Chanel: "La meditación me ayuda a no dejarme llevar por esa corriente de linchamientos"

No han sido días fáciles para Chanel Terrero (Cuba, 1991). Desde que la artista ganó el Benidorm Fest con su actuación con SloMo el pasado 29 de enero, los haters se han lanzado en avalancha contra ella. La bailarina lleva años actuando en escenarios de todo el país, dando vida a los personajes de conocidos musicales como 'Mamma Mia!' o 'El Rey León'. Su experiencia en el mundo profesional le ha valido para anteponerse a las críticas y no dudar de su talento.

Para esta joven, que se siente orgullosa de ser tanto cubana como española (lo califica de "buena mezcla") se ha visto obligada a cerrar su cuenta de Twitter estos días para dejar de recibir el 'bombardeo' constante de algunos usuarios que solo quieren herir con sus comentarios. ¿Cómo ha conseguido conservar en buen estado su salud emocional? Poniendo en práctica su inteligencia emocional y meditando mucho, algo que también contaba este lunes en el programa Espejo Público.

Chanel cree que en el colegio se debería enseñar esta disciplina. Sobre la meditación añade que no es "ninguna gurú", pero esta práctica le ha servido para "no dejarse llevar por los linchamientos, y tampoco dudar de lo que estaba haciendo. Explica que desde pequeña siempre ha visualizado pensamientos positivos en su cabeza, pero que con el Benidorm Fest se puso más enserio con el 'mindfulness' porque no podía permitir que todo el tiempo que llevaba trabajando, "se viera afectado por los nervios".

La representante de España en Eurovisión 2022 cuenta a EL ESPAÑOL de Alicante que tuvo una infancia muy feliz, al "estilo Disney". Llegó a Olesa de Monserrat (Barcelona) muy pequeña y estudió en la 'Escola Pública Josep Ferrà i Esteva'.

Explica que desde pequeña ha estado motivada por la danza y la música. Empezó muy temprano a practicar gimnasia rítmica y ballet, por lo que la "disciplina" del deporte le han acompañado durante toda su vida. No recuerda un momento concreto en el que decidiera que de mayor sería artista, pero sí se acuerda de estar viendo 'UPA Dance' en televisión y darse cuenta que lo que tanto le gustaba hacer en su tiempo libre, podía tener una vía profesional.

De su familia no ha querido dar muchos detalles pero sí ha dicho que, aunque ninguno de ellos se dedica a los escenarios de forma profesional, sí que "tienen mucho arte". Ella se siente cubana porque de ahí son sus raíces, pero también se siente catalana porque Barcelona la ha acogido gran parte de su vida. Y por supuesto también española porque para ella "no hay diferencia".

Le hemos preguntado como es Chanel en las distancias cortas, "superamorosa, cariñosa y un poco payasa, con un sentido del humor muy definido", ha respondido. En cuanto a sus defectos o qué es lo que le gustaría mejorar en un futuro, nos ha contado que es una persona muy "autocrítica", y que eso le ha perjudicado en alguna ocasión.

Nos ha contado que su comida favorita es cualquier plato que lleve arroz y que no le gusta nada el café porque le entran "taquicardias". Además, aprovechando que el lunes fue el Día de San Valentín, desde este diario hemos querido aprovechar para saber si está enamorada. "Lo estoy, pero de la vida". También de sus familiares, amigos y conocidos.

La siguiente pregunta estaba muy clara. ¿Tienes pareja?

"No sé jiji" (pausa de silencio) "puede que sí, puede que no...", sigue riendo y se despide con el mismo brillo en los ojos con el que nos ha recibido.

