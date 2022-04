15 andaluces famosos razonan el giro del PSOE al PP: "Juanma es progreso", "el campo ya no les vota"...

Hace casi cuatro años y contra todo pronóstico, se produjo un terremoto político en Andalucía en forma de un cambio de gobierno tras 37 años de gobiernos socialistas. Únicamente tres y medio después, con un gobierno de coalición PP-Cs, todas las encuestas indican que en los próximos comicios andaluces, el 19 de junio, se producirá un cambio sociológico en la tendencia política.

El asunto no es baladí, pues Andalucía, la comunidad más poblada y extensa de España, siempre fue considerada de izquierda socialista y un granero de votos para el PSOE ante las generales.

Quizá el deseo de cambio venía de antes aunque llegó de manera tímida: en diciembre de 2018 el partido socialista, con Susana Díaz, volvía a ganar las elecciones, pero logrando sólo 33 parlamentarios, una mayoría insuficiente para gobernar por primera vez en casi 40 años, ni siquiera sumando los 12 obtenidos por Adelante Andalucía (Podemos+IU)

Por primera vez en la historia, Andalucía ya no estaba en manos del PSOE. Juanma Moreno se hacía con la presidencia de la Junta con sólo 26 escaños, gracias a un pacto de gobierno con los 21 parlamentarios logrados por Cs y a un segundo acuerdo de gobernabilidad con los 12 obtenidos por Vox.

Ahora, todos los indicadores demoscópicos apuntan a que ese cambio, favorecido por los números, va a consolidarse en las urnas. El último barómetro del Centro de Estudios Andaluces indicaba en abril que el candidato del PP y ya presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, lograría el 34% de los votos, más que toda la izquierda junta.

Según la encuesta de Sociométrica para El Español, el dirigente andaluz obtendrá el respaldo mayoritario de los votantes de su comunidad, con 46 escaños, cuando la mayoría absoluta está en 55. Es, además, el líder mejor valorado, muy por encima del resto.

También se prevé una subida en los votos de Vox, que se estrenó en los resultados electorales en las elecciones andaluzas de 2018. El auge de esta formación, en las encuestas, se ha venido produciendo antes de la confirmación esta semana de Macarena Olona como candidata.

La pregunta

En este contexto, EL ESPAÑOL ha contactado con más de una treintena de personalidades, tanto hombres como mujeres, elegidos con criterios paritarios, plurales y representativos de los sectores culturales, deportivos, sociales y económicos de Andalucía.

Muchos han declinado aparecer en este reportaje, por motivos -reales- de agenda, o han puesto pretextos o han dejado de responder a teléfono. Otros han admitido con sinceridad que prefieren no hablar de política públicamente por las consecuencias que pudiera acarrearles su participación.

A todos ellos se les invitó a que respondieran a una única pregunta: ¿Cómo explica el cambio sociológico andaluz, que tras 37 años de voto de izquierda y centro izquierda, en menos de cuatro años se vaya a pasar mayoritariamente a un voto de centro derecha (PP) y en menor medida, también de extrema derecha (Vox)?

Quince andaluces y andaluzas (tres mujeres y doce hombres) han accedido a responderla a EL ESPAÑOL, sin cortapisas en cuanto a extensión y planteamientos, explicando por qué que se ha podido producir este viraje sociológico.

Lorenzo Amor

Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE E.E.

El presidente de la Asociación de Autónomos de España (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor (Córdoba, 1965), responde que en estos tres años y medio de legislatura "hay que evaluar de dónde veníamos y dónde estamos. Y donde estamos es que el andaluz, el empresario autónomo, se ha quitado sus complejos y ha empezado a creérselo y a creer en su tierra".

Incide en que, desde su sector, "solo puedo alabar lo que se ha hecho. Se han eliminado trabas, y se ha generado estabilidad. Si además se bajan impuestos tanto a la gente como a los empresarios… Somos la comunidad donde más autónomos hay, pero los que más han crecido son los autónomos que generan empleo. También somos líderes en exportaciones y en el PIB".

Lorenzo Amor arroja un dato demoledor. "En estos tres años se han dado 224.000 ayudas a los autónomos, más que las concedidas desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía". El Estatuto de Autonomía andaluz se aprobó en 1981.

Como vicepresidente de la CEOE, Amor abunda en que "Andalucía se ha hecho atractiva para el inversor. Nos hemos quitado complejos que nunca debieron existir. Estamos funcionando como una locomotora y lo vemos mes a mes: ya hemos abandonado la cola".

Amor se pregunta a sí mismo al responder. "¿Que esto se ha hecho bien? Pues hay que reconocerlo: en políticas económicas y en empleo se han hecho bien las cosas. Otras comunidades también lo han hecho bien, y lo digo, pero en mi tierra no voy a tener pudor de decir las cosas que se hacen bien".

Bertín Osborne

Bertín Osborne , en una aparición televisiva reciente.

Bertín Orborne (Madrid, 1954) no nació en Andalucía por casualidad, pero se siente andaluz por los cuatro costados. El cantante y presentador responde que "creo que todos los políticos se agotan, porque lo anterior duró muchísimo. La gente se ha dado cuenta de que el progresismo es lo contrario de lo que se quiere vender. Progreso es lo que mejora y ahora Andalucía es progreso, y lo ha traído de verdad Juanma Moreno, que sin ruido y con trabajo ha transformado Andalucía".

Otra de las claves, indica, es que los andaluces "se han dado cuenta de que no ha pasado nada por cambiar... La economía va bien, las instituciones se modernizan. Unas instituciones y servicios más modernos. Hay que votar a los buenos gestores. Desde aquí mando mi cariño para Juanma Moreno, que ha hecho un trabajo fantástico y va a mejorar Andalucía y la vida de los andaluces".

Pepe Begines

Pepe Begines, compositor, cantante y ex líder de 'No me pises que llevo chanclas' Cedida

El compositor, cantante y líder del grupo de agropop 'No me pises que llevo chanclas' Pepe Begines (Los Palacios y Villafranca, Sevilla, 1967) advierte que el cambio sociológico "es muy mediático. Por supuesto en él han jugado mucho las cuestiones de la corrupción (del anterior gobierno andaluz)".

"Yo la política la veo de lejos, porque los veo a todos iguales". Eso sí. Incide en que "la gente se ha hartado de lo que había y ahora vota otra cosa, aunque en todos lados cuecen habas. Los andaluces buscan pasar página y buscan otros políticos, más que buscar otros partidos. Ahora hay una nueva camada política donde antes había otra, y si la anterior estuviera bien no habría que cambiar".

María del Monte

La cantante María del Monte, en una imagen de archivo

Muy escueta por presentar una importante afonía, la cantante María del Monte (Sevilla, 1962) responde: "Yo no lo sé. Yo creo que el cambio se ha producido porque nos cansamos, y buscamos otras opciones, y nos volvemos a cansar. Al final todos los políticos son iguales".

Juan Cala

El jugador de futbol Juan Cala, durante una rueda de prensa. EFE

El futbolista del Cádiz Club de Fútbol Juan Torres Ruiz (Lebrija, Sevilla, 1989), conocido deportivamente como Juan Cala, dispara a puerta para explicar el cambio sociológico andaluz. "La gente estaba cansada del otro partido. Ha venido savia nueva, y creo que lo han hecho bastante bien. Juanma Moreno se lo ha ganado, como Ayuso, y han salido reforzados por su gestión de la pandemia. En Andalucía habrá tenido sus errores, pero ha sabido interpretar muy bien la crisis y ha mejorado la calidad sanitaria. En los 37 años anteriores no se movía nada". La gente, reitera, "estaba cansada, y yo creo que da igual el color político".

De Juanma Moreno "destaco su sensatez, no se le ha visto ni un escándalo y es honrado. Tampoco se lo he visto a Ciudadanos. ¿Qué si tiene muertos en el armario? No se le conocen. Antes lo que teníamos era corrupción, enchufes y los EREs. Demasiado de rositas se han ido los otros", ilustra el futbolista lebrijano.

A su juicio, el dirigente andaluz "ha interpretado bien la situación y ha sabido llegar a los andaluces. Ojo, y yo voto a la persona más que a la ideología, como se hace en los pueblos, y yo soy de pueblo. Si lo votan, es por la persona. Los andaluces nos hemos asqueado de colores, y fanatismos y hemos decidido cambiar. Los que no cambian de voto son los que están aborregados y nunca fallan. La nueva generación es más escéptica, no queremos que nos vendan extremos, queremos sensatez, y eso se lo ha ganado".

Juan José Téllez

Juan José Téllez, periodista y escritor algecireño. E.E.

Periodista, poeta y escritor, firma habitual en Eldiario.es, Juan José Téllez (Algeciras, Cádiz, 1958) detalla a este periódico que "la única explicación razonable al cambio de tendencia en el voto andaluz puede estribar en la pervivencia de una red clientelar importante en una comunidad que, en gran medida, vive de lo público".

El PP "ha cambiado algo para que nada cambie. En cuatro años, o los de Moreno Bonilla no han incurrido en tantas barbaridades como el PSOE en 40, o no se han pregonado tanto como se pregonaban las de los socialistas, por más que las contrataciones exprés, el regadío de Doñana o el despido inconcebible de sanitarios haya alcanzando un cierto trending topic en las redes".

Téllez continúa explicando que "por otra parte, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Al PSOE se le puede acusar, por los pactos de la transición, de ir desactivando la sociedad civil que hubo durante el periodo preautonómico y durante los primeros años de la autonomía; pero también es cierto que, en tan dilatado lapso de tiempo, la sociedad andaluza se fue transformando, ya sea por la vía del subsidio o de la clase media, de ahí que las aspiraciones políticas fueran otras".

Sobre la tendencia andalucista, el periodista y escritor incide en que "al andalucismo clásico entre todos le mataron y él solito se murió. La llamada izquierda transformadora, se ha transformado tanto que hoy en día podrían patentar un juego de mesa para asociar a sus lideres con las diferentes siglas que hay sobre el tapete y probablemente su propio electorado confundiría a unos con otras".

Sobre el auge de Vox, Téllez apunta que "los gobiernos socialistas fueron incapaces de liquidar el franquismo residual que siguió existiendo en Andalucía, quizá porque no molestaba hasta que decidió convertirse en los siete niños de Écija y empezó a cabalgar para robarles el voto a los pobres y repartirlo entre los ricos".

Tomy Rohde

Tomy Rohde, en el olivar, en una imagen de su cuenta de Instagram. E.E.

Tomy Rohde (Córdoba, 1987) es agricultor -asalariado- en una finca de un pequeño pueblo de Córdoba, pero también es un influencer con miles de seguidores en redes sociales. En ellas narra tanto la dureza de su día a día como trabajador del campo como sus reflexiones sobre la actualidad o la situación del agro.

Rohde explica a este periódico que "antes, aquí en el campo la gran mayoría votaba al PSOE, pero ahora van a votar a Vox. Y esto es así porque antes todo el mundo tenía miedo a que nos quitaran el PER". El cordobés recuerda iniciativas como la de rodear el Parlamento andaluz tras las últimas elecciones, "o el Congreso, contra el fascismo" y "resulta que era mentira, que no ha pasado nada". En estos tres años y medio, el Gobierno de PP-Cs "ha ido más o menos bien, incluso ha mejorado la cosa económicamente".

En el campo lleva trabajando 13 años, desde que tenía 24. "Aquí venían y nos decían que si perdía el PSOE, ojo que ya no cobras. Fíjate, perdió". En la finca dedicada al olivo en la que trabaja "somos tres cuadrillas de trabajadores, de hasta 50 personas. De primeras todo el mundo era del PSOE y de Podemos, y ya ha cambiado la cosa porque ahora se van a ir a Vox".

¿Cómo es esto posible? "Porque estos partidos han perdido el sentido obrero. Lo que son es pijos con trauma de obrero, y traumita gordo es estar 17 horas en el campo y trabajar a 42 grados, como estoy acostumbrado yo. Para que luego nos digan analfabetos. Pues no. Y si siguen caldeando la cosa, insultando a los votantes, lo que les va a pasar es que se van a quedar donde están".

Teodoro León Gross

Teodoro León Gross dirige y presenta el programa diario 'Mesa de Análisis' en Canal Sur. Canal Sur

El periodista Teodoro León Gross (Málaga, 1966), quien dirige y presenta de lunes a viernes en Canal Sur el programa de debate 'Mesa de Análisis', responde que "el voto de izquierda en Andalucía, más allá de los grupos urbanos de pensamiento más crítico, ha sido de un perfil fundamentalmente conservador".

Para explicarlo, alude a que "a menudo se ha recurrido a la tesis del sociólogo Pérez Yruela, ‘La paradoja de la satisfacción’. Porque "en una tierra atrasada y a menudo humillada, el tercer mundo, como se preguntaba Antonio Burgos en los setenta, la ciudadanía tendió a acomodarse con la llegada de servicios públicos decorosos, sanidad y educación universalizadas, y dosis de autoestima que incluyó la patrimonialización del andalucismo". Incluso "hasta mirar para otro lado ante indicadores de desarrollo insuficiente o ante la corrupción".

En 2018, en las elecciones, no se produjo "un bandazo a la derecha, sino 400.000 votantes cansados de votar a ese PSOE herido por una gestión herrumbrosa y el lastre de los escándalos". A eso se le añade "la aparición de un voto antisistema por el extremo de la derecha en desuso".

"De hecho" -indica el periodista- "el PP obtuvo un mal resultado; pero se dio la carambola. Después la sociedad ha visto un Gobierno moderado, muy alejado del miedo a la derechona, con un presidente cercano y centrista. Juanma Moreno admitió, en el Cercle d’Economía, gobernar siendo muy consciente de presidir "una comunidad con un sesgo social de centroizquierda"".

Juanma Moreno y Juan Marín como socios de gobierno, explica León Gross "han hecho una gestión moderada, sin fricciones ni sobresaltos, seria y con balances razonables en muchas áreas, muy lejos del 'que viene la derecha'. Además, la pandemia "dio a Moreno una altísima visibilidad; y él ha capitalizado el éxito beneficiándose de la crisis de marca de Cs y la rentabilidad habitual del partido mayor de las coaliciones".

En cuanto a Vox, su voto "puede ensanchar, con penetración en segmentos urbanos jóvenes que han adoptado ese sesgo con carácter identitario incluso hasta la vestimenta, pero el votante andaluz mayoritariamente es moderado, como siempre, y proclive a la estabilidad. No ha habido un cambio de realidad en estos cuatro años. Lo que ha cambiado profundamente en estos cuatro años es la percepción de la realidad".

Eva González

Eva González, en una imagen de archivo.

La presentadora y modelo Eva González (Mairena de Alcor, Sevilla, 1980) sostiene a este periódico que "yo no soy Sigma Dos" (la conocida empresa demoscópica) y voy a hablar de mi experiencia personal". "Yo estoy muy contenta con la gestión de Juanma Moreno y su equipo, porque trabajan muy por Andalucía. Esto no significa que los otros no lo hicieran, pero yo estoy muy contenta por cómo está haciendo las cosas".

También indica que "pienso que Andalucía necesitaba un cambio, pero no porque los anteriores lo hicieran mal, sino porque tras tantos años había que cambiar. Me gusta mucho Juanma Moreno y su equipo, lo están haciendo muy bien, dentro de un proyecto que es a largo plazo y que necesita de más tiempo para que los frutos se vean".

José Chamizo

El ex Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. Cedida

Sacerdote y defensor del Pueblo andaluz desde 1996 a 2013, José Chamizo (Los Barrios, Cádiz, 1949) sostiene que "el cambio sociológico tiene un matiz final, que es el pensamiento social. En primer lugar, apunta que en la actual política andaluza "lo que buscan son soluciones económicas, que pueden acabar mal". Indica, como segunda clave de este cambio, la coincidencia "de una izquierda desmembrada que da una imagen de falta de unidad". Y como tercer puntal, "la ley del péndulo, que parece que ahora se va a votar a la derecha". No obstante, insiste en que predomina "un sistema económico despiadado que solo nos permite pensar en bajadas de impuestos, algo que nos gusta" obviando que los impuestos sirven para sufragar servicios. "Somos víctimas de la filosofía capitalista, y los partidos políticos no lo quieren entender".

Por último, Chamizo destaca a EL ESPAÑOL que pese a que "la gente votó al PP por cansancio, porque el PSOE ganó" las últimas elecciones, reconoce que "hay una necesidad de gente nueva, y eso está bien porque hay alternancia".

Cristóbal Soria

Cristóbal Soria, durante un directo de Instagram de El Chiringuito

El colaborador televisivo de El Chiringuito de Jugones, Cristóbal Soria (Sevilla, 1969) responde a El ESPAÑOL que "yo entiendo claramente que los votantes somos cada vez más de personas y no de ideologías. Para mí, que los votantes en Andalucía somos más de las personas que de los partidos".

Soria recuerda otro caso similar y lo pone de ejemplo. "Mira lo que pasaba en Córdoba, donde tantos años gobernó Izquierda Unida con Julio Anguita. Yo estoy convencido de que la mayoría de los cordobeses no eran ni comunistas ni de izquierda radical, y en este caso, para hablar de Andalucía, el ejemplo viene perfecto".

Arcángel

El cantaor onubense Arcángel, en una imagen reciente. Cedida

El cantaor flamenco Francisco José Arcángel Ramos (Alosno, Huelva, 1977) conocido artísticamente como Arcángel, ofrece a EL ESPAÑOL su respuesta para explicar el viraje sociológico andaluz. "Supongo que obedece al desgaste que produce el tiempo en quienes son gobernantes respecto de quienes son los aspirantes a serlo. Creo que es cíclico y en años venideros podemos asistir a un cambio parecido en sentido contrario. De todas maneras, va ligado a la esencia del ser humano, en constante movimiento".

Rubén Sánchez

Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua. Cedida

El portavoz y secretario general de Facua, Rubén Sánchez (Sevilla, 1974) señala varias variables que han favorecido este cambio ideológico en Andalucía. El primero, "que venimos de décadas de gobierno socialista, algo que es un elemento clave para que buena parte del electorado quisiera una alternativa".

El segundo, es "la situación de hartazgo" de hace cuatro años "con una enorme devaluación de la sanidad pública" bajo la gestión de un PSOE "que no proyectó, o no fue capaz de proyectar, una intención de mejorar los servicios e infraestructuras públicas". ¿El tercer motivo? "Los escándalos de corrupción en Andalucía". Estos tres ingredientes, indica Sánchez, "provocaron el voto al PP", fruto "del hartazgo y de la erosión" del partido socialista.

Sobre la situación actual, el portavoz de Facua indica que "el auge de la extrema derecha" es algo "a lo que no se le ha querido poner un cordón sanitario por parte del PP, porque Vox era clave para llegar al gobierno andaluz. Se han ayudado del auge del fascismo en Andalucía, algo que es extensivo al resto de España. Por tanto, el gobierno andaluz es un gobierno manchado de extrema derecha, y probablemente sea (próximamente) el primer gobierno de coalición".

"Vox ha calado en Andalucía" -continúa- "por los mismos motivos que en España: por un discurso que se ha encargado de polarizar a la población con su ideología de odio hacia determinados colectivos, aupados por determinados medios de comunicación".

En cuanto a la izquierda andaluza, "el PSOE y los partidos a su izquierda han sido capaces de generar ilusión en estos años". Igualmente, "no han contado ni lo han tenido fácil las fuerzas de izquierda para tener una resonancia mediática" pues, a su juicio, "la publicidad institucional de la RTVA y de partido ha sido aún más fuerte que cuando gobernaba el PSOE".

Por último, señala que "los conflictos de los partidos a la izquierda del PSOE desilusionan al votante y provocan abstención", a lo que se añade "un líder del PSOE (Juan Espadas) que es reciente y que no está generando ilusión". En definitiva, el futuro sociológico andaluz "no es nada halagüeño para el voto de la izquierda".

Ana Alonso

Ana Alonso es psicóloga, empresaria y presidenta de las empresarias andaluzas. Cedida

La presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, Ana Alonso (Guadix, Granada, 1956) contesta que "siempre he creído que en Andalucía ha existido y existe una particular sociología del voto. A mi modo de ver y en términos generales, Andalucía se podría definir como un territorio caracterizado por ser políticamente de izquierdas y sociológicamente conservador. Por este motivo, probablemente el espacio político más amable para la mayoría de la población sea el centro izquierda- centro derecha. Y en ese espacio, se ha producido una alternancia política, natural y saludable en cualquier democracia avanzada".

Juan José Padilla

Padilla, durante una rueda de prensa en Sevilla, en una imagen de archivo. Efe

Recién aterrizado de torear en México, el diestro Juan José Padilla (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1973) responde con concisión a la pregunta que le formula EL ESPAÑOL. "Para mí, no es tanto una cuestión sociológica como de personas y confianza. En estos cuatro años ha habido una persona (Juanma Moreno) que sido capaz de generar confianza cumpliendo su palabra y haciendo que las cosas funcionen desde la moderación y el entendimiento. Creo, sinceramente, que esa es la base de los resultados que hoy arrojan las encuestas".

Sigue los temas que te interesan