. Y cantidad de mujeres. Y Franco estaba vivo. Sí, hacíamos las funciones para los censores, que te decían que ese bañador había que bajarlo 4 dedos y ese escote subirlo", recuerda.

Susana Estrada, en una imagen reciente. Alicia Ruiz

Sobre Chanel, Susana Estrada suspira y valora que "menos mal que no ganó Rigoberta en el Benidorm Fest", porque no habría llegado tan lejos como Chanel en Eurovisión. Pese a que 'SloMo', es una canción "que no me gusta", ella "es una profesional que fue para hacerlo bien. Es una mujer que lleva muchos años trabajando. Porque se puede ser cantante, y cantar bien, pero ser artista es otra cosa: es encandilar, romper, tener carisma… y Chanel lo tiene".

"A veces las personas, y te digo las personas por evitar ese ‘niñas, niños, niñes’ que me da 27 patadas, tienen una voz fantástica, y otras cantan muy bien, y los que triunfan son los segundos porque además tienen carisma dentro y fuera del escenario. Si encima eres joven, guapa, tienes buen cuerpo, cantas y encima bailas si cabe aún mejor… la envidia no se puede evitar".

-¿Estamos yendo para atrás juzgando así a las mujeres?

-Hemos ido para atrás. Ahora todo sienta mal, no se puede opinar ni decir nada. Y para colmo están las redes sociales, donde se vuelca la frustración y la mala leche. Es que a mí esta polémica que han montado me parece pueril. Sin menospreciar a nadie, en Benidorm se cogió a Chanel porque era la mejor. No estamos hablando de actuar en una verbena de pueblo: estamos hablando de Eurovisión.

"Vi el Benidorm Fest con ojos profesionales. Vi cómo cantaban y quien desafinaba, y cuando vi a Chanel me dije ‘esta es la que tiene que ganar’. Porque el tema, además era rompedor y va con los tiempos, y es actual. ¿Qué hay que avanzar? Pues no, no se puede".

Susana Estrada está convencida de que sin guerra de Ucrania "Chanel habría sido segunda e incluso primera. "Es que cuando salió fue realmente una explosión, fue histórico. ¿No están queriendo empoderar a la mujer? ¿Cómo quieren hacerlo, vistiéndola de la cabeza a los pies?".

En 2022, considera Estrada que "la mujer ya está empoderada. Ya hemos luchado mucho por empoderarnos. Antes nada era legal. Ahora, ¿qué margina a la mujer? Yo quiero que alguien de fuera de la política me lo explique. ¿Y ahora nos hablan del culo de Chanel? Olé el culo de Chanel", suelta emocionada.

La actriz y vedette cuenta con cierta tristeza a EL ESPAÑOL que "tengo una sensación de inutilidad y de frustración. De preguntarme para qué las mujeres como yo hemos hecho lo que hicimos hace tantísimos años, todo lo que hemos aguantado, para que ahora estemos peor que antes".

La actriz, cantante y vedette, en una foto durante una de sus actuaciones. Cedida

Susana Estrada no duda en afirmar que ve "con Chanel un paralelismo conmigo. Ha empezado y ya están criticándola. Cuando monte su espectáculo, porque acabará montándolo porque es una artista, también dirán. Y donde vaya, y pese a las críticas, ella llenará. El éxito no te lo perdonan jamás. Hasta quien te apoya, te dirá que qué suerte. No, suerte no. No es suerte, es trabajo. Es trabajar muchas horas al día ensayando para que no se manchen las coreografías, atender a los medios, acudir a eventos, actuar… y eso solo lo aguanta una profesional".

A Chanel le desea "fuerza y que no de un paso atrás ni para coger impulso". Porque, según Estrada, "llegará el día que no haga musicales y haga un espectáculo propio, como una gran estrella, porque es una gran estrella como las puede haber en Estados Unidos. Lo tiene todo en la mano: si se fuera a Miami rompería la pana".

Maria José Cantudo

La actriz María José Cantudo, en una imagen reciente. Cedida

La actriz teatral y vedette de comedias musicales como 'La Corte del faraón' o 'Las Leandras', María José Cantudo, afirma a EL ESPAÑOL que no entiende "a qué viene esta polémica a estas alturas". "En España -que es un país maravilloso- somos muy especiales. A mí lo que me gustaría es que se respetase más al profesional".

"¿La política por qué se tiene que meter en el arte? ¿Porque (Chanel) enseña el culo?", se pregunta. Como Bárbara Rey y Susana Estrada, La Cantudo opina que la representante española en Eurovisión es una gran artista y una gran profesional, "que canta y baila maravillosamente. Eso es arte. Lo demás es mediocridad, vulgaridad y envidia".

La actriz, vedette y cantante, en una imagen de sus inicios profesionales. Cedida

María José Cantudo también lo pasó mal por enseñar su cuerpo. "Hice una película maravillosa que tuvo dos versiones. Una, sin versión destape, y la otra, a la muerte de Franco, con él. A partir de ahí... me quemaron hasta el ascensor". Ella no hizo destape, porque se pasó al teatro "y he cargado toda mi vida con ese mochuelo".

Josele Román

La actriz y cómica Josele Román, en una imagen promocional Santana Films

Reconocida actriz cómica, pareja en innumerables películas de actores como Alfredo Landa en películas inolvidables, Josele Román también fue un mito erótico durante los últimos años del Franquismo. Josele reflexiona que hoy "a las mujeres nos van a poner un saco, cuando los travestis van más escotadas y nadie dice nada. ¿A estas alturas nos van a enseñar a nosotras cómo tenemos que ir?".

El feminismo, para Román "no tiene nada que ver con llevar una minifalda o vestir como una monja". La actriz reflexiona para EL ESPAÑOL que, con todo esto, "no sé bien en qué se convierte la mujer ahora".

Sobre Chanel y su actuación, "a mí me gustó mucho. A mí me gusta esa música, fue un espectáculo estupendo, con ella bailando y cantando, aunque la canción no me entró a la primera. Cómo iba a salir tapada. Si hasta en el ballet clásico los hombres van en mallas porque es que es cómodo para bailar y el cuerpo debe verse".

Josele Román también fue un mito erótico de la época. Getty Images

Chanel, coincide Román, es más que una cantante. "Es una artista". Aquí en España se ha hecho de siempre revista, y toples cuando se ha podido. Yo la verdad es que no sé qué pasa que ahora hay censura con todo".

-Con el humor también.

-También. A mí me gusta mucho el humor y ahora tampoco se puede hablar de nada. Ahora todo es o racista, u homófobo, o de todo.

Josele recuerda las películas en las que participó "en las que se abordaban temas como el divorcio, los cuernos, siempre de él a ella por supuesto, aunque ella fuera guapísima y él fuera feo y bajito… Era un cine, pese a todo, bien hecho: bien iluminado, con muchas cámaras, aunque tratara de las tonterías de la época".

Ella, como Bárbara Rey, María José Cantudo y Susana Estrada no para de preguntarse '¿Y ahora esto?'. "Las mujeres, como si quieren ir en bragas por la calle. Pero si ahora mismo lo hacen también los chicos, que están en Instagram mostrando abdominales y enseñando el culo. ¿Y ahora se meten con Chanel?"

