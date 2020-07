Abandonan en Granada a una joven desmayada en el suelo al creer que tiene coronavirus: el vídeo

El miedo a contraer el coronavirus ha cambiado por completo nuestros hábitos sociales. Incluso está provocando que se vean escenas de privación de ayuda a gente realmente necesitada. Esto es lo que ha ocurrido en Andalucía, concretamente en Granada.

Allí, una joven cayó desmayada en la capital nazarí, en plena calle. A su lado, alrededor de una decena de personas le miran en el suelo, pero nadie se acerca. El miedo al coronavirus hace que esté tirada en el suelo sin que el resto de personas se atreva a tocarla.

Algunos de los presentes señalan en el vídeo, grabado por otro de los testigos, qué deberían hacer con ella: "Hay que colocarla en posición... ¿Las piernas bocarriba? No, no, es mejor no tocarla" se escucha decir en el vídeo. "Es mejor no tocarla, esperar a la ambulancia", se escucha.

El miedo al coronavirus deja a una joven abandonada tras desmayarse en Granada

Esta escena se produce hasta la llegada de los servicios sanitarios, que es cuando se atiende a la mujer. En un vídeo posterior se le puede ver que, afortunadamente, está bien.

Los nuevos hábitos a los que se está adaptando la sociedad están trayendo consigo también este tipo de consecuencias. Ahora, ayudar a las personas en la calle parece que se ha convertido en un problema en plena pandemia mundial.

Rebrotes en Granada

El miedo se debe, en parte, a los rebrotes que se están produciendo en Granada de un tiempo a esta parte. En total, en la capital hay ahora mismo seis brotes y un total de 60 personas contagiadas. Por eso, Juanma Moreno ha decretado que la mascarilla sea obligatoria en toda Andalucía.

Pero los rebrotes no sólo se están produciendo en Granada. Andalucía es una de las comunidades más afectadas con casos en la Serranía de Ronda, donde hay al menos un caso confirmado en una residencia de mayores; en Roquetas de Mar (Almería) con 42 contagiados; en Málaga (25); en Córdoba (4); y en Almería (11).