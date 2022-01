Qué es un eurodrama y cuáles está teniendo Benidorm Fest

No saber si habrá entradas para el concierto que quieres, drama. No saber qué pasará con las invitaciones gratuitas para las semifinales de Benidorm Fest, eurodrama. Tu artista favorito suspenda su actuación, drama. Una de las catorce finalistas se retira tres días antes de participar, eurodrama. Tu líder político apoya al Real Madrid o al Barça, drama. Una ministra elige su canción favorita para Eurovisión, eurodrama.

Quedan pocas horas para que arranque la preselección más potente y que más interés ha despertado por escoger la canción que represente a España en Eurovisión. Y Benidorm acapara la atención de los seguidores del mayor festival de la canción que se organiza en el mundo.

Fran y Elena lo viven cada uno desde Alicante y la propia sede de este encuentro. Ambos transmiten el entusiasmo de quien está viviendo de cerca un ilusionante proceso. Y en todo lo bueno que hay, la pimienta llega con esos momentos más o menos inesperados que lo están acompañando.

Difícil de definir, la profesora se arranca con un "eurodrama es cuando las cosas se podrían haber hecho bien desde el principio y parece que había dejadez". Mientras que para el gestor de redes sociales "la vida del eurofan es eurodrama, nos gusta y lo buscamos".

La retirada

El interés que ha despertado Benidorm Fest ha hecho que se vayan sucediendo los eurodramas. Y eso mucho antes de que empiecen los procesos de selección de la canción. El último es el que ha protagonizado Luna Ki. La artista anunciaba este domingo que no viajaba a la capital turística y que se retiraba. Drama, no. Eurodrama.

Ni Fran ni Elena la tenían entre sus favoritas. Sí. Ser eurofan supone disfrutar con las quinielas desde el mismo anuncio de las catorce canciones y artistas que participarían. ¿Sería Varry Brava con Rafaella? ¿Rigoberta Bandini? ¿O Unique? Se siguen las noticias y las ruedas de prensa que Radio Televisión Española está emitiendo por redes. Luego toca comentarlas.

Y ahí se saca la pimienta. "En la rueda de prensa todos los demás cantaron y ella recitó su letra. Eso lo puedo hacer yo", cuenta risueño Fran. De aquella presentación inicial, en cambio, Elena recuerda a Blanca Paloma que la sorprendió frente a la favorita que tenía previamente. "Con solo un vídeo de YouTube te pone los pelos de punta", asegura, "y Chanel igual, que se nota que canta mucho en musicales".

Las entradas

La retirada de Luna Ki ha sorprendido pese a esos indicios o los debates sobre el tema. Pero no ha sido el único asunto que ha interesado a los seguidores en este mes y medio. El eurodrama que más ha preocupado es cómo se podrían conseguir las entradas para ver en directo a los artistas este miércoles y jueves en las semifinales y luego en la final del sábado.

"Ha habido un malentendido gordo con las entradas porque dijeron que eran gratuitas, pero no especificaron que serían para clubes de fans", resume Elena. En su caso no tenía que preocuparse de reservar hotel en su propia ciudad, a diferencia de los que querían acudir desde toda España, pese a la limitación de espectadores. "Un amigo de Murcia se reservó el AirBnB antes de tener la entrada", cuenta. Y no. Se quedó fuera de las que han estado disponibles. Drama, no. Eurodrama.

La política

¿De qué equipo son los líderes políticos en España? El poder del fútbol se comprueba con lo habitual que es que se pronuncien sobre este aspecto y las escasas polémicas que se generan sobre ello. Si se cambia para que opinen sobre la canción favorita para ir a Turín, la cosa es diferente. Yolanda Díaz y Jéssica Albiach lo hacen y se convierten en tendencia en Twitter.

"¿Por qué se cuestiona que uno diga que es del Benidorm Fest y lo ven normal en el Madrid o el Barça?", se pregunta retóricamente Fran. A él le gusta que ambas políticas se hayan pronunciado, especialmente porque "apoyan las que me gustan". A Elena le preocupe que eso se politice. "Me parece bien que digan que les guste porque a lo mejor le da más visibilidad y lo ven más personas, pero no que lo promocionen porque no vendría a cuento. Eurovisión se ha mantenido al margen de los problemas políticos".

Fuera de esas políticas, Fran y Elena comparten su devoción por el festival. Si él reconoce que "nos gusta el salseo", ella advierte que rehúye de los comentarios negativos en las polémicas, "evito entrar en esos sitios". Y por eso se reafirma en que es muy positiva "y siempre pienso que va a ganar España". ¿Siempre? "Bueno, el año de Manel sí fue un eurodrama".

