Chanel antes de actuar en Benidorm: pisotón derecho y unas gotas de perfume porque dan "seguridad"

Chanel Terrero (La Habana, 1991) ha sido sin duda la gran favorita de la primera semifinal del Benidorm Fest. La bailarina sorprendió a todos con 'SloMo', y no es para menos porque la energía, sensualidad y el buen rollo que desprendió dejó a muchos eurofans con la boca abierta.

Desde la azotea de un hotel con el skyline de Benidorm de fondo y una sonrisa de oreja a oreja, Chanel cuenta a EL ESPAÑOL lo contenta que está con su actuación de anoche, aunque confiesa que todavía quedan "algunas cosas por pulir" para que el equipo "brille" todavía más este sábado en la final.

P: Primera semifinal del Benidorm Fest superada y con mucho éxito. 'SloMo' queda ganadora de la primera seminifal. ¿Cómo te sientes después de la gala del miércoles?

R: Todavía estoy en una nube, pero muy contenta. Tengo los ojos super hinchados de llorar. Está siendo un proceso muy guay y todo el trabajo que hemos mi equipo y yo se vio reflejado anoche.

P: Tu puesta en escena fue como tú anticipabas "segura, potente, fuerte y con mucha garra", ¿te ves más cerca de representar a España en Eurovisión?

R: Sentía respeto (no miedo) porque soy nueva en esta industria. Creo que fue sobre las dos de la mañana que miré a mi mejor amiga, que está aquí conmigo, y le pregunté "¿esto es real?". En ese momento caí y le dije, "hemos quedado primeras". No me lo esperaba para nada.

El equipo y yo hemos estado preparando esta candidatura desde el minuto uno para ir a Eurovisión. Vamos con todo y estamos a tope. Me veo ahí porque me ilusiona, lo proyectó y seguimos trabajando para ello. He dormido apenas dos horas, pero aun así sigo con ganas de ensayar y de dar lo mejor el sábado.

P: Muchos eurofans compararon tu actuación de anoche y a ti con 'Fuego' y Eleni Foureira. ¿Te sientes identificada con estos comentarios?

R: Algo he visto por redes. Pero en verdad son opiniones. Nosotros en ningún momento hemos querido imitar a nadie, partiendo de la base de que somos personas y artistas diferentes. Otra cosa es que las dos seamos mujeres empoderadas y que subamos al escenario con fuerza. Nos pueden comparar, pero no me sienta mal. Eleni lo petó pues ojalá también petarlo.

P: Rigoberta, Tanxugueiras, Blanca Paloma, Rayden y tú sois algunos de los favoritos entre el público. ¿A qué artista ves con más potencial para Eurovisión?

R: Lo he comentado un montón de veces y, después de ver la gala de ayer, me reitero. Tengo un montón de ganas de ver a mis compañeros de hoy, las puestas en escena en directo y en verdad todos para mi son merecedores de representar a España en Eurovisión.

Tengo muchas ganas de ver a Rayden su puesta en escena. No se porqué me da un vibe de que va a ir muy bien. Cuando vea a todos mis compañeros tendré una opinión.

La cantante Chanel interpreta 'SloMo' durante su participación en el Benidorm Fest. EFE RTVE

P: Con respecto a los artistas no clasificados anoche para la final como 'Azúcar Moreno' o'Unique', ¿qué opinas sobre ellos?

R: Me da mucha lástima porque todos y cada uno de nosotros somos fieles merecedores de pasar a la final. Hola, ¿azúcar moreno? Las amo. Pero al final esto es una competición. Todavía no he podido hablar con ellos, pero tengo muchas ganas de darles un abrazo y felicitarles por el currazo que han hecho.

P: Todo el mundo está de acuerdo en que tu puesta en escena fue increíble, pero hay quien ha criticado en Twitter la cantidad de coros pregrabados en SloMo. ¿Qué responderías a este tipo de comentarios?

R: Lo que se ve de dentro no es lo mismo que desde una pantalla. Yo estoy muy tranquila con mi actuación. Obviamente hay cosas que se pueden mejorar porque somos seres humanos.Pero estoy muy orgullosa de mi equipo. Tengo ganas de crecer todavía más y de subir un puntito más el sábado en la final.

P: ¿Qué cambiarías de SloMo para Eurovisión?

R: No cambiaría nada. Subir tres o cuatro escalones y pulir tres o cuatro cosas para hacer que brille todavía más. Todo mi equipo y yo hemos pensado y elaborado esta candidatura para ir a Eurovisión.

P: Por último, me gustaría que nos contases algún secreto o rutina que tengas antes de actuar o cantar. Algo que digas o hagas que te haga salir con esa energía.

R: Pues mira, ayer entramos al escenario pisamos todos a la vez con el pie derecho para que saliera bien, eso es una de las cosas que hago. Y luego también, rociarme de perfume me da seguridad.

Sigue los temas que te interesan