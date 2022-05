Por qué los murcianos son los mejores de España en selectividad: Alejandro sacó un 13,94 en la EBAU

Los alumnos de Bachiller del instituto San Jerónimo de Alcantarilla acuden a clase algunas tardes los meses previos a la Ebau. No se trata de un castigo, sino de un trabajo voluntario que los estudiantes aceptan a propuesta de los docentes para lograr un objetivo: 'petarlo' en la prueba de acceso a la universidad. "Hacemos cuatro simulacros de la Ebau para mentalizarlos", apunta la directora del IES Sanje, Isabel Saturno. Lo que ocurre en este centro es solo un ejemplo que está detrás del éxito murciano en la última Ebau, ya que fue la autonomía que logró la nota media más alta de selectividad de todo el país.

En el IES Sanje de Alcantarilla hacen horas extraordinarias, pero en otros centros de la Región de Murcia también se movilizan para sacar lo mejor de los estudiantes en 'la madre de todas las batallas' académicas: organizan grupos de estudio, los docentes facilitan sus teléfonos personales para resolver dudas a sus alumnos en su tiempo libre, ofrecen tutorías de contenidos Ebau en horario lectivo...

Todo ese trabajo extra influyó en 2021 en el resultado de los 7.263 matriculados en Murcia, en las pruebas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Ebau), cuya media, según datos del Ministerio de Educación, fue de 7,8 sobre 10: tres décimas por encima de la media estatal de 7,5.

Isabel Saturno, directora del IES Sanje en Alcantarilla, este viernes, junto a una escultura con el nombre del instituto. Badía

"En los simulacros de Ebau enseñamos técnicas a los alumnos de cara a la prueba, como hacer una lectura comprensiva rápida de los enunciados, marcando aquellos ejercicios cuya respuesta conocen, para empezar por esas preguntas, ganando confianza y optimizando los noventa minutos de cada examen", ejemplifica Isabel Saturno, directora del IES Sanje. "El año pasado estuvimos dos puntos por encima de la media en dos asignaturas de modalidad de la fase específica: Matemáticas y Economía de la Empresa", apunta Saturno, sobre los resultados positivos que obtuvieron los estudiantes que apostaron por ir a clase por las tardes para ensayar la selectividad.

- ¿Qué otras medidas adoptan para mejorar el rendimiento de sus alumnos?

- Isabel Saturno: Para esos tres días de exámenes, buscamos que el profesor elegido como representante del centro para la Ebau, tenga un perfil cercano y empático con los alumnos para resetearlos emocionalmente después de cada prueba. Así trabajamos la parte psicológica: deben desconectar de la prueba hecha y centrarse en la siguiente.

A quince kilómetros de distancia, en el instituto Alfonso X de Murcia también redoblan sus esfuerzos de cara a la Ebau. "Cuando acabamos el temario en el tercer trimestre, con esas horas lectivas que quedan y a las que ya no acuden los alumnos porque se están preparando la prueba de acceso a la universidad, lo que hacemos es convertirlas en tutorías para aquellos estudiantes que quieran repasar cualquier tema del curso", tal y como explica Diego Reina, profesor de Geografía e Historia del IES Alfonso X. "Nos volcamos con el alumnado: a mí me han llamado estando de fin de semana en Torremolinos y me he puesto a resolver dudas de temarios".

Alejandro Vigueras corrobora la implicación de los docentes. Este alumno de primer año de Medicina obtuvo la mejor nota de la Región de Murcia en la Ebau-2021. "Saqué un 13,94", apunta con humildad, el que fue el estudiante con mejor expediente académico del instituto Felipe de Borbón de Ceutí, al obtener una media de 10 en primero y segundo de Bachiller. "Siempre llevaba los deberes y los temarios al día".

- Como alumno que se examinó en la última Ebau donde Murcia ha obtenido los mejores resultados del país, en su opinión, ¿usted a qué achaca ese 7,8 de media regional?

- Alejandro Vigueras: No voy a decir que los exámenes de otras comunidades autónomas sean más difíciles que los nuestros, solo son distintos. Puedo hablar de mi experiencia personal y en la Región de Murcia los docentes te enseñan bien las materias, el examen era lo que cabía esperar. Además, mis amigos y yo nos preparamos la prueba para sacar buenas notas, no fuimos a probar suerte.

- ¿Qué hay que hacer para sacar un 13,94 y ser uno de los mejores de la Ebau en toda España?

- Alejandro Vigueras: Después de terminar los exámenes en el instituto, solo descansé dos días, y luego empecé a estudiar de lunes a domingo las semanas previas a la Ebau, con un horario fijo para establecer una rutina. En mi caso, no iba a la biblioteca, prefería quedarme en casa. Por las mañanas, me ponía de 9 a 13 horas, y por las tardes, de 16.30 a 20 horas. Cuando me presenté no sabía la carrera que quería estudiar, solo tenía claro que sería una de Ciencias.

En la actualidad, este estudiante, amante del deporte y las series de Netflix, se prepara en la UMU como futuro médico. Este curso ya hay muchos alumnos como Alejandro, hincando codos, de cara a la convocatoria ordinaria de la Ebau prevista en Murcia del 6 al 8 de junio.

Alumnos murcianos realizando la Ebau en 2021. UMU

Al margen del 'protocolo' que siga cada estudiante o cada centro de Secundaria para preparar lo que antaño se conocía como selectividad, lo cierto es que hay más factores que explican el éxito de la comunidad murciana en la última edición de la prueba de acceso a la universidad.

Uno de ellos es el diseño de las pruebas de la fase general donde los alumnos se examinan de Historia de España, Lengua y Literatura, Idioma, que en el 99% de los casos es Inglés, y la asignatura de modalidad determinada por el tipo de Bachiller cursado: Matemáticas II para Ciencias y Tecnología, Matemáticas Aplicadas para Ciencias Sociales, Latín o Fundamentes del Arte para Artes y Humanidades.

En Murcia, el examen de Historia carece de parte práctica y plantea cuatro opciones de temas teóricos para desarrollar dos. "Eso les facilita preparar este examen, sin necesidad de mirarse todo el temario", admite desde el anonimato un docente murciano de Historia.

"En Madrid, por ejemplo, los alumnos deben enfrentarse a una parte práctica que puede ser un mapa, analizar un texto o comentar una foto, y en la parte teórica hacen cuatro de doce preguntas, con lo que están obligados a estudiarse todo el temario porque las cuestiones no son de desarrollo, sino específicas, mientras que en Murcia, al escoger dos temas de cuatro, eso permite a los estudiantes no estudiarse 9 temas de 18".

Tal situación se plasma en la estadística del Ministerio de Educación: en el último lustro, los murcianos están abonados al 'top' tres de las mejores notas del país en esa materia, con una media de 6,94 a 7,49.

Libros hasta la muerte de Franco

El formato 'light' de Historia se repite con el examen de Lengua y Literatura, según un docente de esa materia: "Comparado con otras autonomías es más sencillo porque las lecturas de Murcia llegan hasta libros publicados en 1975, la muerte de Franco, pero en Madrid, por ejemplo, se llega a autores contemporáneos, de modo que los murcianos no tocan a escritoras como Almudena Grandes. Además, el examen de las nueve lecturas no pregunta sobre el contenido de los libros para analizarlos, sino que pregunta la teoría del movimiento literario al que pertenece el autor".

Esto se traduce en que de 2017 a 2021, los murcianos se han aposentado en el 'top ten' de autonomías, con una nota media que ha oscilado del 6,68 al 6,98 en Lengua Castellana y Literatura. Pero ojo, los ejemplos de estas dos materias no suponen que en la práctica, en la Región se esté haciendo algo fuera de lo que establece el Real Decreto 5/2016 que regula la Ebau, tan solo se diseña el contenido en función de las posibilidades que ofrece esta norma para cada uno de los distritos universitarios del país.

Una profesora, en 2021, ofreciendo indicaciones a los estudiantes que se iban a examinar de la Ebau en la Universidad de Murcia. UMU

¿Es mejor centralizar la selectividad?

A pesar de que todo se regula vía decreto, anualmente, se repite la polémica sobre el nivel de los exámenes de cada territorio, en cuanto el Ministerio publica los resultados de la selectividad por comunidades, y unas están en la cúspide, y otras en el vagón de cola, unas con el mejor nivel de Inglés, como País Vasco [8,04] y otras con el peor, como Galicia [5,94], unas con mejores notas para acceder a plazas de carreras de prestigio en cualquier universidad, y otras con sus alumnos hundidos porque una décima es la diferencia entre matricularse en el título anhelado, o llorar.

La mejor prueba de ello son las suspicacias que ha provocado que Murcia alcanzase un porcentaje de aprobados (95,6%) por encima de la media estatal (92,7%), siendo una de las autonomías que peores resultados obtiene en el informe PISA. El debate siempre conduce a la misma pregunta sin resolver para atajar esta polémica: ¿Es mejor una Ebau centralizada desde el Ministerio? De momento, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, la Asociación Española de Estudiantes de Enfermería y en comunidades como Andalucía han reclamado un modelo de prueba único y homogéneo para todo el país.

La pelota está en el tejado de la ministra Pilar Alegría porque hay prevista una reforma de la selectividad para 2024. Entretanto, la vicerrectora de Estudios de la Universidad de Murcia, Sonia Madrid, rechaza que la Ebau sea más sencilla en la huerta del Segura: "La nota que tienen nuestros alumnos no se debe a que el examen sea más fácil que en otras autonomías, ellos se esfuerzan, estamos cansados de las sospechas de que los murcianos sacan mejores notas porque les ayudamos, aquí hay buenas notas porque los alumnos que llegan a Bachiller tienen nivel y el examen es acorde".

- ¿Por qué se desliza desde otras comunidades que en Murcia es más fácil la Ebau?

- Sonia Madrid: La única forma para calcular la dificultad de un examen es comparar la nota media de los alumnos en Bachillerato y la nota que sacan en la fase general. Si un alumno es muy bueno en Bachiller y luego cuando llega a la fase general la distancia entre sus notas es mucha, significa que el examen es muy difícil, pero si resulta que la distancia es corta entre ambas notas, quiere decir que están alineadas. Ahí es donde descubrimos que las pruebas que se realizan en la Universidad de Murcia están en la zona intermedia de dificultad, ya que les bajamos 0,90 puntos entre la nota media de Bachiller y el examen de las cuatro asignaturas en la fase general.

- ¿Cuál es la clave del buen nivel al que alude de los estudiantes de Bachiller que luego repercute en la nota de acceso universitaria?

- Sonia Madrid: La nota de la Ebau es compleja. El 60% depende de la media de Bachiller y el 40% de las cuatro materias de modalidad de la fase general. Murcia tiene una media de 8,10 en Bachillerato, junto a otras cuatro comunidades, y también está en la parte alta de la tabla en las asignaturas de modalidad. La pregunta del millón es saber por qué esto es así y la respuesta es el fracaso escolar que se produce en la ESO en Murcia: los alumnos que llegan a Bachiller solo son los que estudian.

Si analizas otras comunidades, como Madrid o País Vasco, tienen una tasa menor de fracaso en la ESO y reciben un conjunto más heterogéneo de estudiantes. En definitiva, hay una multitud de factores que intervienen en la nota de acceso a la universidad: el abandono en la ESO, el buen rendimiento en Bachiller, cuestiones sociodemográficas y que el examen que les ponemos está en la línea de lo que aprenden, no les penalizamos enormemente. Una vez que tenemos ese 'cóctel' hay buenos resultados.

Sonia Madrid, vicerrectora de Estudios de la Universidad de Murcia. UMU

Murcia es la segunda comunidad del país con mayor tasa de abandono de la ESO: un 17% frente a la media nacional del 13%. Esa estadística nefasta, a la postre, se nota en el aula: el alumno atiende en clase y no suele incordiar. Así lo corrobora Isabel Saturno, directora del IES Sanje en Alcantarilla y presidenta de la Asociación de Directivos de Centros de Educación Secundaria de la Región: "Los alumnos que continúan en Bachiller tienen claro que quieren ir a la universidad y se presentan a selectividad estudiando mentalizados para sacar buena nota".

El ADN familiar

Nacho Tornel, profesor de Francés en Secundaria y secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, considera que otro de los factores del rendimiento superlativo en selectividad se encuentra en el ADN familiar: "Llevo en la docencia desde 1994, dando clases en Galicia, Andalucía y Murcia, y en esta comunidad la formación no es una cuestión de élites, en las familias murcianas existe la inquietud de que sus hijos obtengan titulación, ya sea Formación Profesional o universitaria".

Una de las claves es el elevado nivel de inserción laboral de la FP en Murcia: 8 de cada 10 titulados encuentran un empleo tras culminar un módulo. "El éxito educativo, no es solo llegar a estudiar Medicina, también es lograr que un adolescente se encauce, obtenga un título formativo y se convierta en un soldador excelente", reflexiona Tornel.

- ¿Cómo se puede atajar la elevada tasa de abandono de la ESO?

-Nacho Tornel: Los estudiantes murcianos tienen un buen nivel intelectual y hay que intentar que pasen de ESO a Bachiller para consolidar su formación y tener una puerta abierta a estudios superiores. Para eso es necesario potenciar los servicios de orientación de los institutos donde tenemos un déficit de 114 profesionales.

De momento, lo que toca es preparar la próxima Ebau que se mantendrá con el formato de la pandemia, algo que también ha contribuido a que los adolescentes murcianos lo 'petasen' con sus notas en 2021. El Ministerio ha eliminado la elección cerrada de opción A o B en los exámenes de selectividad, lo que antes obligaba a hacer solo los ejercicios de la opción escogida, de modo que para mitigar las complicaciones que ha causado la Covid en las clases, ahora, los estudiantes pueden escoger los ejercicios que mejor dominan de cada opción: A y B. Una medida que se mantiene este año y que sin duda reduce la presión del examinado.

Joaquín Lomba, coordinador general de la Ebau en la Región, confirma a EL ESPAÑOL que el contenido de la próxima selectividad ya está diseñado y advierte de que las pruebas en Murcia "no son más fáciles".

- En la Ebau de 2021, hubo alumnos de otras comunidades que se quejaron de que el examen de Historia en Murcia incluyese un ejercicio consistente en completar con palabras los huecos de un texto. ¿Usted qué opina?

- Joaquín Lomba: Eso está permitido porque viene recogido en las indicaciones que da el Ministerio de Educación para elaborar la prueba. Lo único que hacemos aquí es examinar a los alumnos sobre lo que han dado en Bachiller. Puede que la única diferencia con las otras comunidades es que al ser uniprovincial, en Murcia exista una mejor coordinación entre los profesores de instituto y los 23 coordinadores de cada una de las materias.

Somos diecisiete autonomías y todos los años, una debe ser la primera, y otra la última, otra cosa sería que los resultados se repitieran sistemáticamente, pero eso no ocurre. Creo que el nivel de dificultad es homogéneo en todas las comunidades autónomas. Uno no se juega entrar en Medicina en la fase general, sino en las dos asignaturas de modalidad de la fase específica.

Lomba recuerda que la nota de acceso a cualquier universidad española se divide en dos porcentajes: "Un 60% depende de la nota media de Bachillerato y el 40% restante está condicionado por la fase general donde se realizan los exámenes de Historia de España, Lengua y Literatura, Idioma, y la troncal de modalidad que varía en función de la opción cursada en Bachiller". El impulso para llegar al máximo de 14 puntos para elegir plaza en una carrera determinada, ya depende de la fase voluntaria, donde el alumno se examina de las dos asignaturas de modalidad que ha elegido.

La consejera de Educación de Murcia, Mabel Campuzano, en su casa, en una entrevista con este diario. Badía

El do de pecho que han protagonizado los docentes de Secundaria y estudiantes murcianos en la selectividad de 2021, se ha producido tras la llegada de la diputada de Vox, Mabel Campuzano, a la Consejería de Educación. El desembarco de la parlamentaria de extrema derecha a este departamento tiene en pie de guerra a los sindicatos, por lo que hay expectación por ver si en la próxima Ebau se vuelve a dar la campanada o no.

"Estos resultados demuestran que la senda del esfuerzo y de la exigencia es el camino a seguir en el futuro de la educación, a diferencia de lo que pretende hacer el Ministerio", subraya la consejera.

- ¿A qué factor achaca que los murcianos hayan sacado le nota media más alta de acceso a una carrera universitaria?

- Mabel Campuzano: En mayo de 2020, se promovió un acuerdo en la Conferencia Sectorial de Educación vinculante para las comunidades autónomas que lo firmaron, entre las que no estuvo la Región de Murcia, y en el que comenzaron a introducirse con la excusa de la pandemia, un anticipo de las novedades de la Lomloe, en materia de promoción y titulación, conducente a conceder al alumnado el aprobado general.

Esta política se consolidó a comienzos del curso, mediante un Real Decreto de medidas urgentes en el ámbito educativo. Sin embargo, Murcia se mantuvo fiel a los principios de evaluación existentes en la Lomce y no introdujo ningún tipo de flexibilización en este sentido. Por ello, nuestro alumnado que finaliza segundo de Bachiller ha estudiado esta etapa en unas condiciones de exigencia superiores a las de muchas comunidades.

