El secreto del malagueño Juan Manuel: vende por 10.000 euros el kilo del pan más caro del mundo

La historia de Juan Manuel Moreno —no es el presidente de la Junta de Andalucía— y Manuela Piña podría ser la de una familia más. La Panadería Piña que fundaron los abuelos de ella en Algatocín (Málaga) en 1940, tras pasar por las manos de la segunda generación, parecía abocada a la muerte: el pueblo perdía habitantes y, por lo tanto, la panadería clientes. Sin embargo, la pareja decidió que tomaría las riendas del negocio. Al menos, para escribir el epílogo.

Las miras eran a futuro, aunque los augurios no eran los mejores. Seguro que por entonces no imaginaban que este lunes, 14 años después, presentarían el pan más caro del mundo a un precio de 10.000 euros el kilo.

Juan Manuel y Manuela apenas se manejaban al principio en el negocio. No tenían demasiada experiencia. Apostaron por repartir en Algatocín, localidad de la Serranía de Ronda (Málaga) donde se situaba el negocio familiar, la panadería Pan Piña en Algatocín.

Juan Manuel Moreno, en uno de los concursos en los que ha participado.

El paso del tiempo les dio la experiencia suficiente para avanzar. Era el momento de acercarse a vender a los pueblos con más habitantes de alrededor. Primero, como no podía ser de otra forma, comenzaron por Málaga. Luego, la Costa del Sol.

Iba viento en popa el negocio. Manuela se encargaba de la producción del pan y Juan Manuel capitaneaba el reparto. Iban rompiendo fronteras poco a poco. Primero Sevilla, luego Cádiz. Y, entre tanto, iban pasando las semanas, los meses e incluso los años.

Corría agosto de 2017 cuando Juan Manuel se encontraba en un reparto. Se encontró a otro comercial. En este caso, se trataba de un repartidor del café más caro del mundo. Le llevaba un encargo a unos rusos que iban a pagar un pastizal por, aunque parezca extraño, beber café. Y Juan Manuel se arrancó. “Pues a ver si les hago yo el pan más caro del mundo”, dijo el panadero entre bromas.

Y ya se sabe que en Andalucía, entre broma y broma, la verdad asoma. Era diciembre y se acercaba un festival gastronómico que se celebraría en la plaza de toros de Málaga. Juan Manuel reconoce ahora que pensó en la publicidad que le podía dar presentar un pan de 1.450 euros la hogaza. Es decir, de más de 3.000 euros el kilo. “Y se me fue de las manos”, dice ahora en conversación con EL ESPAÑOL. Al día siguiente tenía a medios regionales llamándole, al otro tocaban los nacionales y al siguiente preguntaban desde el extranjero.

Era el primer pan más caro del mundo que presentaba, pero ahora él mismo se quitará ese récord. Lo hará el próximo lunes en Madrid Fusión, en Ifema, donde pretende presentar un pan por valor de 10.000 euros el kilo.

Su primer récord

En realidad, la historia de la Panadería Pan Piña y su ambición por conseguir grandes retos comenzó en 2015. Fue la primera vez que Juan Manuel Moreno salía en los medios. Se alió con la empresa Antonio Gordo de Vélez-Málaga y usando su tejar hizo el pan más grande del mundo, certificado y ante notario.

Aquel pan se hizo en un horno de 40 metros de largo por 2,75 de ancho. La criatura tenía 3,78 metros y pesaba 125 kilos.

Cofre en el que se presenta el pan más caro del mundo.

Por eso se necesitaron 12 bomberos para meterlo y sacarlo del lugar, además de la colaboración de múltiples panaderías. Los ingredientes eran 200 kilos de harina, 100 litros de agua, 1,5 kilos de levadura, 5 kilos de sal y 15 kilos de masa madre.

La Panadería Pan Piña tiene claro que, a pesar de estos grandes proyectos, el pan debe ser siempre el mismo. Los mismos ingredientes y mucha paciencia, el secreto de una buena cocina. Esto lo llevan por bandera en la elaboración de todos sus productos, desde el que tiene un precio de 1,50 euros al que vale 'su peso en oro'.

Pasos de gigante

El pan que elabora Juan Manuel contiene agua dura de la sierra de Algatocín, sal de roca extraída a mano, tomate deshidratado, malta tostada y harinas ecológicas de avena, chía y quinoa. Se tatúa con un molde y por encima está rociado con oro y plata en pepitas, copos y polvo. El precio de este pan ya lo saben: 1.450 euros la hogaza.

"La elaboración es la misma y tiene el mismo sabor y textura que el que cuesta 1.15 euros", cuenta Juan Manuel. La diferencia está en los ingredientes que además le acompañan y que han sido contados anteriormente.

Detalles del tatuaje del pan más caro del mundo.

El pan de Moreno no está hecho para todos los bolsillos. No hacía falta ser un lumbreras para saberlo. Los clientes suelen proceder de Emiratos Árabes y Rusia. Sólo tres panes han sido encargados en España: un youtuber, un príncipe árabe residente en Marbella y un señor mayor. Este último hombre no quería morir sin darse el lujo.

Normalmente, se venden 100 piezas de este pan por año. "El coronavirus -apunta Juan Manuel- no parece haber tocado el bolsillo de las grandes fortunas. Este año hemos vendido 94 piezas, 6 menos de lo normal. Con todo lo que ha pasado, no es un mal registro".

La expansión del negocio

Este próximo lunes, Juan Manuel presentará el nuevo pan más caro del mundo. Lo hará en Madrid Fusión. Tendrá varias diferencias con el anterior, sobre todo su precio: más de 10.000 euros el kilogramo.

La Panadería Pan Piña se está expandiendo, no cabe la más mínima duda. En su pretensión de conquistar nuevos horizontes, pronto abrirán una nueva fábrica en Torremolinos. "No nos mudamos de Algatocín, por supuesto, le debemos mucho al pueblo y queremos estar allí", cuenta Moreno. Esta nueva factoría les permitirá producir mayores cantidades y repartir desde una zona geográfica mejor comunicada.

Mientras habla con el reportero, a Moreno se le ocurre una nueva idea: hará el pan más caro del mundo sin gluten. "Mira, pues sí, en la nueva factoría tendremos una zona exclusiva de fabricación de pan sin alérgenos -apunta- y supongo que habrá ricos también celíacos".

Presentación final del pan más caro del mundo.

Y es que Panadería Pan Piña ya cuenta con panes sin gluten y, por su sabor, algunos médicos lo recomiendan. Agradando al paladar, la dieta se hace mucho más llevadera, no hay duda. Lo cierto es que encontrar este tipo de panes, por mucho que hayan evolucionado en los últimos años, y que consigan gustar es harto complicado.

La evolución de la panadería se puede vislumbrar también en el número de empleados. "Estoy aprendiendo a delegar y mi mujer también", indica Juan Manuel. Antes de que comenzara la pandemia de la Covid-19 eran sólo 6 empleados en la empresa. Un año después son 11.

Además, en todo este crecimiento no falta la apuesta por los productos de cercanía. El pan más caro del mundo se hace con productos de la zona. "Si hay agua en Algatocín, ¿para qué la vamos a sacar de otro lado? Si la hay en Málaga, pues de Málaga. Si no, pues de nuestros vecinos de Granada u otras partes de Andalucía. Y luego de España".

Esta colaboración se hace patente en la creación del nuevo pan más caro del mundo. Se podrá personalizar, de ahí que el precio pase a ser de 3.000 euros a 10.000 euros el kilogramo. Entre los ingredientes que se le podrán añadir están, por ejemplo, el caviar que se produce en Riofrío (Granada). El tatuaje que llevará el pan será personalizado.

"Aquí hacemos pan, pan", recuerda Moreno. Y no parece que la tradición familiar vaya a culminar tampoco en esta generación. Juan Manuel y su mujer Manoli tienen un hijo que tiene claro su futuro: hacer pan. Se llama Francisco José, tiene 17 años, y en la siguiente 'Ruta Española del buen pan' tratará de hacerse con una estrella que ya consiguieron sus padres.