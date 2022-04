Palomo Spain vestirá a Chanel en la final de Eurovisión 2022

Palomo Spain (30 años) será el diseñador del vestuario que lucirá Chanel como representante de España en la final de Eurovisión 2022, que tendrá lugar el 14 de mayo en Turín (Italia).

Ambos lo han confirmado este 27 de abril en Madrid en el acto de despedida a la cantante cubanoespañola, que viajará la próxima semana a la sede del festival para iniciar los ensayos de su tema SloMo, que parte como uno de los favoritos a la victoria.

María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, ha relatado que el origen de esta colaboración surgió en la presentación hace unos meses del programa Maestros de la costura, en el que ella le comentó si le gustaría ser el responsable del diseño de Chanel.

"Está siendo muy intenso. Anoche no dormimos. Está todo el equipo involucrado y andamos muy felices por ser parte de este proyecto ilusionante, que este año lo es más, porque tenemos la energía de que algo bueno va a pasar", ha contado el modisto, que ha calificado su propuesta visual como "radiante".

Palomo Spain durante el acto de despedida en España previo al festival. EFE

Alejandro Palomo, el genio detrás de la marca, ha desvelado solamente que la inspiración ha sido crear un modelo de "una mujer muy empoderada, del momento en el que estamos, de una mujer con mucha fuerza" como es la propia artista.

No ha confirmado si tendrá flecos, como publicó un medio especializado, ni tampoco ningún detalle sobre el color, pero sí se ha dicho que tienen más de una alternativa por si hubiese algún problema una vez en el escenario.

Hasta ahora, como en su victoria en enero en Benidorm Fest que sirvió para darle el pase a Eurovisión, la responsable de crear el vestuario de Chanel fue la drag queen Carmen Farala, ganadora de la primera edición del programa "Drag Race España", que no estará en el equipo responsable para Turín.

Chanel, que actualmente figura en el puesto número 5 de los vaticinios de las casas de apuestas para la victoria, se ha declarado "nerviosa, pero contenta" ante esta cita para la que toda su propuesta está "absolutamente cerrada".

"Yo siempre estoy ready", ha bromeado sobre su participación, en una alusión directa a la letra de su canción. "Es una realidad que estoy representando a todo un país, pero no lo veo como un peso que me paraliza, sino como un motor que me da energía", ha añadido.

La artista ha contado que en su preparación está recibiendo clases de canto y que ha vuelto correr en tacones sobre una cinta para mantener el tipo y el aliento, además de apurar junto a su equipo todos los detalles de la coreografía diseñada por Kyle Hanagami.

La representante de España en Eurovisión 2022, Chanel. EFE

"Tenemos muchas papeletas para quedar muy bien posicionados", ha suscrito Julia Varela, quien volverá a ejercer de comentarista de todas las galas para RTVE junto a Tony Aguilar.

Eizaguirre ha suscrito al respecto que, ante sobre una posible victoria de Chanel y la necesidad de organizar Eurovisión en España en 2023, "RTVE está preparada para todo".

Este país, como miembro del Big Five junto a Francia, Alemania, Reino Unido y la anfitriona, Italia, tiene garantizado el acceso directo a la final, pero se emitirá una parte de su actuación en una de las dos semifinales.

