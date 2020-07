Limpia los carros del supermercado con su saliva: el vídeo del sucio método del empleado

Imagen del vídeo, con el trabajador pillado 'in fraganti'

Todas las autoridades advierten de que se deben aumentar las medidas de higiene tras la llegada del coronavirus. Ahora, cuando vamos a un bar tenemos que esperar a que desinfecten la mesa para evitar contagios; hay geles hidroalcohólicos en cada esquina; y cuando vamos a la compra tenemos que colocarnos unos guantes en la mayoría de casos. Sin embargo, nada comparado con lo que ha ocurrido en un establecimiento de Toronto, donde la peculiar limpieza de las cestas de la compra en un supermercado se ha convertido en viral.

Un trabajador de los establecimientos FreshCo fue descubierto mientras limpiaba las cestas de la compra utilizando su propia saliva. Con guantes, sí, aunque sin mascarilla, por supuesto, el hombre fue grabado cuando pasaba un trapo con su saliva por los carritos del supermercado, situado en en el cruce de las calles Bathurst y Nassau en Toronto.

A escupitajo 'limpio' lo descubrió Marta Casimiro, la mujer que pilló in fraganti a este señor. "No podía creer lo que veía. Estaba en shock... Me sentí asqueada", dijo al periódico CityNews.

Limpia los carros de la compra con saliva

Casimiro avisó de las malas praxis del trabajador al encargado del local, que hizo caso omiso a las advertencias. "No me creyó y me trató muy mal", dijo la improvisada 'reportera' tras lo sucedido.