Estas son las tres mascarillas más baratas de los supermercados: precios y fiabilidad

Triple empate entre las mascarillas más baratas que venden los supermercados en España. Y es que la fiebre que tienen las grandes cadenas por vender las más económicas ha hecho que, durante las últimas semanas, los precios de este producto sanitario de protección individual no hayan dejado de descender. De hecho, esta tendencia a la baja se ha acelerado después de que el Gobierno de España haya decidido gravarlas sólo con un 4% de IVA en lugar del 21%, algo que previsiblemente se ejecutará este martes en el Consejo de Ministros. EL ESPAÑOL, en consecuencia, ha inspeccionado a cuánto venden las mascarillas las diferentes superficies y el resultado es claro: las de Carrefour, Mercadona y Alcampo son las que tienen los precios más competitivos.

Concretamente, cada unidad de sus mascarillas higiénicas no reutilizables sale a 20 céntimos de euro y son vendidas, en función del supermercado, en packs de diferentes cantidades. Pero, vayamos poco a poco. Por centésimas, las más baratas del mercado son las que vende Carrefour, ya que la unidad de cada una de la caja de 50 mascarillas sale a 0,198 euros. Es decir, baja levemente de los 20 céntimos. Algo que realmente es poco apreciable en el bolsillo de los consumidores, pero sí destacable. La citada caja, en total, le saldrá al comprador por 9,90 euros en cualquier tienda de la cadena francesa.

Esa misma caja, cuando salió al mercado durante los meses más duros de la pandemia de la Covid-19, costaba casi el triple (29,50 euros), pero el supermercado se ha sumado a la carrera por vender las mascarillas más baratas. En este caso, son producidas por la empresa tecnológica china Injoo Technology, la cual antes de la propagación por el mundo del coronavirus Sars-Cov-2 se dedicaba, sobre todo, a la fabricación de móviles y tablets.

La caja de 50 mascarillas de la fabrica Injoo que Carrefour vende a 9,90 euros.

Esta misma entidad, con sede en la provincia china de Guandong, recuerda a los usuarios —en las propias instrucciones— que cada una de estas mascarillas es “desechable”. Por ello, recomienda que después de usarlas se tiren a la basura “adecuadamente”. El uso, en este caso, no debe superar las cuatro horas, ya que el producto de protección individual pierde eficacia en el filtrado.

Mercadona, la pionera

Pese a ello, fue Mercadona el primer supermercado que bajó el precio de las mascarillas higiénicas no reutilizables que comercia. La primera bajada se llevó a cabo el pasado 21 de octubre y su paquete de 10 unidades de la marca Deliplus pasó de costar 6 euros a valer 3. Pero, antes de que el Gobierno de España anunciara el pasado miércoles la bajada del IVA en las mascarillas al 4%, el supermercado dirigido por Juan Roig ya había acometido una segunda reducción en los precios. Así, el consumidor ya podía encontrar a 2 euros ese mismo pack de 10 en los lineales de la cadena valenciana. Es decir, 20 céntimos la unidad.

En este caso, las mascarillas tanto del paquete de 10 unidades higiénicas no reutilizables de adultos como el de niños provienen también de China. Mercadona, de esta manera, ha confiado en la empresa Diasia Biomedical Technology, con sede en la ciudad china de Shenzhen, para que fabrique sus mascarillas de Deliplus, una de las marcas blancas que vende este supermercado.

El lineal de mascarillas higiénicas no reutilizables Deliplus, tanto de adulto como de niño, de Mercadona. Mercadona

Como en el caso de las que comercia Carrefour, las instrucciones del paquete dejan bien claro que no hay que abusar de las horas en que el consumidor debe llevarla puesta. “No usar las mascarillas más de cuatro horas”, avisan. También, estas notas recuerdan a los usuarios que mientras o después de que se use el producto, la mascarilla “no debe colocarse sobre la frente ni en la barbilla”. Las infantiles de Deliplus, destinadas a los niños de 6 a 9 años, tampoco deben exceder las cuatro horas de tiempo de utilización.

20 céntimos, el precio

El otro gran supermercado de España que encabeza este ranking de las mascarillas más baratas es Alcampo. El supermercado de origen francés tampoco ha querido descolgarse de esta carrera por ofrecer el producto sanitario a los mejores precios. Sin embargo, si el consumidor quiere usar la mascarilla higiénica desechable de cualquier de las dos marcas que comercia la cadena —Inca o marca propia—, deberá abonar en la caja tan sólo 1 euro, pues el pack es de 5 unidades. En otras palabras, nuevamente el precio de la unidad es de 20 céntimos, el valor del triple empate entre Carrefour, Mercadona y Alcampo.

Como las mascarillas anteriores, las de Alcampo también son Made in China. Las de Auchan, la marca blanca del supermercado, no se comercian bajo un nombre específico, pero las de la marca Inca han sido elaboradas por la fábrica del gigante asiático Huzhou Duofang Medical. Esta entidad tiene su sede princiapl en la provincia de Zhejiang. Nuevamente, los fabricantes recomiendan no usar estas mascarillas higiénicas durante más de 4 horas, pues podrían perder eficacia en el filtrado.

A la izquierda, el pack de cinco mascarillas de la marca Inca y, a la derecha, el mismo pack de Auchan, ambos vendidos por 1 euro en Alcampo.

En todo caso, la batalla de los grandes supermercados españoles por ser el que vende las mascarillas a mejores precios sigue su curso y más desde este martes cuando, por fin, el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a llevar a cabo —previsiblemente— la bajada del IVA a este producto sanitario esencial para frenar los nuevos contagios de Covid-19. Por su parte, también cabe destacar que el Ministerio de Sanidad, a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), tal y como ha informado Invertia, ha bajado un 25% el importe máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas, que no costarán más de 72 céntimos.