La consejera de Educación de Vox en Murcia: "Lo de Totana no sé si es violencia de género, es un crimen"

La chimenea está encendida y Odri menea su rabo, acurrucada en un cojín perruno bien mullidito. Esta es la relajante imagen que uno se encuentra cuando entra al salón de la casa de la consejera de Educación de Murcia, Mabel Campuzano, un miércoles por la tarde, frío y lluvioso, tras el ajetreo de la sesión vespertina celebrada en la Asamblea Regional. Campuzano pasó a la historia de la política española, al convertirse en la primera diputada de Vox que accedía a un Gobierno regional tras concurrir a unas elecciones autonómicas con las siglas del partido de Santiago Abascal.

Esta parlamentaria de extrema derecha se hizo con la cartera de Educación dentro del pacto que ella y sus dos compañeros de Vox, Juan José Liarte y Francisco Carrera, cerraron con el Partido Popular, para tumbar la moción de censura de PSOE y Ciudadanos. Un año después de tomar posesión de su cargo accede a ser entrevistada por EL ESPAÑOL para hacer balance de su gestión al frente de la Consejería.

- ¿Qué nota se pone en su primer año como consejera de Educación?

- Mabel Campuzano: Por aprobada me doy (risas). Y además, con esfuerzo y con muchas dificultades porque no ha sido nada fácil: llegué al cargo en plena pandemia.

- Finalmente, no han puesto en marcha el pin parental: uno de los acuerdos a los que llegaron con el PP para cerrar el famoso pacto que tumbó la moción de censura de PSOE y Cs. ¿Qué ha ocurrido?

- El pin parental está incluido en los decretos que hemos sacado. Es un pin informativo porque era lo que permitía la ley. Los centros deben informar una semana antes a los padres, en qué consisten las actividades que realizarán sus hijos, quién las imparte, qué cualificación tiene, y debe haber un docente acompañándole si es alguien ajeno al centro.

Lo que pasa es que el pin ha perdido parte de su esencia porque ahora, la ideología no está en esas clases extracurriculares, sino que la ideología ha sido introducida en todo el currículo de Primaria, Secundaria y Bachiller y habrá que estar bien vigilantes. Nosotros tratamos de eliminar la parte más ideológica, no solo en un sentido político, sino en que cambian los conocimientos por los sentimientos, y hay cosas que no admiten esa interpretación. Estamos luchando por subsanar eso en la Lomloe dentro de nuestro 40% de competencias y esa es la labor más importante que dejaré cuando me vaya de la Consejería.

- ¿Considera que tiene carga ideológica la ley educativa Lomloe que ha aprobado en esta legislatura el Gobierno de España?

- Es una ley totalmente ideológica.

- ¿Mantendrá su pulso con el Ministerio de Educación fijando un límite de suspensos para pasar de curso en la ESO y una nota media mínima de un 5 para lograr el título?

- Nosotros en principio lo vamos a mantener, si ellos ven que hay cualquier pega, tendrá que decidirlo un tribunal. También hay que decir que se han dado mucha prisa en amenazarnos a nosotros, cuando el Ministerio tiene una sentencia del Tribunal Supremo de Cataluña que todavía no se han puesto a intentar hacerla cumplir.

- ¿Qué cambios quiere poner en marcha en la Lomloe dentro de su 40% de competencias?

- Estamos haciendo un trabajo exhaustivo y meticuloso para poder corregir todos esos graves errores que consideramos que contiene esta ley a todos los niveles. Empezamos por el decreto de admisión donde intentan que el código postal sea el que marque el colegio al que debe ir cada niño, pero nosotros hemos hecho un decreto de elección de los padres del colegio de sus hijos. Luego, con respecto a la promoción, titulación y evaluación, también consideramos que ha sido un horror lo que ha hecho la Lomloe: nada más que el anuncio de que se pueda pasar con un número ilimitado de suspensos, ya se está haciendo daño a nuestros chicos.

Tú no puedes cargarte de un plumazo el premiar el esfuerzo, el estudio y la excelencia de los chicos porque eso es un estímulo. Nosotros nunca nos saltamos la legislación, sí que es verdad que nos han acusado de que sorteamos la ley, pero el caso es que encajamos dentro de la ley la corrección que queremos hacer a los defectos que encontramos a la Lomloe.

En cuanto a los contenidos de los currículos, por una parte, dejan fuera una serie de conocimientos básicos que los alumnos deben saber para estar bien formados, y por otra parte, establecen criterios que nadie se explica quién ha asesorado al Ministerio para llegar a pensar que la Historia no se estudia con un criterio cronológico. Luego, introducir las Matemáticas de género, la Física de género, y estos conceptos ideológicos en todas las materias, en vez de seguir criterios científicos, pues también nos parece deplorable. Es cercenar el conocimiento que deben tener nuestros alumnos.

La consejera de Educación de Murcia, Mabel Campuzano, en el salón de su casa, entrevista por EL ESPAÑOL con motivo de su primer año en el Consejo de Gobierno.

- ¿Usted cómo se lleva con la ministra de Educación, Pilar Alegría?

- Estamos enfrascados en una polémica con el Ministerio, pero no solo Murcia, también Madrid, porque cualquiera que tenga un mínimo de sentido común sabe que la educación no se puede manejar en esos parámetros y necesitamos otra ley. Me he reunido una vez de forma presencial con la ministra y las otras veces ha sido 'on line' en las mesas sectoriales. La verdad es que es una persona muy agradable, afable, y la puedo calificar de encantadora, lo que no quiere decir que esa ley me guste. En principio, pensé que iba a ser más dialogante, en la primera reunión que mantuvimos parecía indicar que iba a retomar ciertos temas para compartirlos y discutirlos con las comunidades autónomas, pero luego no ha sido así.

- ¿Considera que está boicoteando la conocida como 'ley Celáa' con las decisiones que usted está adoptando desde la Consejería de Educación de Murcia?

- Ni a mí ni a los técnicos ni a muchos docentes les gusta la 'ley Celáa', entonces, cuando a uno no le gusta una cosa y tiene un margen para mejorarlo, pues eso es lo que hace. Y nosotros tenemos un 40% de competencias y no nos van a decir también lo que tenemos que hacer en ese 40% porque eso lo decidimos nosotros.

- ¿Qué cambios piensa introducir en el currículo de los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria?

- Con nuestro 40% aplicamos la calidad que la falta a la Lomloe. Primamos el esfuerzo y la excelencia. En nuestra ordenación académica hemos metido más horas de Matemáticas, Lengua e Inglés, cogiendo las horas de autonomía que tenían los centros. Además, a los docentes que tengan la capacidad de dar asignaturas en inglés se les da un distintivo de excelencia.

Hasta Tercero de la ESO solo se puede escoger una asignatura optativa porque consideramos que los estudiantes todavía son muy pequeños para elegir y a partir de Cuarto de la ESO hay más optativas y hemos introducido el TFS: un trabajo de investigación sobre Filosofía, Ciencias, Arte, Historia… Ese trabajo lo harán los alumnos con su tutor y luego habrá concursos entre los centros y estamos hablando con los colegios profesionales para que luego den premios a los mejores trabajos.

- ¿Cómo piensa adaptar la nueva FP Dual a la red de centros educativos de Murcia?

- Tenemos que seguir trabajando con las empresas. Es importantísimo que se impliquen. De hecho, nuestra labor es desarrollar esta FP Dual a través de las empresas y concienciarlas del potencial que tiene para ellas formar a los alumnos como futuros trabajadores que necesitan. Estamos recogiendo sus necesidades y creando los módulos que ellos precisan para formar a los trabajadores de los distintos sectores de la Región de Murcia.

- Este año un alumno, de 13 años, apuñaló por la espalda a un profesor en el Colegio Monteagudo de Murcia y un alumno, de 11 años, acudió con un arma al Colegio Virgen de la Fuensanta de La Alberca. ¿Qué está pasando en las aulas de la Región?

- Tenemos un problema social, no solamente educativo. El otro día presentamos una guía de salud mental que no debe generar falsas expectativas porque solo es una recopilación de consejos y protocolos para que los docentes sepan cómo actuar ante los casos que se le pueden presentar, pero sí que es verdad que antes de la pandemia se venían incrementando los casos de autolesiones y problemas de convivencia entre los alumnos y lo que pasa es que la pandemia los ha agravado.

Tendremos que enfrentarnos a esto como podamos y lo que hemos hecho ha sido una comisión interdisciplinar entre Sanidad, Política Social y Educación porque pensamos que esto no es solo un problema en las aulas, es un problema de la sociedad entera, de la educación de nuestros hijos y tenemos que abordarlo desde todas las perspectivas.

- El director del IES Juan de la Cierva de Totana criticó públicamente que la consejera de Educación ni acudió al instituto ni llamó al centro ni envío una comunicación oficial cuando un alumno de Bachiller, Johan, mató de 57 puñaladas a una alumna de la ESO, Claudia, supuestamente por haber roto el noviazgo. ¿Qué opina de las críticas del director?

- Desde la Consejería de Educación, nuestros servicios se pusieron en contacto con el instituto. Lo que ocurre es que el director recurrió a unos voluntarios que quisieron atender a los niños y todo el que quiera ayudar, a mí me parece genial, pero el director no nos puede acusar de que no hemos reaccionado como debíamos reaccionar.

Fueron los inspectores y el Observatorio de la Convivencia para ver las actuaciones que había que hacer en ese centro. Considero que los que debían operar eran los técnicos y especialistas, ellos son los que tienen que ocuparse del caso, no creo que yo tenga que ocuparme del caso, más allá de apenarme y condolerme con ellos, porque no creo que pueda hacer más.

- ¿Considera que fue un crimen de violencia de género lo ocurrido en Totana?

- No sé, supongo que sí. Yo considero que la violencia de género es violencia, pero vamos no sé. Quien quiera catalogarlo como violencia de género porque ha sido una mujer, pues me da igual, para mí es un crimen violento.

La consejera de Educación acariciando a su perra Odri. Badía

- ¿Rebajará las ratios en las aulas ante la bajada de la natalidad o eliminará aulas en la Región de Murcia?

- A largo plazo lo que debemos plantearnos es una reestructuración de centros, eso está claro, la demografía nos va llevando a eso y hay centros donde las ratios son ya muy bajas.

- Cuando habla de reestructurar, ¿usted se refiere a cerrar colegios en municipios pequeños?

- Puede ser. En pedanías y en los sitios donde no hay otro centro no es tan fácil cerrar. En ciudades más grandes, es más fácil reagrupar centros. Todavía no sabemos cuál es la solución, pero estamos empezando a plantearlo para que no nos pille el toro, para que esto lo hagamos de forma estructurada y racionalmente porque es la situación que se nos viene.

Hemos perdido 3.500 alumnos de Infantil y Primaria y para este año seguramente será eso, o puede ser más, entonces, en dos años, perderemos a 7.000 alumnos y debemos empezar a plantearnos el futuro. Estamos esperando a que termine el periodo de admisión para ver los resultados que arroja, para hacer una planificación de lo que puede ser la nueva situación demográfica a nivel educativo en la Región y su incidencia en la reestructuración de centros.

- Hace un año concedió a EL ESPAÑOL la primera entrevista a un medio de comunicación tras tomar posesión de su cargo. En aquella entrevista le pregunté si era negacionista y usted me contestó que era "preguntacionista". ¿La consejera de Educación se ha vacunado contra el coronavirus o ha decidido no hacerlo como ciudadana que tiene derecho a negarse porque no existe una ley que obligue a vacunarse?

- Le puedo decir que yo no llegué a vacunarme, pero me hice un análisis serológico y tengo anticuerpos.

- Usted fue noticia en todos los medios cuando se anunció que los tres diputados expulsados de Vox votarían en contra de la moción de censura de PSOE y Ciudadanos, a cambio de entrar en el Gobierno murciano con el PP. Un año después de que tomase posesión de la Consejería de Educación, en Castilla y León ya hay un ejecutivo de coalición entre el PP y Vox. ¿En las próximas elecciones autonómicas se repetirá esa fórmula en Murcia?

- Supongo que en Murcia será lo más probable que suceda. Creo que entra dentro de la normalidad. No sé porqué la gente se rasga la vestiduras porque Vox pueda entrar en los gobiernos. Hasta ahora no creo que hayan demostrado que son antisistema ni que no cumplen la ley. Si la gente acepta con normalidad que el Gobierno de la Nación esté apoyado por Bildu y por ERC y toda esa gente, no sé porqué se escandaliza de que Vox pueda entrar en un gobierno.

Campuzano, este miércoles, en la terraza de su casa en la pedanía murciana de Sangonera la Verde. Badía

De la silla que ocupa la diputada de Vox, Mabel Campuzano, en el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, depende la mayoría absoluta del PP. Así lo ha demostrado en la última crisis que ha hecho temblar los cimientos del Palacio de San Esteban, a cuenta del cese del director general del Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, José Ramón Palazón. La consejera quería 'la cabeza' de Palazón, un fichaje que hicieron sus compañeros en Vox: Juan José Liarte y Francisco Carrera. El rifirrafe se saldó quitándole la cartera de Cultura a la Consejería de Campuzano para satisfacer a Liarte y Carrera. El Partido Popular salvó el 'match ball', pero se ha puesto de manifiesto la tensión existente entre sus socios de Gobierno: los tres diputados de extrema derecha.

- ¿Cómo están las aguas entre usted y sus dos compañeros de VOX: Francisco Carrera y Juan José Liarte?

- Yo me ocupo de la Consejería y ya está.

- Le pregunto esto porque en la última crisis del Gobierno de Murcia, en su mano ha estado que se perdiese la mayoría absoluta en la Asamblea Regional. ¿Cómo está el ambiente en el Palacio de San Esteban de puertas para adentro?

- Nunca ha habido ningún problema. El problema es que ellos [Juan José Liarte y Francisco Carrera] no vieron cumplidas sus expectativas y empezaron a generar problemas. Yo no tengo ningún problema con los miembros del Gobierno de la Región de Murcia. De hecho, no he tenido injerencias en mi tarea como consejera.

- ¿Me está diciendo que las injerencias en la Consejería de Educación han venido por parte de sus compañeros de Vox Juan José Liarte y Francisco Carrera?

- Supongo que ellos no entendieron lo que era la separación entre el legislativo y el ejecutivo. Nunca han entendido la separación entre el [poder] legislativo y el [poder] ejecutivo.

- ¿Se siente sola en el Consejo de Gobierno al ser la única de Vox frente a los consejeros del PP y las expulsadas de Ciudadanos?

- Me llevo bien con todos. En el Consejo de Gobierno no existe esa distinción: todos nos consideramos compañeros de equipo.

- A la vista del tira y afloja que mantiene con sus compañeros de grupo parlamentario, Juan José Liarte y Francisco Carrera: ¿La consejera Mabel Campuzano acabará la legislatura?

- Por mi parte sí, no sé si me cesarán en algún momento. Mi intención es terminarla porque me quedan cosas por hacer.

- ¿En las próximas elecciones autonómicas concurrirá en alguna lista como diputada?

- No. Lo tengo clarísimo. En primer lugar, porque ya he cubierto esta etapa de mi vida y después porque no creo que tenga edad de alargar mi carrera política, a lo mejor me lo habría planteado de otra manera, si me pilla con otra edad. Además, después de haber pasado por la política, sigo pensando que lo verdaderamente importante es actuar en la sociedad civil: el cambio cultural se debe operar desde la sociedad civil. En las instituciones se puede hacer bastante menos de lo que creía que se podía hacer.

Mabel Campuzano, Juan José Liarte y Francisco Carrera, diputados de Vox, en marzo de 2021, en la Asamblea Regional, cuando se debatía la moción de censura al PP. Badía

- ¿De qué se siente más orgullosa de su primer año en la Consejería de Educación?

- Uno de los hitos más importantes que he hecho ha sido recuperar la presencialidad en las aulas. Yo siempre me había pronunciado a favor de hacerlo porque fue perjudicial para los alumnos y los padres, por la conciliación familiar. De acuerdo con los técnicos de la Consejería de Educación y los de Salud, decidí que nuestros alumnos volvieran a la total presencialidad, cumpliendo con los protocolos sanitarios.

Además, optamos por no mantener los 1.500 profesores Covid que se habían contratado el pasado curso porque eran eso, profesores Covid, se asignaron como refuerzo a los centros, pero en la mayoría de los casos no resolvían los problemas educativos, así que nuestra apuesta fue el realizar las sustituciones necesarias en la sexta ola: más de 2.500 contrataciones.

El segundo episodio importante fue el del contrato del transporte escolar, eso fue un trago que hay que pasarlo, era una situación que había que solucionar desde 2009 porque el contrato no admitía más prórrogas y no había más remedio que coger el toro por los cuernos. Lo que pasa es que el sector del transporte se lo tomó de una manera que luego ya veremos las consecuencias jurídicas que puede tener, ya que el incumplimiento de un servicio esencial, como es el transporte escolar, tendrá que determinarlo la Justicia: dejar a los niños de educación especial en las paradas de autobús es imperdonable. Ahora todas las empresas han ido al acuerdo marco que decían que era inviable y está en trámite para el próximo curso.

- ¿Algún proyecto estrella en lo que queda de mandato?

- Un total de 29 aulas profesionales de emprendimiento y 12 Aulas de Tecnología Aplicada serán una realidad este 2022, con el objetivo de seguir impulsando la modernización de las exitosas enseñanzas de FP. En la Región de Murcia, ocho de cada diez titulados trabajan de manera inmediata. También ofertaremos el próximo curso 35.000 plazas de Formación Profesional, y de aquí a 2024, crearemos 4.000 plazas para niños de 0 a 3 años, con una financiación de 40 millones de fondos europeos.

Uno de los retos más importantes que tenemos por delante es acometer un plan de infraestructuras. Somos conscientes de las deficiencias que padecen nuestros centros y la necesidad imperiosa de acometer obras de reparación, acondicionamiento o ampliación. Hemos realizado una actualización de ese plan de infraestructuras y estamos viendo la forma de financiarlo.

- ¿Con cuál de sus homónimos autonómicos se lleva mejor?

- Con el consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, es al que más he conocido y estamos en una línea muy parecida.

