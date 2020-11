Estos serán los precios de las mascarillas de Dia, Mercadona o Carrefour con el nuevo IVA del 4%

España llega tarde a la rebaja del IVA de las mascarillas, pero ha llegado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo va a reducir este impuesto indirecto del 21 al 4%. Según ha indicado la también portavoz del Gobierno, su Ministerio puede ya acometer esta bajada del IVA, ya que la Comisión Europea ha dado luz verde a esa rebaja y no va a "sancionar a España por incumplir la normativa". Pese a ello, la rebaja no tendrá un efecto inmediato, ya que la medida llegará al Consejo de Ministros el próximo martes. EL ESPAÑOL, en consecuencia, ha calculado cómo podrían quedar los precios de las mascarillas de los supermercados cuando cristalice este IVA reducido del 4%.

Pese a ello, cabe destacar que la rebaja se ha hecho esperar. Y es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se había resistido a bajar el IVA de las mascarillas porque el reglamento europeo "impide" reducir el impuesto del producto sanitario necesario —y obligatorio— para frenar la pandemia de la Covid-19. De ahí que, hasta ahora, Hacienda no había acometido la bajada del impuesto. "Queríamos tener garantías por escrito de que la Comisión no iba a sancionar a España por incumplir la normativa", ha explicado la ministra Montero. De hecho, en su intervención en el Cámara Baja ha incidido en que el Gobierno estará "vigilante" para que la rebaja se traduzca en una bajada real de los precios que pagan los consumidores y "no en un mayor margen empresarial".

"La medida contribuirá a aliviar a muchas familias porque las mascarillas son esenciales para prevenir los contagios", ha dicho Montero. Por ello, desde EL ESPAÑOL hemos calculado a cuánto le saldría el paquete de mascarillas de los supermercados Mercadona, Carrefour, Alcampo, Dia, Hipercor, Eroski y Caprabo cuando se aplique el IVA del 4% en lugar del 21%. El consumidor, por cada unidad, puede ahorrar de 4 a 10 céntimos según el supermercado donde la adquiera. A continuación, la nueva tabla de precios.

Supermercado Tipo de mascarilla Precio de la unidad con 21% de IVA Precio de la unidad con 4% de IVA Precio del actual paquete Así podría quedar el precio del mismo paquete con un 4% de IVA Mercadona Higiénica no reutilzable 20 céntimos 16 céntimos 2 euros (10 unidades) 1,62 euros (10 unidades) Mercadona Higiénica infantil no reutilizable 20 céntimos 16 céntimos 2 euros (10 unidades) 1,62 euros (10 unidades) Carrefour Higiénica no reutilzable 29 céntimos 24 céntimos 2,89 euros (10 unidades) 2,38 euros (10 unidades) Carrefour Higiénica no reutilzable 29 céntimos 24 céntimos 14,40 euros (50 unidades) 12 euros (50 unidades) Alcampo Higiénica no reutilzable 29 céntimos 24 céntimos 1,44 euros (5 unidades) 1,19 euros (5 unidades) Dia Quirúrgica 21 céntimos 17 céntimos 2,10 euros (10 unidades) 1,72 euros (10 unidades) Eroski Higiénica no reutilzable 30 céntimos 25 céntimos 3 euros (10 unidades) 2,50 euros (10 unidades) Hipercor Higiénica no reutilzable 54 céntimos 44 céntimos 27,24 euros (50 unidades) 22,18 euros (50 unidades) Caprabo Higiénica no reutilizable 30 céntimos 25 céntimos 3 euros (10 unidades) 2,50 euros (10 unidades) Caprabo Quirúrgica 50 céntimos 41 céntimos 5 euros (10 unidades) 4,10 euros (10 unidades)

Aun así, cabe mencionar que el Gobierno podría haber acometido esta rebaja antes, ya que otros países de la Unión Europea ya habían aplicado la bajada al IVA de la mascarillas que se vendían en sus país (Portugal y Bélgica al 6%, Francia al 5,5% o Países Bajos al 0%), pues la Comisión Europea, a través de una Directiva, ya había dicho que no sancionaría a los países que bajasen este IVA, pero Montero siempre había insistido que Directiva era "diáfana".

Los nuevos precios

En todo caso, lo imporante es que por fin ha llegado la bajada de los precios de las mascarillas para "aliviar a las familias". Pero, ¿cuáles son y serán las más baratas? Las mascarillas higiénicas no reutilizables más baratas son las de Mercadona, que actualmente cuestan 2 euros el paquete de 10 (20 céntimos la unidad). Y, con el nuevo IVA del 4%, el supermercado valenciano podría ofrecer a los clientes este mismo paquete por 1,62 euros, es decir, el ahorro podría llegar a casi 40 céntimos por cada uno de estos packs de Deliplus, la marca blanca de esta cadena.

Tras ella, la medalla de plata de las más baratas seguiría siendo para la mascarilla de la marca Mask4u que vende Dia. Si usted va ahora misma a cualquiera de los supermercados de esta cadena, se puede llevar a casa el paquete de 10 unidades por 2,10 euros. Con la bajada del IVA, el nuevo precio podría ser de 1,72 euros. Es decir, por 17 céntimos puede usar una mascarilla fabricada en la sede de Don Benito (Badajoz) de la empresa Pi Medical Labs.

El lineal de mascarillas higiénicas no reutilizables Deliplus, la marca blanca de Mercadona Mercadona

Para completar el podio, las mascarillas higiénicas no reutilizables que venden tanto Carrefour como Alcampo son las terceras en cuanto precios más competitivos. En la actualidad, ambas cadenas de origen francés comercian cada unidad de sus mascarillas a 29 céntimos. Así, Carrefour vende su pack de 10 a 2,89 euros y Alcampo su pack de cinco unidades a 1,44 euros. Con el IVA del 4%, estos precios podrían bajar a 2,38 euros el pack de la marca Bergne, vendido por Carrefour, y 1,19 euros el de Alcampo.

Pero, sin duda, la mayor rebaja que puede traer consigo el nuevo IVA del 4% para en los supermercados analizados la tendrá Hipercor. En este momento, esta superficie vende a 54 céntimos cada unidad de sus mascarillas higiénicas no reutilizables. Están disponibles en un paquete de 50 unidades que sale a 27,24 euros. Pero, con el nuevo IVA, la unidad de la mascarilla puede llegar a ser hasta 10 céntimos más barata, pues se quedaría en 44 céntimos. Es decir, la misma caja podría costar 22,18 euros.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, este miércoles en el Congreso de los Diputados. EP

Todos estos nuevos precios, sin embargo, no podrá encontrarlos aún en los lineales de los supermercados, ya que lo que ha hecho este diario es aplicar el IVA del 4% a los precios actuales. Este IVA, cómo mínimo, no verá la luz hasta el próximo martes. En todo caso, como ha apuntado Invertia, el Consejo de Ministros de la semana que viene no sólo bajará el citado impuesto indirecto para las mascarillas, sino que también reducirá el precio máximo que tienen estos productos, fijado en abril a 96 céntimos la unidad de la mascarilla quirúrgica.