Las bonitas mascarillas de tela de Simón no protegen de la Covid, según la decisión de Alemania

La mascarilla. Ésa nueva prenda de vestir necesaria y obligatoria para frenar los nuevos contagios que acompaña a los españoles —y a medio mundo— ya ha dado mucho que hablar. Por sus modelos, por su eficacia, por sus vetos, por sus precios... por todo. Y, ahora, el debate también se centra en determinar si las mascarillas de tela, que ya son un complemento más en la moda, protegen realmente contra la Covid-19 o no. De ahí que llame la atención que el director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, haya usado en varias ocasiones estas mascarillas de tela que ahora se están poniendo en cuestión -y que él mismo valora prohibir.

Tanta, que otros países de la Unión Europea como Alemania y Austria ya han prohibido a sus ciudadanos el uso de las mascarillas de tela en espacios públicos por su baja eficacia para filtrar el coronavirus Sars-CoV-2. De hecho, la canciller del país germano Angela Merkel ha acordado este martes el uso obligatorio de las mascarillas de tipo FFP2 en espacios públicos o en algunos espacios cerrados como las residencias de ancianos.

En Francia, el Alto Consejo de Salud Pública, su máximo organismo competente en materia de Sanidad, ha empezado a recomendar que no se usen las mascarillas de tela no homologadas. Y es que cada vez hay más voces críticas por todo el continente contra las mascarillas de tela y ya ha empezado la guerra contra ellas: desde las que venden marcas internacionales como Adidas o Nike hasta las que se comercian en las tiendas regentadas por personas asiáticas que vienen, en su mayoría, desde China.

Fernando Simón, utilizando una mascarillas de cuadros rojos y negros el pasado octubre. Efe

Y esos cantos de sirena europeos contrarios a las mascarillas de tela que tanto ha usado Simón y a favor de las FFP2 ya están empezando a calar en España. De hecho, el propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha asegurado que el Ministerio de Sanidad no descarta "hacer obligatorio el uso de mascarillas FFP2 en algunas circunstancias concretas".

A diferencia de las quirúrgicas, más comunes entre la población, las FFP2 no sólo protegen a los demás, sino también a uno mismo, pues cuentan con un nivel filtración mucho más eficaz que el de una mascarilla quirúrgica o sanitaria. "Se recomienda altamente al personal sanitario, que realiza maniobras que incrementan el riesgo de los aerosoles", ha dicho Simón.

Las mascarillas de Simón

Lo cierto es que a Fernando Simón, en varias ocasiones, se le ha visto en público con originales mascarillas de tela de diversos motivos y colores. Si bien es cierto que entonces no se sabía su baja eficacia por lo que están siendo vetadas, no es menos cierto que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha desarrollado un gusto particular por estas mascarillas.

Fernando Simón, usando una mascarilla de tela de color verde durante una rueda de prensa en julio. Efe

Por ejemplo, una de las más sonadas fue una mascarilla de tela de color verde. Fernando Simón, el pasado 14 de julio en una de sus ruedas de prensa diarias para presentar los datos de la pandemia, se presentó con ese elemento de protección tan curioso. En su momento, muchos internautas comentaron ese atrevimiento y aseguraban que esa mascarilla "simpatiza con cierta formación política".

Pero, quizá, el culmen de las críticas que ha recibido Simón por llevar mascarillas de tela con motivos extravagantes llegaría dos días después, durante el homenaje a las víctimas del coronavirus celebrado el 16 de julio. En aquella ocasión, el doctor Simón lució una mascarilla con un estampado de unos tiburones azules, pese a que el actor era de luto.

Fernando Simón con la polémica mascarilla de tiburones durante el acto a las víctimas del coronavirus. Efe

Fueron muchas las críticas que recibió a través de la redes sociales. Por ejemplo, el exministro del Interior del Partido Popular y actual eurodiputado, Juan Ignacio Zoido, tuiteaba que "no es el momento adecuado para llevar esta mascarilla", ya que "debe primar el solemne recuerdo a quienes ha perdido la vida".

La más popular

Pese a que fue desafortunado y una "falta de respeto" el uso de la mascarilla de tela de tiburones para muchos ciudadanos, ha habido otras que han tenido mejor acogida. Por ejemplo, la más popular de todas fue la que lució Fernando Simón el 13 de agosto, durante la rueda de prensa en la que ofrecía los datos de muertos y contagiados por Covid-19.

En ese momento, la mascarilla de tela que llevó tenía varios estampados de Freddie Mercury, el popular cantante y líder de Queen fallecido en 1991. El cantante estaba vestido con su tradicional chaqueta amarilla y unos pantalones blancos con franjas rojas.

Fernando Simón, luciendo una mascarilla con estampados de Freddie Mercury en una rueda de prensa. EP

En todo caso, en es momento Huffington Post desveló que el doctor Simón pudo comprar esta mascarilla de tela a la firma gallega Salsagaucha, que vende varios productos de este tipo a través de su tienda online. Su material: algón. E incorporaba un espacio para colocarle filtros TNT homologados con certificado OEKO TEX.

Pero, como se ha apuntado al principio, Europa ha declarado la guerra las mascarillas de tela pese a tener homologación —o no— a causa de su baja eficacia de protección contra la Covid-19. España, de momento, está pensando en seguir o no los pasos de Alemania y Austria a la hora de hacer obligatoria o no "en circunstancias determinadas" el uso de las mascarillas tipo FFP2. Entretanto, el doctor Simón quizá deje por el de usar las cuestionadas mascarillas de tela.