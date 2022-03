El germen de la serie de Pedro Sánchez contado por su director Curro, hijo de Paco de Lucía

El cineasta está en estos días dirigiendo una serie documental cuya tématica, tras su anuncio, ya intuían que iba a ser un auténtico bombazo sociopolítico: Secuoya Studios y The Pool Productions coproducen una docuserie sobre el día a día del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa. Lo dirige otro Sánchez. Pero éste se llama Curro y es hijo de otro Sánchez que se llamaba Paco. Un algecireño genial, hijo de una portuguesa, y universalmente más conocido como Paco de Lucía.

Curro Sánchez Varela (Madrid, 1984) es discreto y celoso de su intimidad. Pertenece a la extraña y educada casta de hijos de famosos que ha preferido, como sus dos hermanas, Casilda y Lucía, que sea el trabajo y el esfuerzo los que hablen por ellos en lugar de hablar ellos. En su caso, dirige documentales, ganó un Goya, ha tenido otras dos nominaciones y también fue premiado por la Asociación de Escritores Españoles-

El director atiende a EL ESPAÑOL dentro de una apretada agenda de esas en las que la productora, Secuoya, únicamente puede dar una opción, a un día y una hora inamovibles. Tal rigidez es, en el fondo, lo que le ayuda a sostener los días con tan sólo cuatro horas de sueño desde hace mes y medio, porque Curro Sánchez acaba de ser padre por primera vez. Si a esto se le une a entrar La Moncloa -sujeto a parámetros de seguridad y planificación cerrada- para rodar una serie documental sobre el presidente del Gobierno, no hay lugar a un milímetro de improvisación.

Curro Sánchez Varela, en una imagen reciente Cedida

Pero el devenir de Curro Sánchez Varela va mucho, pero mucho más allá, de esta docuserie. Su padre es el genial guitarrista, pero también es hijo de su madre: Casilda Varela. La gran historia de amor de sus padres marcó a los tres hijos de la pareja y a una generación de españoles en los años 70.

Casilda, su madre, es hija de Casilda Ampuero, de una adinerada familia de origen vasco, y de José Enrique Varela, nacido en San Fernando, como el genial Camarón, a quien años después acompañaría Paco a la guitarra en una comunión artística irrepetible.

De origen humilde, su abuelo, el general Varela, logró la gesta inédita en el ámbito militar de lograr ascender de corneta de Infantería de Marina a general. Fue un héroe de la desconocida y silenciada Guerra de África, durante la Guerra Civil tomó el Alcázar de Toledo y luego fue ministro de Franco. El abuelo de Curro fue uno de los responsables de que España no entrase en la II Guerra Mundial. El pasado 1 de febrero le retiraron la estatua ecuestre, frente al Ayuntamiento en su ciudad natal, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

Para cuando Paco y Casilda se enamoraron, el militar ya había fallecido hacía 20 años. No obstante, hubo oposiciòn a su relación por querer casarse con un guitarrista flamenco. Ambos se pusieron el mundo por montera y se casaron tiempo después, a escondidas pero libres, en Ámsterdam, burlando la negativa de la familia de ella. Tuvieron tres hijos: Casilda, Lucía y Curro. A partir de aquí, hay un punto y aparte en esta historia.

La obsesión

Nacer en una familia de artistas también deja huella. El amor por el lenguaje audiovisual, a Curro, le viene desde pequeño. "Era obsesión. Yo era muy retraído desde niño, así que desde muy chico mi espacio de comunicación era ese". Desde muy corta edad le encantaba la fotografía y grababa películas de corta duración.

Siendo hijo de un monstruo como Paco de Lucía, tanto éste como su madre no sólo lo apoyaron, sino que lo fomentaron. "En mi casa había mucha afición. Los fines de semana éramos de los que íbamos al videoclub y nos traíamos en una bolsa cuatro o cinco películas para ver en familia. A mi madre le gustaba, pero sobre todo le gustaba a mi padre".

De hecho, "los dos nos escapábamos para ir al cine. Era nuestro ritual. La era de las plataformas se ha cargado eso, el del videoclub y poder ver películas en familia. Ahora todos se sientan y cada uno ve lo que quiere en los teléfonos".

Se licenció en Comunicación Audiovisual en 2008 y culminó sus estudios con matrícula de honor gracias al documental 'Bienvenido Mr. Hollywood', sobre los grandes cambios económicos y sociales que experimentaron algunos pueblos y aldeas europeas tras el paso de superproducciones cinematográficas por sus tierras. Un año después puso rumbo a Nueva York, donde se matriculó en la New York Film Academy y se diplomó en Dirección Cinematográfica.

Curro Sánchez Varela se licenció en Comunicación Audiovisual y luego se graduó en Dirección de Cine en Nueva York. Cedida

Tras rodar varios cortos, en 2010 funda con su hermana Lucía Ziggurat Films, una productora con la que produce y dirige publicidad, videoclips y varios documentales, entre los que destaca 'La Inmortalidad de un Concierto'. Este documental destaca por lo que supuso después. "Me lo propuso mi padre, y se hizo para que fuera incluido como bonus track de su penúltimo trabajo discográfico. Estuvimos viajando con él durante un año acompañándole en la gira de 2011, y luego nos pidió que hiciéramos más".

Así fue el germen de 'Paco de Lucia: La búsqueda' el documental por el obtendría un premio Goya, además de dos nominaciones.

-Como cineasta siempre te has centrado en el documental. ¿Por qué?

-Pues es la vida la que me ha llevado a ese terreno. Y me gustó tanto el documental que ya no vi el momento de cambiar. Aunque me encantaría hacer ficción y rodar algo de tipo histórico, por ejemplo. Pero lo cierto es que cada vez me interesa más la realidad, porque ésta siempre supera a la ficción.

Confiesa que de cada proyecto se va guardando algo. "Sobre todo momentos, porque todos te enseñan". Sin dudarlo, el documental que más le ha marcado emocionalmente ha sido el de su padre. "Es al que le tengo más cariño. Es, y será, insuperable".

El entusiasmo

Curro recuerda para este periódico cómo surgió. "Fue cuando me di cuenta de que 15 minutos del bonus track no eran suficientes, y se lo dije. Al principio mi padre tenía sus reservas. Porque ya le habían hecho otros dos documentales y tenía miedo de que dijeran que dirigiéndolo yo nos criticaran por algún tipo de nepotismo, o que yo no estuviera preparado todavía". El hijo le fue enseñando al padre algo de metraje, ideas, "y se fue entusiasmando. Eso sí, las secuencias musicales me las echaba todas para atrás", dice riendo.

El documental no estaba terminado para cuando Paco, en febrero de 2014, fallecía en México. "Por eso, cuando se fue, yo intenté terminarlo como a él le habría gustado". El proyecto le tomó tres años de rodaje, hasta que falleció su padre, y uno más de edición y montaje. Lo estrenó en el festival de Cine de San Sebastián. Luego ganaría el Goya al Mejor Documental y lograría otras dos nominaciones, como la de Mejor Director Novel y Mejor Montaje.

De izquierda a derecha, Telmo Iragorri, Malú y Curro Sánchez Varela, en la presentación del documental sobre la cantante en el Festival de Cine de Málaga Gtres

En 2016, dirigió con su productora otro documental sobre la cantante Malú, prima de Curro e hija de Pepe de Lucía. 'Malú. Ni un paso atrás' se convirtió en el DVD más vendido en España en 2017. A finales de 2021 Canal Sur estrenó 'Curro Romero, el maestro del tiempo', otro documental de varios capiulos -aplaudidísimos- sobre El Faraón de Camas. El lenguaje narrativo es pausado, y en él tiene tanta importancia la palabra como el silencio.

De Curro a Sánchez

"Es que Curro Romero ha hecho del silencio algo que hay que apreciar, porque los guarda mientras piensa. Y si no lo dice, pues no dice nada. Curro Romero es un filósofo que trasciende de la tauromaquia", explica Sánchez.

-Y de Curro a Curro, ¿cómo fue rodar con él?

-Para mí ha sido un auténtico lujo. Precisamente el documental pone el ojo en su filosofía de vida y en la honestidad con la que la ha abordado. Ha sido siempre muy auténtico a lo largo de su carrera.

El trabajo se rodó, además, en un momento de polémica con respecto a la tauromaquia, aunque ésta venga de tiempo atrás. "Nos permitió poner de relieve la figura de los toreros: algunos son de más valor y valentía, y otros son de arte, de pintar el lienzo delante del toro, como Curro Romero", abunda. Narrado por Juan Echanove, supuso una inmersión en la vida y figura del torero y contó con la participación de Joaquín Sabina, Miquel Barceló, Andrés Calamaro, Miguel Poveda o Carlos Herrera.

La bomba sobre la docuserie de la vida de Pedro Sánchez en La Moncloa caía este miércoles. Constará de cuatro episodios y, además de en el presidente del Gobierno, se centrarán en mostrar el "lado humano" de quienes trabajan en la sede de la Presidencia del Gobierno de España.

La llamada para dirigir este documental le ha obligado a paralizar "otros dos o tres proyectos" que tenía en desarrollo. "Estarán en barbecho por este documental sobre el presidente”, matiza. Uno se rodará en Estados Unidos y los otros dos, en España.

Convencer a Sánchez

"El proyecto surge de The Pool Management, con quienes yo tenía una espinita clavada por no haber podido zanjar con ellos ningún trabajo", cuenta Curro Sánchez Varela. Eso ya era un aliciente para decir sumarse como director.

A continuación "ellos hablan con el entorno del Pedro Sánchez, lo proponen, y buscan una segunda productora, grande, como es Secuoya. A mí me llaman y me siento con el Departamento Creativo de Secuoya, que es fantástico. Y de ahí sale un dossier de 13 ó 14 páginas explicando la docuserie, concebida pensando en el espectador".

El cineasta, durante uno de sus últimos rodajes. Cedida

Las conversaciones serias comenzaron el pasado mes de enero, cuando se sentaron ya con el presidente de Gobierno y su equipo. "Al principio (Pedro Sánchez) se mostró reticente. Le daba pudor, pero cuando fue viendo lo que queríamos, le gustó, y nos hizo un par de apreciaciones en cuanto a aspectos técnicos o argumentativos" que lograron armonizar de inmediato.

Uno de los motivos del sí de Sánchez es que la serie documental quiere mostrar sus dos facetas, "la institucional y humana", pero también son protagonistas "todo ese equipo de trabajadores que, en muchos casos, llevan más de cuatro décadas trabajando al servicio de distintos presidentes de la democracia en el complejo de La Moncloa", subraya el cineasta.

-¿Cómo es rodar en La Moncloa?

-Es un circuito muy bien estructurado, desde protocolo a seguridad. Hay que trabajar con tiempo e incluso adelantándose a él. Todo debe estar muy bien cerrado en cuanto a preparar cada situación, porque moverse por allí, por seguridad, es complicado.

-La invasión de Ucrania por parte de Rusia habrá influido.

-La invasión de Ucrania nos ha cogido empezando el rodaje y ha modificado el ADN del documental.

Curro Sánchez ya sabe que el proyecto va a suponer un año completo de rodaje. "Vamos a estar las cuatro estaciones empotrados con el presidente y los trabajadores de Moncloa. La intención es contar su historia a lo largo de 12 meses", apostilla.

Para coger otros proyectos como este, "porque yo soy un empleado más", detalla, ha ido aparcando producciones que le gustaría potenciar en un futuro, como 'Tal vez me conozcas’ sobre españoles que se encuentran fuera de España, que son absolutamente desconocidos aquí "pero cuya labor profesional está cambiando los países en los que se encuentran".

"Un acierto"

Yolanda Bergareche ha sido compañera de trabajo de Curro Sánchez. Fue directora general de grafismo e imagen corporativa de Antena3, y lo conoció cuando era directora general de Telson. Precisamente han trabajado juntos en 'Tal vez me conozcas', ese documental sobre españoles líderes fuera de España que, de momento, no ha encontrado encaje.

Recuerda perfectamente la lllamada que le hizo el cineasta cuando, de repente, Paco de Lucía fallecía en una playa de México. "Me dijo que llevaba tres años de rodaje, y que cada vez que lo veía en el metraje, se venía abajo. Así que lo puse en contacto con gente muy sensible que le apoyara, y trabajó poco a poco. Luego me llamó para decirme que lo tenía listo. Cuando ví lo que había hecho no pude parar de llorar".

Bergareche destaca que la gran cualidad profesional de Curro ya la demostró con ese documental. "Es que hablando de su padre, no se emborracha de él. Todos tendemos a idealizar a nuestros padres, los perdonamos... Hizo un trabajo brillante y tiene mucho mérito. Ahí me enamoré profesionalmente de él".

El cineasta, con el Goya al Mejor Documental que ganó por 'Paco de Lucía: la búsqueda' E.E.

Otra de sus cualidades es "que pregunta con muchísima honradez y sabe escuchar. Y cuando cuenta los proyectos, te demuestra que tiene una capacidad de meterse en los trabajos hasta el alma. Sabe muy bien sumergirse en el otro, y además sabe muchísimo de documentales".

Las plataformas de streaming "están apostando por el documental, y le están dando mucha pegada al género", por lo que está convencida de que "con el muchísimo talento que tiene, va a tener mucha trayectoria. Fíjate en cómo tituló el documental de su padre. Por que, ¿cómo puedes definir a Paco de Lucía? Pues la búsqueda, porque toda su vida estuvo buscando la excelencia".

Afirma rotunda que Curro "es arte puro. Pocas veces me encuentro cineastas así". Y por esa cualidad de "dibujar semblanzas" y de "sumergirse en el otro", está convencida de que "elegirlo para rodar el documental sobre Pedro Sánchez es un acierto".

